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מה אם במקום להתמקד רק במספר שמופיע בבדיקת הסוכר, הרופאים היו שואלים שאלה אחרת לגמרי: איך אפשר לעזור לאדם עם סוכרת לחיות עד גיל 120, ובבריאות טובה? זו בדיוק הגישה שהציג פרופ' רועי אלדור בפאנל השני של ועידת הסוכרת של ynet, שבו נדונו ההתפתחויות בטיפול במחלה, הטכנולוגיות החדשות והאפשרות לעבור מהזרקת אינסולין יומית להזרקה אחת בשבוע.

בפאנל השתתפו פרופ' רועי אלדור, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם באיכילוב; ד"ר הדר דסקין-ביתן, מנהלת תחום סוכרת ואנדוקרינולוגיה בחטיבת הקהילה בכללית; וד"ר מאיה איש שלום, מומחית ברפואה פנימית ובאנדוקרינולוגיה ומנהלת רפואית של מרפאת DMC.

"היעד שלנו בסוכרת הוא 120. אבל לא סוכר, אלא שנות חיים"

"היעד שלנו בסוכרת הוא 120. אבל לא סוכר, אלא שנות חיים", אמר פרופ' אלדור. "כי המשמעות של המחלה הזאת היא לא הסוכר. זה לא רק להגיע ל-120. אתה מגיע ל-120 אבל אתה מגיע בריא, בלי אירוע מוחי, בלי התקף לב, עם שתי רגלייך, עם שתי עינייך, ובלי צורך בדיאליזה".





גלריה ועידת הבריאות של ynet ו"ידיעות אחרונות" ( צילום: יריב כץ )





החזון הזה, שבעבר נשמע רחוק, מתקרב בזכות התפתחויות משמעותיות בטיפול. "בסוכרת סוג 2 יש לנו תרופות חדשות ודרמטיות שלא רק מורידות סוכר, אלא מורידות תמותה ותחלואה קרדיו-וסקולרית, מורידות פגיעה בכליות, מאריכות את חיי המטופל", הסביר אלדור.

ד"ר דסקין-ביתן הצטרפה לדברים: "אנחנו בעיצומה של מהפכה, גם בגישה לטיפול בסוכרת וגם בטיפולים שזמינים לנו. לפני 20 שנה, לפני 10 שנים, לא היה לנו את ארגז הכלים הזה". היא התייחסה לתרופות ממשפחות GLP-1 ו-SGLT2, שחלקן מסייעות גם בהפחתת הסיכון למחלות לב ולפגיעה בכליות. "במקום לחכות לפגיעה של סוכרת ואז להתחיל להיות אקטיביים, אנחנו רוצים למנוע את הסיבוכים של הסוכרת, למנוע את ההופעה שלהם".

"יש לי כבר מספר מטופלים שמחכים"

אחת הבשורות המרכזיות שעלו בפאנל היא האפשרות לטיפול באינסולין בסיסי בהזרקה אחת לשבוע, במקום הזרקה מדי יום. עבור חלק מהמטופלים מדובר בשינוי שעשוי להשפיע לא רק על הטיפול הרפואי, אלא על ההתנהלות היומיומית כולה.





ועידת הבריאות של ynet ו"ידיעות אחרונות" ( צילום: יריב כץ )





"עד כה האופציה היחידה הייתה לקחת זריקה פעם ביום, כל יום. זה קשה", הסבירה ד"ר דסקין-ביתן. "זה גם אנשים מבוגרים, קשישים, שלא מזריקים בעצמם וזקוקים למישהו אחר שיזריק, וגם אנשים צעירים עם אורח חיים פעיל".

ד"ר איש שלום סיפרה כי הציפייה לטיפול החדש כבר מורגשת במרפאה. "יש לי כבר מספר מטופלים שמחכים", אמרה. "הם עד עכשיו לא הסכימו להתחיל אינסולין". אחד מהם, סיפרה, הוא אדם בן 85 שממשיך לעבוד ונוסע לעיתים קרובות בעולם. אף שהוא זקוק לשיפור באיזון הסוכר, האפשרות להזריק אינסולין מדי יום הרתיעה אותו. המעבר להזרקה שבועית, לעומת זאת, הוא פתרון שהוא מצפה לו.

"לאינסולין, לצערי, יצא שם רע", הוסיפה איש שלום. "אנשים מקשרים את זה לסיבוכים, אבל זה פשוט כי אינסולין ניתן כבר בשלב מתקדם של המחלה". היא הסבירה כי עבור חלק מהמטופלים, עצם הצורך בהזרקה יומית יוצר תחושה של תלות ושל מחלה מתמשכת. "כשזה פעם בשבוע זה גם יותר נוח, וגם פחות נותן את התחושה הזאת של התלות".

"להפוך זריקה יומית לפעם בשבוע זה שינוי דרמטי"

גם פרופ' אלדור רואה באפשרות החדשה התפתחות משמעותית. "תראי, זו מהפכה", אמר. "אחד הפחדים הסמויים בסוכרת זה אם אני אצטרך להזריק. להפוך את זה לתרופה שאתה נותן פעם בשבוע, זה שינוי דרמטי".

לדבריו, הניסיון עם טיפולים אחרים הניתנים אחת לשבוע מלמד שמטופלים רבים מעדיפים את הנוחות שבטיפול בתדירות נמוכה יותר. "יש כזה משהו בטיפול השבועי הזה, שאתה לא צריך לזכור לקחת כל יום, שהוא דרמטי. אני חושב שיש כאן מהפכה אמיתית".





עם זאת, ד"ר דסקין-ביתן הבהירה שלא כל אדם עם סוכרת מסוג 2 זקוק לאינסולין, והטיפול השבועי אינו מחליף אינסולין קצר טווח הניתן סביב הארוחות אצל מי שזקוק לו. "נורא חשוב לעשות התאמה אישית פרטנית למצב של המטופלת ושל המטופל שעומדים מולנו".

הטכנולוגיה מתקדמת, אבל אורח החיים נשאר חלק מהטיפול

לצד התרופות החדשות, הפאנל עסק גם בניטור סוכר רציף, שמאפשר למטופלים ולרופאים לקבל תמונה רחבה יותר של השינויים ברמות הסוכר לאורך היממה. "כשאתה נותן למישהו סוכר רציף ושם מולו מראה שבעצם אומרת לו 'זה הסוכר שלך', וזה חוזר על עצמו במחקרים, רמות הסוכר יורדות", אמר פרופ' אלדור.

ולמרות ההתקדמות הטכנולוגית, ד"ר דסקין-ביתן הזכירה שהבסיס לטיפול נותר אורח חיים בריא. "כל הקווים המנחים וכל ההנחיות מתחילות מאורחות החיים, מתזונה ופעילות גופנית. מה שהשתנה זה המוקד". היא הדגישה את החשיבות של תזונה מותאמת אישית, צריכת חלבון מספקת ופעילות גופנית שמשלבת גם חיזוק שרירים.