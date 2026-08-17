עלייה במדרגות היא פעילות פשוטה שאפשר לשלב בשגרת היום-יום בבית, בעבודה ובמקומות ציבוריים, בלי מנוי לחדר כושר ובלי ציוד מיוחד. כעת, סקירה שיטתית ומטא-אנליזה חדשה מצביעה על קשר בין ההרגל היומיומי הזה לבין סיכון נמוך יותר למוות, ובמיוחד למוות ממחלות לב וכלי דם.

המחקר פורסם לאחרונה בכתב העת American Journal of Cardiovascular Drugs . הוא נערך בידי חוקרים מאוניברסיטת מזרח אנגליה ומבית החולים האוניברסיטאי נורפוק ונוריץ' בבריטניה.

גלריה עלייה במדרגות נקשרה במחקר לסיכון נמוך יותר למוות ממחלות לב וכלי דם ( צילום: Shutterstock )

החוקרים מצאו כי אנשים שעלו במדרגות היו בסיכון נמוך ב-39% למוות ממחלות לב וכלי דם ובסיכון נמוך ב-24% למוות מכל סיבה, בהשוואה לאנשים שלא עלו במדרגות. הם דיווחו גם על קשר בין עלייה במדרגות לבין סיכון נמוך יותר למחלות משמעותיות של הלב וכלי הדם, ובהן התקף לב, שבץ ואי-ספיקת לב.

יותר מ-480 אלף משתתפים

ד"ר מעאלי אבו עומר, מומחית בקרדיולוגיית ילדים במרכז הרפואי העמק מקבוצת כללית, מסבירה כי החוקרים ערכו חיפוש במאגרי המידע הרפואיים PubMed ו-Embase, מראשית פעילותם ועד 8 באפריל 2025.

"הם חיפשו מחקרים תצפיתיים וניסויים מבוקרים אקראיים שבהם נבדקה עלייה במדרגות", מסבירה ד"ר אבו עומר. "בחיפוש אותרו 1,873 מחקרים. תשעה מהם, שכללו יחד 480,479 משתתפים, עמדו בתנאי ההכללה ונכנסו לניתוח. תקופת המעקב החציונית במחקרים הייתה 14 שנים. המשתתפים היו בני 35 עד 84, ובהם אנשים בריאים ואנשים עם היסטוריה של בעיות לב".

צילום: פרטי

לדבריה, החוקרים בדקו תמותה ממחלות לב וכלי דם, תמותה מכל הסיבות והופעה של מחלות לב וכלי דם, ובהן התקף לב, שבץ איסכמי ואי-ספיקת לב.

הניתוח המרכזי של התמותה ממחלות לב וכלי דם התבסס על חמישה מחקרים שבהם השתתפו 455,619 בני אדם. הוא העלה כי עלייה במדרגות הייתה קשורה לסיכון נמוך ב-39% למוות ממחלות לב וכלי דם. יחס הסיכונים היה 0.61, עם רווח בר-סמך של 95% שנע בין 0.48 ל-0.79. הממצא היה מובהק סטטיסטית, עם ערך p של 0.0002.

ניתוח נוסף של אותם מחקרים מצא קשר לסיכון נמוך ב-24% למוות מכל סיבה. יחס הסיכונים היה 0.76, עם רווח בר-סמך של 95% שנע בין 0.62 ל-0.94. גם הממצא הזה היה מובהק סטטיסטית, עם ערך p של 0.01.

עלייה במדרגות נקשרה לסיכון נמוך ב-39% למוות ממחלות לב וכלי דם ( צילום: Shutterstock )

החוקרים דיווחו כי נמצא קשר גם בין עלייה במדרגות לבין תחלואה, אך בתקציר המחקר לא פורסמו נתונים מספריים נפרדים לגבי התקפי לב, שבץ או אי-ספיקת לב. בהודעה שפרסמה אוניברסיטת מזרח אנגליה נמסר כי אנשים שעלו במדרגות היו בסיכון נמוך יותר לפתח את המחלות האלה.

"זה לא חדש שעלייה במדרגות היא פעילות גופנית טובה, אבל כעת יש לכך גם תמיכה מחקרית שמצביעה על תועלת לבריאות הלב", אומרת ד"ר אבו עומר. "אנשים רבים חושבים שכדי לעשות ספורט צריך להשקיע זמן וכסף או להירשם לחדר כושר, אבל גם פעולה פשוטה כמו להחליף את המעלית במדרגות יכולה להועיל לבריאות, והיא גם לא עולה דבר".

לדברי וסיליוס וסיליו מבית הספר לרפואה של נוריץ' באוניברסיטת מזרח אנגליה, "מחלות לב וכלי דם הן סיבת המוות המובילה בעולם, ומספר המקרים כמעט הוכפל בין 1990 ל-2019". בהודעה לעיתונות שפרסמה האוניברסיטה, כפי שדווח ב- Fox News , הוא הוסיף כי יותר מרבע מהמבוגרים בעולם אינם עומדים ברמות הפעילות הגופנית המומלצות, וכי אורח חיים יושבני, עישון, הרגלי תזונה לקויים והשמנה תורמים כולם למחלות לב וכלי דם.

האם יש מספר מומלץ של מדרגות?

המחקר אינו קובע כמה מדרגות או קומות צריך לעלות ביום. עם זאת, לפי הדיווח ב-Fox News, אחד המחקרים הגדולים שנכללו בניתוח העלה כי עלייה של כשישה גרמי מדרגות ביום עשויה לספק את התועלת הגדולה ביותר. החוקרים הדגישו כי נדרשים מחקרים נוספים כדי לקבוע מהי הכמות המיטבית.

"כמה מהמחקרים שבדקנו הראו שככל שעולים ביותר מדרגות, כך גדלה התועלת הבריאותית. אבל גם לשינויים קטנים הייתה השפעה שאפשר למדוד", אמרה החוקרת סופי פאדוק מבית הספר לרפואה של נוריץ', בהודעה שפרסמה אוניברסיטת מזרח אנגליה, כפי שדווח ב-Fox News.

עלייה במדרגות מפעילה כמה קבוצות שרירים ותורמת גם לכושר הלב וכלי הדם ( צילום: Shutterstock )

עלייה במדרגות מחייבת את הגוף לפעול שוב ושוב נגד כוח הכבידה. לפי החוקרים, מדובר בדרך כלל בפעילות בעלת עומס נמוך יחסית, שמפעילה כמה קבוצות שרירים ומספקת יתרונות הן למערכת הלב וכלי הדם והן לחיזוק השרירים. היתרון המעשי הוא שמדובר בפעילות שאינה עולה כסף ואפשר לשלב אותה בשגרה בבית, במקום העבודה ובמרחבים ציבוריים. לדברי החוקרים, זו עשויה להיות אפשרות נוחה לאנשים שאין להם זמן לאימון מסודר או גישה קלה לפעילות גופנית.

"גם לפרקי זמן קצרים של פעילות גופנית יש השפעות בריאותיות מועילות, ופרקי זמן קצרים של עלייה במדרגות צריכים להיות יעד מעשי שאפשר לשלב בשגרת היום-יום", אמרה פאדוק באותה הודעה.

מגבלות המחקר

לצד הנתונים הבולטים, החוקרים מדגישים כי הממצאים מצביעים על קשר בין עלייה במדרגות לבין סיכון נמוך יותר לתמותה. הם אינם מוכיחים כי העלייה במדרגות עצמה היא שהאריכה את חיי המשתתפים או גרמה ישירות לירידה בסיכון.

במסקנות המחקר נכתב כי פעילות גופנית בצורת עלייה במדרגות קשורה לסיכון מופחת לתמותה ממחלות לב וכלי דם ולתמותה מכל הסיבות. לדברי החוקרים, הממצאים מדגישים את החשיבות של פעילויות יומיומיות שאפשר לבצע בבית ובעבודה כחלק מאורח חיים בריא וכדרך לצמצום הסיכון למחלות לב וכלי דם.