אישה בת 40 מפנסילבניה מתה בסוף השבוע מסיבוכי חצבת, על רקע התפרצות הולכת ומתרחבת של המחלה בארצות הברית. זהו מקרה המוות השלישי הקשור לחצבת שדווח השנה במדינה, וההתפרצות הנוכחית היא החמורה ביותר שנרשמה בארצות הברית זה עשרות שנים.

האישה, תושבת מחוז ג'פרסון, מתה בשבת ולא הייתה מחוסנת נגד חצבת, כך אישר חוקר מקרי המוות המחוזי גרג פרלונג ל- CNN . לדבריו, היא נדבקה לאחר שאחד מבני משפחתה חלה בחצבת. עוד דווח כי האישה סבלה ממחלת ריאות חסימתית כרונית, COPD, ומאסתמה, וכי עוד לפני שנדבקה בחצבת נזקקה לתוספת חמצן במשך 24 שעות ביממה.

גלריה החצבת עלולה לגרום לסיבוכים קשים, ובהם דלקת מוח, דלקת ריאות קשה ופגיעה בלב ( צילום: Shutterstock )

"זהו אובדן קורע לב למשפחה ותזכורת מצערת לכך שחצבת עלולה להיות מחלה קשה ואף מסכנת חיים", מסר פרלונג בהודעה שפרסם משרדו בפייסבוק . "מחשבותינו ותפילותינו עם המשפחה בתקופה קשה זו. אנו מבקשים מהציבור ומכלי התקשורת לכבד את פרטיותה בשעה שהיא מתאבלת על אובדן יקירתה". משרדו הודיע כי לא יפרסם פרטים נוספים על המנוחה, מתוך כבוד לפרטיות המשפחה.

הפוליטיקה שמאחורי משבר החיסונים

פרופ' טל ברוש, מנהל היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד ומרכז הצוות לטיפול במגיפות במשרד הבריאות, מציין כי למרות היקפה החריג של ההתפרצות בארצות הברית, היא עדיין קטנה יותר מההתפרצות בישראל, הן במספרים מוחלטים והן ביחס לגודל האוכלוסייה.

צילום: אלבום פרטי

לדבריו, "ההתפרצות בארצות הברית ממחישה מה עלול לקרות כשמערבים פוליטיקה ובריאות הציבור. ההתערבות הפוליטית של שר הבריאות האמריקני במדיניות החיסונים ערערה עוד יותר את אמון הציבור ברשויות ובחיסונים, שהיה לקוי ממילא. ה-CDC וה-FDA, שנחשבו בעבר לאורים ולתומים של מדיניות בריאות הציבור והחיסונים, הפכו כיום לגופים פוליטיים ולא מקצועיים. בישראל, לעומת זאת, ההתפרצות נמצאת בירידה בזכות התערבות יעילה של משרד הבריאות".

פרופ' יסמין מאור, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי וולפסון ויו"ר האיגוד למחלות זיהומיות, מסבירה כי במדינות מערביות שיעור התמותה מחצבת בקרב מי שלא חוסנו נגד המחלה עומד על כ-1 עד 3 מקרי מוות לכל 1,000 חולים, כלומר 0.1% עד 0.3%.

"הסיכון גבוה יותר בקרב תינוקות וילדים צעירים, מבוגרים מעל גיל 30 ואנשים מדוכאי חיסון", היא אומרת. "הנתונים האלה ממחישים עד כמה חשוב להתחסן. החיסון מגן מפני מוות ומפני סיבוכים קשים אחרים של המחלה, ובהם דלקת מוח, דלקת ריאות קשה ופגיעה בלב".

צילום: שלומי מזרחי

לדבריה, "כששיעור ההתחסנות בשתי מנות נגד חצבת גבוה מ-95% מהאוכלוסייה, נדיר מאוד לראות התפרצויות. כך מגינים גם על אנשים שהחיסון יעיל אצלם פחות או שאינם יכולים לקבל אותו, ובהם תינוקות מתחת לגיל חצי שנה, מדוכאי חיסון ואנשים עם מחלות רקע משמעותיות שאינם יכולים להתחסן".

שלושה מקרי מוות בהתפרצות

במחוז ג'פרסון פועלים כעת בשיתוף עם משרד הבריאות של פנסילבניה לבדיקת המקרה. משרד הבריאות מסר כי הוא נמצא בקשר עם חוקר מקרי המוות ועורך בדיקה עצמאית, וכי ימסור לציבור מידע מעודכן כאשר יהיה זמין.

זהו מקרה המוות הראשון הקשור לחצבת במחוז ג'פרסון, לאחר ששני מקרי מוות נוספים דווחו בסוף אוגוסט במחוז לנקסטר, מוקד ההתפרצות בפנסילבניה. אלה היו מקרי המוות הראשונים במדינה שנקשרו למחלה זה 35 שנה. מתחילת 2026 אובחנו בפנסילבניה לפחות 676 מקרי חצבת ב-37 מחוזות, מהם 108 בשבוע האחרון בלבד. 124 מהחולים אושפזו ופחות מאחוז אחד מכלל המאובחנים היה מחוסן באופן מלא. ברחבי ארצות הברית דווח השנה על יותר מ-3,200 מקרים, הנתון הגבוה ביותר זה עשרות שנים.

שני מקרי המוות הקודמים היו של תינוקות, אך משרד חוקר מקרי המוות במחוז לנקסטר חלק על הקביעה שאחד מהם נגרם מחצבת. תינוק שזה עתה נולד מת מקרע בטחול, וחוקר מקרי המוות ד"ר סטיבן דיאמנטוני אמר כי הפתולוג המשפטי מטעמו קבע שהמוות לא נגרם מהמחלה הנגיפית. לעומת זאת, מותו של תינוק בן שישה שבועות, שסבל ממחלה גנטית קשה המכונה מיקרוצפליה קטלנית של האמיש, נגרם מחצבת, כך אמר דיאמנטוני ל-CNN.

פרופ' ברוש: "ההתערבות הפוליטית של שר הבריאות האמריקני במדיניות החיסונים ערערה עוד יותר את אמון הציבור". רוברט פ. קנדי ג'וניור ( צילום: REUTERS / Kylie Cooper )

"אנשים רבים תופסים חצבת כמחלת ילדות, אך היא עלולה לגרום לסיבוכים קשים אצל בני אדם בכל גיל", מסר סגן חוקר מקרי המוות במחוז ג'פרסון, ג'ייסון סטייבר, בהודעת המשרד. "חצבת היא מחלה מידבקת מאוד ועלולה לגרום למחלה קשה בדרכי הנשימה, לאשפוז ובמקרים נדירים כמו זה - למוות". הוא קרא לתושבים להתעדכן, לפעול בהתאם להנחיות גורמי בריאות הציבור ולנקוט צעדים מתאימים כדי להגן על עצמם ועל משפחותיהם.

הקרב על מדיניות החיסונים

לפי המרכזים האמריקניים לבקרת מחלות ומניעתן, ה-CDC, כאחד מכל חמישה חולי חצבת שאינם מחוסנים נזקק לאשפוז. עד אחד מכל 20 ילדים החולים במחלה מפתח דלקת ריאות, הסיבה השכיחה ביותר למוות מחצבת בקרב ילדים קטנים. אחד מכל 1,000 ילדים עלול לפתח נפיחות במוח, והנגיף גורם למותם של אחד עד שלושה מכל 1,000 ילדים שנדבקים בו.

ד"ר אריקה שוורץ, מנהלת ה-CDC: "פנסילבניה לא ביקשה סיוע פדרלי בהתמודדות עם התפרצות החצבת" ( צילום: AP Photo/Mariam Zuhaib )

מותה של האישה הצית מחדש את העימות בין הרשויות בפנסילבניה לממשל הפדרלי. ד"ר אריקה שוורץ, המנהלת החדשה של ה-CDC, מסרה בהודעה שהועברה ל-CNN כי הסוכנות לא קיבלה מהרשויות בפנסילבניה הודעה על מקרה המוות. לדבריה, למרות הצעות סיוע חוזרות, המדינה לא ביקשה מה-CDC לשלוח אפידמיולוגים וצוותים שיסייעו בשטח בהתמודדות עם ההתפרצות. היא ציינה כי מדינות אחרות, ובהן טקסס, וירג'יניה וויסקונסין, ביקשו סיוע כזה, והבהירה כי הסוכנות מוכנה לסייע לפנסילבניה אם תתקבל בקשה רשמית.

מושל פנסילבניה הדמוקרטי ג'וש שפירו אמר בסוף אוגוסט כי דחה הצעת סיוע פדרלית משר הבריאות ושירותי האנוש, רוברט פ' קנדי ג'וניור. לדבריו, הוא הבהיר לקנדי כי "מעשיו והרטוריקה שלו", לרבות הפצת מידע כוזב על חיסונים, פוגעים בקהילות. קנדי, המוכר כמתנגד בולט לחיסונים, האשים בתגובה את שפירו בזריעת פחד וב"הפיכת מחלות מידבקות לנשק" לצורך רווח פוליטי. הוא אף העלה את האפשרות שמקרי המוות "הומצאו לחלוטין" כדי להציג את החצבת כמסוכנת יותר מכפי שהיא באמת.