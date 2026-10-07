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סרטן שלפוחית השתן הוא הסרטן הרביעי בשכיחותו בקרב גברים, כאשר אחד מכל עשרים גברים המאובחנים עם סרטן, מאובחן עם סרטן שלפוחית השתן. ברוב המקרים, סרטן שלפוחית השתן מתחיל בשכבה הפנימית של רירית השלפוחית, אך לעיתים הוא עלול להתפשט לשכבות עמוקות יותר של דופן השלפוחית, ואף לאיברים אחרים בגוף.

אחד האתגרים המרכזיים במחלה הוא שהתסמינים הראשונים עשויים להיראות קלים או להידמות למצבים רפואיים נפוצים אחרים. לכן חשוב להכיר את התסמינים שעלולים להעיד על הימצאות המחלה.

התסמין השכיח ביותר של סרטן שלפוחית השתן הוא הופעת דם בשתן. לעיתים ניתן לראות את הדם, כך שהשתן נראה ורוד, אדום או חום. גם אם הדימום מופיע פעם אחת בלבד ונעלם, חשוב לפנות לבירור רפואי.

תסמינים נוספים עשויים לכלול שינויים בהרגלי מתן השתן. חלק מהמטופלים מדווחים על צורך תכוף יותר להטיל שתן, תחושת דחיפות להגיע לשירותים, קושי בהתרוקנות מלאה של השלפוחית או צריבה וכאב בזמן מתן השתן. תסמינים אלה יכולים להופיע גם בדלקת בדרכי השתן או במחלות אחרות, אך אם הם נמשכים או חוזרים, מומלץ לפנות לבדיקה רפואית מקיפה.

בשלבים מתקדמים יותר של המחלה עלולים להופיע תסמינים נוספים, כגון כאבים באזור האגן, כאבי גב תחתון, ירידה לא מוסברת במשקל, עייפות משמעותית או נפיחות ברגליים. תסמינים אלה אינם ייחודיים לסרטן שלפוחית השתן, אך הם עשויים להעיד על מחלה מתקדמת יותר ולכן דורשים התייחסות רפואית.

גורמי הסיכון למחלה

הגורם המרכזי והמשמעותי ביותר להתפתחות המחלה הוא עישון. למעשנים סיכון גבוה משמעותית (פי 3-4) לפתח סרטן שלפוחית שתן בהשוואה ללא מעשנים. חומרים מסרטנים הנמצאים בעשן הסיגריות נספגים בדם ומופרשים דרך השתן, כך שהם באים במגע ממושך עם דופן שלפוחית השתן ועלולים לגרום לנזק לתאים.

גורמי סיכון נוספים כוללים חשיפה ממושכת לחומרים כימיים מסוימים בתעשיות שונות, גיל מבוגר, דלקות כרוניות בשלפוחית השתן וטיפולים רפואיים מסוימים שניתנו בעבר. גברים נמצאים בסיכון מוגבר לעומת נשים. עם זאת, חשוב לזכור שגם אנשים ללא גורמי סיכון עלולים לחלות במחלה.

צילום: ליאור צור, דוברות איכילוב

מה עושים במקרה של חשד?

האבחון של סרטן שלפוחית השתן מתחיל בדרך כלל על ידי אורולוגים, וכולל בדיקת שתן, בדיקות הדמיה וציסטוסקופיה, שבה מוחדר סיב אופטי דק דרך השופכה אל שלפוחית השתן, כדי לאפשר לרופא לראות את פנים השלפוחית באופן ישיר. במידת הצורך נלקחת גם דגימת רקמה (ביופסיה) לצורך אבחון מדויק.

החדשות המעודדות הן שכאשר המחלה מאובחנת בשלב מוקדם, סיכויי הצלחת הטיפול והשליטה בה משתפרים. בשנים האחרונות אף חלה התקדמות משמעותית בתחום הטיפול בסרטן שלפוחית השתן, המאפשרת לחלק מהמטופלים סיכוי לתוצאות טובות יותר, לשיפור באיכות החיים ולעיתים אף לריפוי.אפשרויות הטיפול משתנות בהתאם לשלב המחלה ויכולות לכלול טיפולים מקומיים (שטיפות) לשלפוחית השתן, כימותרפיה, הקרנות, ניתוח להסרת הגידול, וטיפולים מתקדמים נוספים המשלבים אימונותרפיה לפני ואחרי ניתוח כריתת שלפוחית השתן.

צילום: ליאור צור, דוברות איכילוב

לסיכום, סרטן שלפוחית השתן הוא מחלה שעלולה להתפתח ללא סימנים בולטים בתחילתה, אך קיימים תסמינים שחשוב לשים לב אליהם שיכולים לאפשר גילוי מוקדם. הופעת דם בשתן, שינויים במתן השתן או כאבים בלתי מוסברים מחייבים פנייה לרופא. מודעות לתסמינים המוקדמים, לצד הימנעות מעישון ושמירה על בריאות כללית, עשויות לסייע באבחון מוקדם ובשיפור סיכויי ההצלחה של הטיפול.

פרופ' יוסיפוביץ' הוא יו"ר המחלקה האורולוגית באיכילוב ופרופסור לכירורגיה באוניברסיטת תל אביב.

ד"ר קייזמן הוא מנהל היחידה לגידולי דרכי השתן במערך האונקולוגי באיכילוב ויו"ר חוג גידולי מערכת השתן.

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