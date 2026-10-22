תושב קדימה-צורן ורוקח מהגליל פעלו יחד כדי להנפיק אלפי תרופות נרקוטיות וסמים מסוכנים על סמך יותר מ-100 מרשמים מזויפים - כך עולה מכתב אישום שהוגש נגדם לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד. התרופות הופצו לציבור הרחב, ושימוש בהן ללא פיקוח רפואי עלול לגרום לדום נשימה, לפגיעה בכבד ולמוות. את המזומנים שקיבל ממכירת הסמים הסתיר עטר בביתו, והיקף הלבנת ההון המיוחס לו עומד על 335 אלף שקל לפחות.
מכתב האישום שהגיש עו"ד יהונתן אילון-הירש מפרקליטות מחוז מרכז עולה כי במשך כחצי שנה הפעילו השניים, באופן מתוכנן ושיטתי, רשת להנפקת סמים מסוכנים ותרופות מבית המרקחת "קלאב פארם" בקניון "אם הדרך" בבית ינאי, שבו שימש ג'מיל סואעד (36) מהכפר סלאמה שבגליל רוקח אחראי. המטרה הייתה להפיץ ולמכור את התרופות הנרקוטיות והסמים לצד שלישי.
לשם כך השיג דוד עטר (74) מקדימה-צורן עשרות טפסי מרשם רפואיים, תעודות זהות וספחים מזויפים, וכן 18 חותמות מזויפות של רופאים מומחים. את החותמות הטביע בעצמו על 117 מרשמים שנרשמו על שמם של עשרות אזרחים תמימים, וגם על שם אשתו ובני משפחה נוספים - כולם בלי ידיעתם ובלי הסכמתם. כדי שהמרמה לא תיחשף, ניהל עטר שלושה יומני מעקב קפדניים, ובהם תיעד באילו שמות השתמש, מתי נמשכו התרופות ואילו סמים נלקחו.
במסגרת הקשר בין השניים הגיע עטר לבית המרקחת עשרות פעמים. סואעד ידע, לפי כתב האישום, שהמרשמים מזויפים, ובכל זאת סיפק וניפק סמים מסוכנים בכמויות מסחריות - בלי לוודא שהמרשמים אמינים, בלי לדרוש הצגת תעודה מזהה כדין ותוך הפרה חמורה של חובותיו המקצועיות כרוקח אחראי.
החתימו רופאים בגמלאות ופיזיותרפיסטית
המרשמים המזויפים כללו פגמים משמעותיים: שגיאות כתיב בשמות של תרופות ושל התמחויות רפואיות, שמות של רופאים שאינם קיימים כלל או שכבר פרשו לגמלאות, חתימות זהות בכתב יד של רופאים שונים, ואף מרשם שחתומה עליו "רופאה" - שהתברר שהיא בכלל פיזיותרפיסטית.
בין השניים סוכם כי עטר ישלם את המחיר הרשמי של התרופה שצוינה במרשם המזויף, ועל ניפוק כל תרופה שהיא סם מסוכן ישלם תוספת במזומן. כך הוצג לרשויות מצג שווא של ניפוק תקין של הסמים המסוכנים.
בשיטה הזאת ניפק סואעד לעטר - בעצמו ובאמצעות רוקח נוסף שעבד בבית המרקחת - כמויות מסחריות של סמים נרקוטיים ותרופות ממכרות, ובהם 690 מדבקות פנטניל, 1,560 טבליות "פרקוסט" ו-3,030 טבליות "ריטלין", וכן טבליות "טרגין", "וויואנס" ו"אטנט". בתמורה גבה סואעד מעטר 500-400 שקל במזומן על כל מרשם, ובסך הכול שלשל לכיסו כ-58 אלף שקל.
את התרופות מכר עטר לגורמים שלישיים כדי שיפיצו אותם בציבור, ואת המזומנים שקיבל הסתיר בביתו. היקף עבירות הלבנת ההון המיוחסות לו עומד על 335,500 שקל לפחות, במזומן ובמטבע חוץ.
כתב האישום מייחס לשניים עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, וכן ייצוא, ייבוא, מסחר והספקה של סמים מסוכנים. לעטר מיוחסות גם עבירות של זיוף בכוונה לקבל באמצעותו דבר והלבנת הון, ולסואעד - עבירות של ניפוק תכשיר מרשם בניגוד לדין.
הפרקליטות ביקשה מבית המשפט לעצור את השניים עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. בבקשת המעצר הדגישה את המסוכנות הגבוהה הנשקפת ממעשיהם לביטחון הציבור נוכח כמויות הסמים שהופצו, ואת הפגיעה האנושה באמון הציבור ברוקח מורשה, שלטענתה הפך את בית המרקחת לצינור אספקה מסחרי של חומרים ממכרים ומסכני חיים תמורת בצע כסף.