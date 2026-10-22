תושב קדימה-צורן ורוקח מהגליל פעלו יחד כדי להנפיק אלפי תרופות נרקוטיות וסמים מסוכנים על סמך יותר מ-100 מרשמים מזויפים - כך עולה מכתב אישום שהוגש נגדם לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד. התרופות הופצו לציבור הרחב, ושימוש בהן ללא פיקוח רפואי עלול לגרום לדום נשימה, לפגיעה בכבד ולמוות. את המזומנים שקיבל ממכירת הסמים הסתיר עטר בביתו, והיקף הלבנת ההון המיוחס לו עומד על 335 אלף שקל לפחות.

תושב קדימה-צורן ורוקח מהגליל פעלו יחד כדי להנפיק אלפי תרופות נרקוטיות וסמים מסוכנים על סמך יותר מ-100 מרשמים מזויפים - כך עולה מכתב אישום שהוגש נגדם לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד. התרופות הופצו לציבור הרחב, ושימוש בהן ללא פיקוח רפואי עלול לגרום לדום נשימה, לפגיעה בכבד ולמוות. את המזומנים שקיבל ממכירת הסמים הסתיר עטר בביתו, והיקף הלבנת ההון המיוחס לו עומד על 335 אלף שקל לפחות.

תושב קדימה-צורן ורוקח מהגליל פעלו יחד כדי להנפיק אלפי תרופות נרקוטיות וסמים מסוכנים על סמך יותר מ-100 מרשמים מזויפים - כך עולה מכתב אישום שהוגש נגדם לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד. התרופות הופצו לציבור הרחב, ושימוש בהן ללא פיקוח רפואי עלול לגרום לדום נשימה, לפגיעה בכבד ולמוות. את המזומנים שקיבל ממכירת הסמים הסתיר עטר בביתו, והיקף הלבנת ההון המיוחס לו עומד על 335 אלף שקל לפחות.