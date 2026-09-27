ב-1 בנובמבר 2023, 25 ימים אחרי הטבח שביצע חמאס, נמסרה למנתח האורתופדי ד"ר איאן וולטון הודעה על סיום העסקתו ברשת Mercy Health באוהיו, שבה עבד מאז 2016. כששאל מדוע, נאמר לו שההחלטה אינה קשורה לתפקודו בעבודה. בהמשך, לפי תביעה שהגיש בסוף השבוע ממשל טראמפ, קיבל תשובה לקונית עוד יותר: "אין סיבה". הממשל טוען שהסיבה דווקא ברורה: וולטון פוטר משום שהוא יהודי, אחרי שנים של הערות אנטישמיות שהחריפו בעקבות המתקפה בישראל.

התביעה אינה מגיעה מהרופא עצמו, אלא מ הנציבות האמריקנית לשוויון הזדמנויות בתעסוקה (EEOC) , הגוף הפדרלי שחוקר אפליה בעבודה ומוסמך להגיש תביעות נגד מעסיקים. הנתבעות הן רשת Mercy Health באזור וחברת האם שלה, Bon Secours Mercy Health , מהגדולות בארצות הברית.

גלריה ד"ר איאן וולטון פוטר מבית חולים באוהיו "כי הוא יהודי" ( צילום: Cleveland Clinic )

על פי התביעה, וולטון בנה ברשת פרקטיקה מצליחה ואף עבר את יעדי התפוקה שהוצבו לו. הנציבות מדגישה שלא מדובר ברופא שפוטר אחרי שורת הערות משמעת או תלונות על תפקודו: לדבריה, לא תועד נגדו אף הליך משמעתי. Mercy אף הציגה אותו באתר שלה כמומחה מוביל, ופרסמה לצידו סיפור החלמה שבו מטופל שיבח את הטיפול שקיבל כ"יוצא מן הכלל".

זהותו היהודית הייתה ידועה במקום העבודה. לפי כתב התביעה, בחדרו היו תלויות תמונות משפחתיות שבהן נראו בני משפחתו חובשים כיפות ועטופים בטליתות. עובדים ומנהלים הבחינו בתמונות ומדי פעם אף התייחסו אליהן.

הנציבות טוענת שלאורך השנים נאלץ וולטון לשמוע עמיתים מאשימים יהודים בסכסוכים בעולם, פונים אליו כאילו עליו להסביר את מעשיה של ישראל ומטילים ספק ביכולתו "לגבש עמדה עצמאית" בגלל מוצאו. עמיתיו אף אמרו לו: "אם אתה יהודי, אתה בטח גם חכם ואמור לדעת להסביר מדוע יהודים כביכול אינם מצליחים לעשות שלום עם שכניהם".

אחרי 7 באוקטובר, לפי התביעה, ההערות נעשו תכופות ובוטות יותר. במקום העבודה נשמעו אמירות שלפיהן "היהודים" אשמים במתקפת חמאס, ביקורת על מה ש"היהודים" עושים בעזה וטענות שאין סיבה לגלות אכפתיות כלפי החטופים הישראלים. וולטון נשאל שוב ושוב אם הוא שומר מצוות ואם היה לו חלק במלחמה. כתב התביעה מתאר סביבת עבודה שבה שיחה על אירועי העולם הפכה שוב ושוב להאשמה אישית נגדו.

הודר מפגישות, איבד את חדר הניתוח

לטענת הנציבות, היחס לא הסתכם בדיבורים. וולטון הוצא מפגישות שנועדו לתאם את לוח הניתוחים, והזמן שהוקצה לו בחדר הניתוח קוצץ בלי שעודכן בהחלטה. עבור מנתח, שעות כאלה הן תנאי בסיסי ליכולת לטפל בחולים ולקיים את עבודתו. יו"ר הנציבות, אנדראה לוקאס, שמונתה לתפקיד בידי הנשיא דונלד טראמפ במטרה מוצהרת להילחם באפליה לכאורה נגד עובדים לבנים, תיארה "מטר של אמירות במקום העבודה שהאשימו את 'היהודים' במתקפה", לצד הדרתו מהפגישות וצמצום שעות הניתוח שלו.

כשנמסרה לו הודעת הפיטורים, הוא התבקש להמשיך לעבוד עד סוף ינואר 2024. לפי התביעה, הוא פנה להנהלה כמה פעמים כדי לברר מה עומד מאחורי ההחלטה, אך לא קיבל הסבר ממשי. הנציבות טוענת שגם אחרי שהוחלט להיפרד ממנו, הרשת עדיין נזקקה למנתח אורתופדי בעל כישוריו: היא חיפשה לו מחליף, והעבירה את מטופליו ואת תפקידיו לרופאים שאינם יהודים.

Bon Secours Mercy Health מתארת את עצמה כרשת קתולית ובה 47 בתי חולים, יותר מ-1,200 מוקדי טיפול וכמעט 60 אלף עובדים בארה"ב ובאירלנד. ברשת פועלים גם בתי חולים ששמם עד היום The Jewish Hospital, שנוסדו במקור כדי לטפל ביהודים חולים ועניים והצטרפו ל-Mercy Health שנים רבות אחר כך.

הפגנה פרו-פלסטינית בברוקלין. האנטישמיות חדרה גם ללב מערכת הבריאות בארצות הברית ( צילום: yuriyt / Shutterstock.com )

דובר חברת האם מסר כי "ערכיה וייעודה כרשת קתולית מנחים את פעילותה", וכי היא מקבלת אנשים מכל הדתות והרקעים. החברה סירבה להגיב פרטנית לטענות, משום שהתביעה תלויה ועומדת.

התביעה הוגשה כמעט שלוש שנים אחרי ההודעה על הפיטורים, לאחר שניסיון להגיע להסדר מוקדם לא צלח. הנציבות טוענת לאפליה על רקע דת ומוצא יהודי לפי חוק זכויות האזרח האמריקני, ומבקשת בין היתר פיצוי על השכר וההכנסה שוולטון איבד, על נזק נפשי ועל פגיעה בשמו הטוב, וכן צווים שיחייבו את הרשת למנוע אפליה בעתיד. לוקאס אמרה כי הנציבות "לא תהסס להגיש תביעות כדי להגן על עובדים יהודים", והוסיפה: "לאנטישמיות אין מקום במקום העבודה האמריקני".