בשיתוף המרכז הרפואי שערי צדק

על קירות המרכז הרפואי שערי צדק נתלו כ-200 פוסטרים, וכל אחד מהם מסכם מחקר שנעשה באחת ממחלקות בית החולים, ממחקר בסיסי של גנים ורצפטורים ועד מודלים של בינה מלאכותית שמזהים פוליפים בזמן קולונוסקופיה. הפוסטרים הם חלק מכנס המחקר השנתי של המרכז הרפואי, אליו הגישו חוקרות וחוקרים מכל המחלקות יותר מ-270 תקצירים. "אחרי שלוש שנים בהן הכנס לא נערך, על רקע המלחמה, אנחנו חוזרים בסערה", אומר פרופ' דן טרנר, סמנכ"ל מחקר, פיתוח וחדשנות ומנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, כבד ותזונה בילדים ע"ש ג'ולייט קידן.

המגוון הזה הוא תוצאה של שינוי שהתחיל לפני כשלושים שנה, כששערי צדק היה בית חולים קהילתי. היום הוא בית חולים על אוניברסיטאי מהגדולים בארץ שמסונף לבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית (למעלה מאלף מיטות אשפוז וכמעט מליון מטופלים לשנה) . בשנה האחרונה פרסמו חוקריו יותר מ-600 מאמרים בכתבי עת מדעיים, וכיום מתנהלים בו כ-1,000 מחקרים. השנה לבדה זכו חוקריו במענקים תחרותיים ובמלגות בהיקף של מיליוני שקלים, ובהם שני מענקים של הקרן הלאומית למדע בתחום הגנטיקה.

גלריה פרופ' דן טרנר, סמנכ"ל מחקר, פיתוח וחדשנות ( צילום: אלעד ברמי )

"מחקר הוא חלק מרפואה טובה יותר"

מטופל שמגיע למחלקה לא בהכרח יודע אם הרופא שלו עוסק במחקר, אבל לפי אנשי בית החולים, זה משפיע גם על הטיפול שהוא מקבל. "המטרה שלנו היא שמחקר יהיה חלק מהתרבות הארגונית של כל בית החולים, וכיום אין מחלקה שאין בה מחקר", אומרת ד"ר רננה אופן, מנהלת הרשות למחקר ופיתוח. לדבריה, "בעוד שבאוניברסיטה מהות הארגון היא לעשות מחקר, בבית חולים המהות היא לטפל במטופלים. אנחנו מרכז רפואי אוניברסיטאי, הפועל מתוך אמונה כי מחקר הוא חלק בלתי נפרד מרפואה טובה יותר. מי ששואל שאלות, מאתגר ומתעדכן, הוא בהכרח מטפל טוב יותר".

אצל פרופ' טרנר, הדחף לחקור מתחיל ליד מיטת החולה. "אתה עומד מול חולה ואומר 'אין לי את הכלים המיטביים', וזו ההתחלה של שאלת המחקר", הוא אומר. "התמריץ לפנות לאפידמיולוגיה הקלינית הוא למצוא מזור לצורך שעלה ליד מיטת מטופל סובל. זה מחקר שאין שווה לו". גם המטופלים שאינם משתתפים במחקר יוצאים נשכרים. "מחלקות שעוסקות במחקר הן מחלקות שבהכרח נותנות רפואה יותר טובה", טוען פרופ' טרנר. "חוקרים חייבים להיות מעודכנים בספרות הכי עכשווית ואף לכתוב אותה. יתרה מכך, צורת החשיבה של חוקרים מתחדדת לשאול שאלות ביקורתיות ולא לקחת כמובן מאליו דוגמות כי "כך כולם עושים". החשיבה הביקורתית מובילה לחידוד המחשבה כשרופאים באים לשקול את הטיפול הנכון בכל צומת דרכים". כל זאת בנוסף לכך כחלק ממחקר ניתן להציע למטופלים גישה לתרופות ולטכנולוגיות יקרות שעדיין לא נמצאות בסל התרופות.

פרופ' טרנר מדגיש כי "לא כל רופא חייב להיות חוקר. יש קלינאים מעולים ויש רופאים שהם מורים מעולים". מי שכן מעוניין במחקר מקבל הזדמנות: מתמחים ובכירים כאחד יכולים להצטרף לתוכניות "רופא חוקר", שהמרכז הרפואי משקיע בהן מיליונים, עם מנטורינג וזמן מוגן למחקר. לדבריו, "ההשקעה בדור העתיד היא אחת הסיבות לעלייה המטאורית בכמות הפרסומים בשנים האחרונות, מאז הוקמה הרשות למחקר ופיתוח לפני 15 שנה".

ד"ר רננה אופן, מנהלת הרשות למחקר ופיתוח ( צילום: אלעד ברמי )

איך מחקר נולד?

הרשות למחקר ופיתוח של שערי צדק מלווה את החוקר מהרגע שיש לו רעיון ועד שהמאמר מתפרסם: מניסוח שאלת המחקר, בניית תקציב ואיתור מימון, דרך שירותי ביו-סטטיסטיקה ואפידמיולוגיה קלינית, ועד ניהול המחקר. בתוכנית "תלם" נבחרים עשרה חוקרים צעירים לשלוש שנים, וכל אחד מהם מקבל מימון, זמן מוגן ומנטור. תוכנית "בראש" מיועדת למתמחים מעולים שכבר עסקו במחקר ורוצים רוח גבית להפוך לרופא-חוקר עצמאי. "בשערי צדק יש ביו-בנק שאוסף דגימות דם באופן מרכזי לצרכי מחקר, מתחם מעבדות רטובות לחוקרים חדשים ומנגנון פנימי לשליפת נתוני עתק למחקר", אומרת ד"ר אופן.

על הכנס היא מספרת: "בכל מושב מנהל האגף יציג מחקרים נבחרים מהאגף שלו לצד הרצאות קצרות של החוקרים ו ויערך טקס חלוקת פרסים לתקצירים מצטיינים ותעודות למשתתפים בתוכניות המחקר של המרכז הרפואי. הכנס כולל מגוון מחקרים מכלל התחומים הרפואיים והוא חוצה ארגון ונותן במה להצגת המחקרים שראוי להתגאות בהם ". לדבריה, הכנס גם מדביק את הדור הצעיר ב"חיידק המחקר": "הבחירה של מנהל האגף במחקרים המוצגים יוצרת תחרות בריאה, יוצרת דרייב".

הכנס נועד גם לחבר בין חוקרים ובין מחלקות. "גם חוקר לא יכול להיות מומחה בכל דבר", אומר פרופ' טרנר, אפידמיולוג קליני שמשתף פעולה עם חוקרים ממעבדות. ד"ר אופן מוסיפה ששיתופי פעולה עם מרכזים בעולם הם חלק חיוני מפעילות המחקר. "בשיתוף פעולה, כל אחד מביא את הניסיון, הידע הקליני והיכולות המחקריות, ויחד נוצר שלם גדול מסך חלקיו".

מסקר גנטי ועד לבינה מלאכותית בחדר הטראומה

פרופ' טרנר מצביע על כמה דוגמאות בולטות שמוצגות בכנס. המרצה המרכזית, פרופ' אפרת לוי-להד, מנהלת המכון הגנטי בשערי צדק, חקרה את גן ה--BRCA "היופי במחקרים שלה הוא שהיא הצליחה לסגור מעגל מהתאוריה לשינוי פני הרפואה: היום כל אישה ממוצא אשכנזי יכולה לעשות סקר BRCA בסל הבריאות, בעקבות סדרת מחקרים של פרופ' לוי-להד, שהראו היתכנות לאיתור הפגמים הגנטיים וכי אם יודעים שהפגם הגנטי נמצא, תוצאי המחלה משתפרים. היא הוכיחה שעל ידי סקר באוכלוסייה אפשר להוריד את התחלואה בהיקפים משמעותיים, ויש כבר מדינות בעולם שאימצו את בדיקות הסקר בנוסף לישראל".

מחקר נוסף כדוגמה נעשה בשיתוף עם גוגל ובמסגרתו פותחו מודלים שמזהים פוליפים באופן אוטומטי בזמן קולונוסקופיה. "יחידת הטראומה פיתחה מערכת מתוקפת שמחליטה תוך דקות אילו צוותים להקפיץ לחדר הטראומה, לפי פרמטרים שמתקבלים לפני הגעת הפצוע", מוסיף פרופ' טרנר. הוא עצמו מנהל גם את המרכז לקרוהן וקוליטיס בילדים ע"ש אן וג'ו טרנר, ועל המחקר שלו בתחום הוא אומר: "תזונת 'טעים ובריא' שפותחה במכון הובילה ל-70% רגיעה קלינית בחולי קרוהן ובחלקם אם העלמות הדלקת. מחקר המשך בינלאומי שפורסם לאחרונה בעיתונות מובילה הראה ששמירה על תזונת טעים ובריא אצל קרובי משפחה בריאים של חולי קרוהן הובילה לשינוי ביולוגי שמתאים לירידה בסיכון ללקות במחלה. זהו המחקר הראשון בתולדות מחלת קרוהן שהצביע על ההתכנות המעשית של מניעת המחלה ולא רק טיפול בה לאחר שמתפרצת. בעקבות תוצאות המחקר הראשוני צוות המכון עובר לבחור סקר אוכלוסיה עם קופת חולים מכבי ומאוחדת להתערבות לאנשים בסיכון.

"השורה התחתונה תמיד אצל הרופא"

בעשור האחרון הכפיל בית החולים את גודלו, ובשבע השנים הקרובות הוא צפוי להכפיל אותו שוב עם הקמת מרכז אשפוז חדש. "זו הזדמנות להכניס טכנולוגיות ופרקטיקות, גם בצד הקליני וגם בצד המחקרי, שהולכים יד ביד", אומרת ד"ר אופן. "יהיו עוד מעבדות וחוקרים, וההיקף יגדל, אז השמיים הם הגבול". פרופ' טרנר צופה שהשנים הקרובות יתרכזו בבינה מלאכותית. פרויקט SMART, למשל שמובל על ידי הנהלת בית החולים ובשיתוף עמותת KI, עוזר להכווין בדיקות דם במאושפזים בעזרת רפואה מותאמת אישית על פי המידע שנמצא בתיק הרפואי של המאושפז. "בכל שימוש בטכנולוגיה, השורה התחתונה תמיד אצל הרופא", מדגיש פרופ' טרנר. "מערכות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית הן תומכות החלטה, לפחות בשלב זה של מהפכת ה AI".