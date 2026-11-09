אחת משתי הדמויות שעומדות בחזית המאמץ היא בתו הבכורה של פוטין, ד"ר מריה ורונצובה, אנדוקרינולוגית בכירה ומנהלת המכון הרפואי למחקר ולהוראה של אוניברסיטת מוסקבה. פוטין מעולם לא אישר בפומבי, בשמה, שהיא בתו, אבל היא מעורבת עמוק ב

תוכניות הגנטיקה