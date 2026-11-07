גבר בעל אף מעוקל משתכשך בבריכת כסף, ודמות שראשה צבוע בצבעי דגל פלסטין, גופה עטוף בדגל ישראל וחבל כרוך סביב צווארה. אלה לא כרזות מהפגנה פרו-פלסטינית, אלא שתי קריקטורות שהוצגו לסטודנטים לרפואת שיניים באחת האוניברסיטאות המובילות בקנדה. מי שהקרין אותן היה לא אחר מאשר דיקן הפקולטה, פרופ' אניל קישן, חוקר בעל שם בינלאומי בתחום רפואת השיניים.

כעת, יותר משמונה חודשים לאחר שהשקופיות עוררו סערה, הודיעה אוניברסיטת טורונטו כי פרופ' קישן התפטר מתפקידו בעקבות חקירה חיצונית שקבעה שהשתמש בדימויים אנטישמיים, אף שלא התכוון לקדם אנטישמיות.

גלריה דיקן הפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטת טורונטו שבקנדה, ד”ר אניל קישן, התפטר מתפקידו בעקבות שילוב קריקטורות אנטישמיות בהרצאה ( צילום: University of Toronto )

בהודעה שנשלחה ביום חמישי לחברי הפקולטה, הסביר סגן נשיא האוניברסיטה לעניינים אקדמיים, פרופ' טרבור יאנג, כי החקירה העלתה שהיכרותו של פרופ' קישן עם דימויים וסטריאוטיפים אנטישמיים הייתה "מוגבלת". אלא שהקביעה הזאת לא הספיקה כדי להציל את משרתו. לדברי פרופ' יאנג, רבים מחברי הפקולטה "איבדו את אמונם ביכולתו להמשיך להנהיג אותה", והאוניברסיטה הגיעה עמו להסכמה על פרישתו.

הפרשה התפוצצה בפברואר האחרון, בעקבות הרצאה שהעביר פרופ' קישן לסטודנטים בשנה השנייה ללימודי רפואת שיניים. אחת השקופיות עסקה בתיאוריה רפואית המכונה "תיאוריית החנק", המתארת כיצד דלקת במוך השן, הרקמה הפנימית המכילה כלי דם ועצבים, עלולה לשבש את אספקת הדם אליה. אלא שבמקום איור רפואי של כלי דם או שן, בחר הדיקן "להנגיש" את התיאוריה באמצעות הדמות העטופה בדגל ישראל והחבל הכרוך סביב צווארה. באיור שהוצג לסטודנטים אף נמחק מגן הדוד מהדגל הישראלי.

בשקופית אחרת, שנועדה להמחיש מושג הקשור למערכת החיסון, הופיעה קריקטורה של גבר בעל אף מעוקל המשכשך בבריכה מלאה בכסף, שעליה נכתבה המילה "חסינות" (Immunity). סביב הבריכה נראו דמויות של אנשים עם מוגבלויות ופציעות, ובהן אדם בכיסא גלגלים ואחר עם רטייה על עינו. השילוב בין האף המעוקל לכסף הזכיר למתלוננים קריקטורות אנטישמיות היסטוריות, שהציגו יהודים כתאבי בצע וכבעלי כוח כלכלי מופרז.

"פערי הכוחות עצומים"

מי שהציף את הפרשה היה סטודנט בשנה השנייה ללימודי רפואת שיניים, שפנה לאיגוד הרופאים היהודים באונטריו. "ראיתי על המסך יהודי עם אף ענק שוחה בכסף, ולא האמנתי שזה קורה", אמר. "הוא הדיקן שלנו. אתה יושב שם וחושב, אם ככה הוא מדבר על יהודים מול כיתה שלמה, מה הוא חושב עליי כשהוא מסתכל עליי?"

באחת השקופיות הופיעה קריקטורה של גבר בעל אף מעוקל המשכשך בבריכה מלאה בכסף

האיגוד העביר את התלונה להנהלת האוניברסיטה, ופרופ' קישן יצא לחופשה מתפקידו עד לסיום החקירה. התמונות הוסרו מחומרי הלימוד, והדיקן התנצל בפני הסטודנטים וחברי הסגל. במכתב שפרסם הסביר כי בחר באיורים כאנלוגיות חזותיות למושגים רפואיים, ולא ביקש להעביר באמצעותם מסר פוליטי. "אני לא אומר זאת כתירוץ לטעות", כתב. "אני מכיר בכך שגרמתי לפגיעה רבה, ואני מצטער על כך מעומק הלב". הוא גם התחייב ללמוד על אנטישמיות ועל צורות אחרות של אפליה.

ואולם, ייתכן שלא מדובר במעידה חד-פעמית. ד"ר ליסה סלמון, נשיאת איגוד הרופאים היהודים באונטריו, בדקה מצגות מהרצאות קודמות של פרופ' קישן ומצאה שלפחות אחד הדימויים הופיע גם בחומרי הלימוד בשנת 2025. לדבריה, אחת המצגות נשאה תאריך מ-2022, ורופא שיניים סיפר לה שהוא זוכר את התמונה מתקופת לימודיו. ד"ר סלמון טענה כי סטודנטים התלוננו בעבר על גילויי אנטישמיות נוספים בפקולטה, אך תלונותיהם לא טופלו כראוי. לדבריה, חלקם אף הואשמו בהתנהגות לא מקצועית לאחר שהתלוננו.

פרופ' פקה סינרבו, לשעבר דיקן הפקולטה לאמנויות ולמדעים באוניברסיטת טורונטו ואחד מדוברי ארגון חברי הסגל היהודים, תקף את התנהלותו של פרופ' קישן: "זה דבר אחד כשאחד מעמיתינו המרצים כותב משהו מטופש ברשתות החברתיות, ודבר אחר לגמרי כשמדובר באדם שנושא באחריות משמעותית, במקרה הזה על פקולטה שלמה". לדבריו, סטודנטים חוששים להתלונן על מרצים שעלולים להשפיע על עתידם המקצועי, במיוחד כשהתלונה אינה אנונימית. "פערי הכוחות עצומים", הסביר.

הסערה הייתה משמעותית במיוחד לנוכח מעמדו של פרופ' קישן. הוא הצטרף לאוניברסיטת טורונטו ב-2009 ונחשב לאחד החוקרים הבולטים בתחום האנדודונטיה, ענף ברפואת השיניים העוסק בין היתר בטיפולי שורש ובמחלות מוך השן. הוא פרסם יותר מ-250 מאמרים מדעיים, היה שותף לרישום 12 פטנטים וזכה בפרסים מקצועיים. באפריל 2025 הוכרז על מינויו לדיקן לחמש שנים, והוא נכנס לתפקיד ביולי. כעת הסתיימה כהונתו לאחר שנה וארבעה חודשים בלבד.

סנקציה, לא פיטורים

כבר במרץ הגיעה הפרשה לדיון במועצה המנהלת של האוניברסיטה, ושם נשאלה ההנהלה מדוע לא הוחלט על פיטורים מיידיים. פרופ' יאנג השיב כי חומרת האירוע מחייבת בדיקה יסודית והליך הוגן. בהודעתו החדשה הסביר כי החקירה חשפה מחלוקות עמוקות בתוך הפקולטה: חלק מחבריה קיבלו את התנצלותו של פרופ' קישן, ואחרים נפגעו קשות מהתמונות.

האוניברסיטה הגדירה את פרישתו מתפקיד הדיקן כסנקציה שהוטלה עליו, אך הוא לא יסולק מהמוסד. פרופ' קישן יישאר בסגל כפרופסור בעל קביעות, לאחר שעבר הכשרה בנושא אנטישמיות, וצפוי לחזור להוראה ולמחקר בשנת הלימודים 2028-2027. זאת, אף שארגונים יהודיים דרשו את פיטוריו. ארגון בני ברית קנדה הצהיר כי לא יאפשר ל"קביעות אקדמית ולחופש אקדמי לשמש תירוץ" להתנהלותו.

פרופ' קישן יישאר בסגל כפרופסור בעל קביעות, לאחר שעבר הכשרה בנושא אנטישמיות, וצפוי לחזור להוראה ולמחקר בשנת הלימודים 2028-2027 ( צילום: University of Toronto )

הפרשה מתרחשת על רקע דיווחים מתרבים על אנטישמיות במערכת הבריאות בקנדה, ובייחוד במוסדות להכשרת רופאים. בנובמבר 2025 הגיש איגוד הרופאים היהודים באונטריו מסמך לוועדת זכויות האדם של הסנאט הקנדי, ובו נתונים מסקר שנערך ב-2024 בקרב קרוב לאלף רופאים יהודים ברחבי המדינה.

לפי הנתונים שהציג האיגוד, 73% מהמשיבים מאונטריו דיווחו שנחשפו לאנטישמיות במסגרות אקדמיות, ו-64% דיווחו על מקרים בבתי חולים. בקרב סטודנטים לרפואה ומתמחים יהודים באונטריו עלה שיעור המדווחים על חשיפה לאנטישמיות בסביבה האקדמית מ-27% לפני מתקפת 7 באוקטובר ל-63% בשנה שאחריה.

נתון אחר שהוצג לסנאט נוגע ישירות ליחסי רופא ומטופל: 58% מהרופאים היהודים שהשתתפו בסקר הביעו חשש שדעות קדומות אנטישמיות של עמיתיהם עלולות לפגוע בטיפול בחולים יהודים. האיגוד דרש להקים מנגנוני תלונה עצמאיים שיגנו על סטודנטים ומתמחים מפני התנכלות, להכשיר מרצים ומנהלי מוסדות רפואיים בזיהוי אנטישמיות ולחייב בתי חולים ואוניברסיטאות לדווח באופן שקוף על תלונות ועל הטיפול בהן.