משרד הבריאות הורה הערב (יום ב') להפסיק את הפעילות בבית החולים הפרטי מדיקה תל אביב ברחוב הברזל ברמת החייל, בעקבות ממצאים חמורים שעלו בביקורת פתע. בין היתר נמצא שאחיות ביצעו פעולות בחדרי ניתוח במקום רופאים. כך דווח לראשונה בחדשות 13. לפי המשרד, "המשך הפעילות במקום מהווה סכנה חמורה ומיידית למטופלים".

הביקורת בבית החולים, ברחוב הברזל 28 ברמת החייל, העלתה שורה של ממצאים הנוגעים להתנהלות בחדרי הניתוח ולבטיחות המטופלים. לפי הודעת המשרד, נמצאו בין היתר מקרים שבהם "בוצעו פעולות רפואיות בניגוד לסמכויות המקצועיות ולהוראות המחייבות". לצד זאת נמצאו ליקויים נוספים בהתנהלות הרפואית ובתהליכי העבודה. במשרד קבעו כי מכלול הממצאים מצביע על "כשל מערכתי בבית החולים".

גלריה בית החולים הפרטי מדיקה ברמת החייל בתל אביב ( צילום: דנה קופל )

בעקבות הממצאים הוציאה רופאת המחוז צו להפסקת הפעילות במקום עד להודעה חדשה. לפי הצו, מרגע כניסתו לתוקף הערב לא תתבצע בבית החולים כל פעילות רפואית. הנהלת רשת מדיקה, בעלי הרשת והדירקטוריון יזומנו לשימוע. עוד הודיעו במשרד כי ייבחנו צעדים אישיים נגד מי שביצעו פעולות מחוץ לסמכותם המקצועית. "משרד הבריאות רואה בחומרה כל חריגה מהכללים ומהסמכויות שנועדו להבטיח טיפול רפואי בטוח, ויפעל בכל הכלים העומדים לרשותו לשמירה על בריאות המטופלים ובטיחותם", נמסר מהמשרד.

בית החולים מסר בתגובה: "במרכז הרפואי מדיקה תל אביב מתבצעים מדי חודש אלפי ניתוחים על ידי מיטב הרופאים בישראל, ואנו עומדים בסטנדרטים הרפואיים והבטיחותיים הגבוהים ביותר. ולראיה, הרופאים בוחרים בנו פעם אחר פעם. משרד הבריאות קיבל החלטה גורפת על סמך ממצאים אקראיים. אנו נגיב למשרד הבריאות בדרך המקובלת".

ביולי הורה משרד הבריאות להפסיק מיד את הפעילות בחדרי הניתוח של בית החולים מדיקה רפאל , שבפארק עתידים בצפון תל אביב. גם שם נמצאו ליקויים חמורים בביקורת פתע: תהליכי עבודה לא תקינים בחדר הניתוח ובאספקה הסטרילית המרכזית, ובעיות בקבלת כלים רפואיים סטריליים המיועדים לחדרי הניתוח. בנוסף נמצא מחסור בכוח אדם, שהגיע לפי המשרד לכדי סיכון ממשי לבטיחות המטופלים. בתחילת החודש שעבר הוסר הצו חלקית והפעילות חודשה בהדרגה . זה קרה לאחר שההנהלה והדירקטוריון הצהירו כי הליקויים תוקנו, והתחייבו לעמוד בתנאי הרישוי ולהפסיק חריגות מהפעילות המאושרת.

מקרה שני של סגירת בית חולים של הרשת בתוך חודשים ספורים ( צילום: דנה קופל )

מדיקה תל אביב הוא אחד הסניפים של רשת מדיקה, שנוסדה בשם נארא. הרשת מפעילה גם את בית החולים אלישע בחיפה ומתחם רפואי בעפולה. בנוסף היא מפעילה את מדיקה רפאל, שרכשה בדצמבר 2024 תמורת 550 מיליון שקל. מדיקה נמצאת בבעלות קופות החולים מאוחדת (34%) ולאומית (20%). את יתר המניות מחזיקים משקיעים פרטיים, ובהם חברות הביטוח הראל והפניקס.