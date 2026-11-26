בשיתוף BMS

כשבנה של יוכי צ'ובוטרו, מייסדת עמותת "עוצמה", אובחן עם סכיזופרניה בגיל 15, היא לא תיארה לעצמה שהטיפול בבנה יימשך כל חייה. היום, 38 שנים אחרי - בהיותה בת 76, היא עדיין מעירה אותו בבוקר בשעה קבועה, מתאמת עבורו תורים, מלווה אותו לכל בדיקה, קונה לו תרופות, ומכבסת את בגדיו, למרות שהוא גר בהוסטל ולא בביתה. "רמת התפקוד שלו נמוכה מאוד. אני חסרת אונים מול הטיפול הרפואי שלצערי אינו עוזר וחוששת מהיום שלא אהיה לצדו", אומרת צ'ובוטרו בכאב."אין הפסקה מהמחלה. אני פוגשת המון הורים שלא מסוגלים לתפקד יותר על רקע מחלת ילדיהם. רבים מהם חולים בעצמם, לא ישנים בלילות, ובמקרים רבים מתמודדים עם חוסר שיתוף פעולה של ילדיהם לקבלת טיפול."

צילום: פרטי

הסיפור של צ'יבוטרו, אינו יוצא דופן. הוא משקף מציאות מורכבת שחוות כ-90,000 משפחות בישראל המתמודדות עם סכיזופרניה. הנטל הרפואי, הכלכלי, החברתי, האישי והרגשי שנושאת עימה המחלה, נופלים לרוב, כרעם ביום בהיר, על כתפי ההורים והקרובים, שהופכים בעל כורחם למטפלים העיקריים.

סכיזופרניה היא מחלת נפש כרונית ומורכבת, המתפרצת לרוב בגיל ההתבגרות או בבגרות המוקדמת. היא מתאפיינת בהזיות, מחשבות שווא, קשיי ריכוז וחשיבה, לצד נסיגה חברתית ורגשית.





רכבת הרים טיפולית: הפסקת טיפול, הידרדרות ואשפוז חוזר

סכיזופרניה היא מחלה כרונית המחייבת נטילת טיפול תרופתי קבוע. מטרת הטיפול לשפר תסמינים ולשכך אותם, כך שהמתמודדים יוכלו להשתקם ולקיים חיים תפקודיים כחלק מהחברה. יחד עם זאת, הטיפולים מלווים, לרוב, בתופעות לוואי קשות שמשפיעות על היענות החולים לנטילת הטיפול, לצד גורמים נוספים שגורמים להפסקת טיפול על ידי החולים.

צילום: פרטי

גדי רוזנטל, אב למתמודד עם סכיזופרניה ויו"ר עמותת "משפחות בריאות הנפש", מתאר את המחלה כמאופיינת בהימנעות: הימנעות מיציאה מהבית, מנטילת תרופות, מהכרה במחלה, מפנייה לגורמי טיפול. ההימנעות יוצרת לעיתים קרובות דפוס חוזר ומתיש: מתמודד מתחיל טיפול תרופתי במהלך האשפוז, משתחרר, מפסיק את הטיפול, ותוך חודשיים-שלושה מצבו מידרדר עד לאשפוז חוזר, פעמים רבות בכפייה.מי שסופג את ההשלכות של רכבת ההרים הזו הן המשפחות. לדברי רוזנטל, בני משפחה מטפלים במתמודדי סכיזופרניה חווים "אבל ופרידה מהאדם שהכירו. שחיקה מתמשכת לאורך עשרות שנים, בדידות, רגשות אשם לא מוצדקים, לילות ללא שינה, בושה וסטיגמה - ולצד כל אלה, נטל כלכלי ממשי. חשוב להדגיש כי מה שתורם עוד יותר לקושי ולעומס הטיפולי של המשפחות הוא היעדר די מענים של מערכת הבריאות".





המכשול המרכזי: תופעות הלוואי ומיעוט אפשרויות טיפול

אחד הגורמים המרכזיים לקושי המתמשך הוא הטיפול התרופתי עצמו. מסקר שערכה עמותת "משפחות בריאות הנפש" עולה, כי למעלה מ-70% מהמתמודדים התנסו בשלוש עד שש תרופות אנטי-פסיכוטיות שונות. 70% מהן ציינו שתופעות הלוואי הן הסיבה העיקרית להחלפת הטיפול. בין תופעות הלוואי השכיחות: השמנת יתר (68% מהמדווחים), קהות חושים וישנוניות (14%), פגיעה בתפקוד המיני והתפתחות שדיים (14%), רעד (19%) וריור מוגבר .(12%)

התוצאה, כפי שמתאר זאת רוזנטל, היא ש"רבים מהמתמודדים אינם רוצים לסבול מתופעות הלוואי הקשות ומפסיקים טיפול". הבן של צ'יבוטרו חווה זאת על בשרו: לפני כשלוש שנים הופיעה תופעת לוואי נדירה שפגעה בכליות ובכבד ומאז, מתוך חשש מהחמרה נוספת, הוא לא מקבל טיפול תרופתי שמאזן את מצבו כראוי. "הוא מודע למצבו, משתף פעולה, ונוטל תרופות שלא מועילות לו במיוחד", היא מספרת.

רוזנטל מציין שהטיפול השכיח כיום, החוסם קולטני סרוטונין ודופמין, מתאים לכ-80% מהמתמודדים, ומחייב מעקב בדיקות דם חודשיות בשל הסיכון לפגיעה בתאי הדם הלבנים. בפועל, עבור חלק ניכר מהמתמודדים אין כיום מענה תרופתי יעיל ובטוח ."המחיר של היעדר טיפול, של סירוב לטיפול ושל הימנעות ממימוש סל השיקום, לצד אופייה של המחלה עצמה, ניכר בהתפרצויות חוזרות, באשפוזים חוזרים ובאשפוזים בכפייה, בשל סכנה לחולה ולסביבתו. הוא ניכר גם בקושי לתפקד, בהיעדר השתלבות בקהילה ובעבודה, ובפירוק זוגיות, אם ישנה כזו. במקרים רבים, ההימנעות מטיפול מתאים אף מחריפה התמכרויות לסמים, המאפיינות יותר ממחצית ממתמודדי הנפש. ובסופו של דבר, המחיר ניכר גם בתוחלת חיים הקצרה ב-20 שנה מזו של האוכלוסייה הכללית", מדגיש רוזנטל.

התמודדות עם סכיזופרניה ( צילום: שאטרסטוק )





סל התרופות: פער היסטורי שדורש תיקון

רוזנטל מצביע גם על עיוות מבני עמוק יותר: תת-ייצוג כרוני של בריאות הנפש בסל התרופות. לדבריו, "מחלות נפש מהוות 14%-20% מנטל התחלואה בישראל, בעוד שחלקן בסל התרופות עומד, לאורך שנים, על כ-2% בלבד. בד בבד, בריאות הנפש מהווה את הרכיב הגדול ביותר בקצבאות נכות כללית של הביטוח הלאומי - למעלה מ-30% מכלל הקצבאות. הפער נובע מכך שהסל מעניק משקל עודף לתרופות מצילות חיים על חשבון תרופות שעיקר תרומתן היא לאיכות החיים ומניעה עקיפה של תמותה".





הצורך הקריטי: טיפולים חדשים

על רקע המציאות הקשה, הכללת תרופות חדשות בסל התרופות, הפועלות במנגנוני פעולה חדשניים ושונים מהתרופות הוותיקות, והעשרת הטיפולים הפסיכולוגיים, מהווים צורך רפואי ונפשי משמעותי. הציפייה לתרופות חדשות שיפחיתו את תופעות הלוואי ויאפשרו שמירה על רצף טיפולי, מעניקה למשפחות תקווה ממשית למניעת ההידרדרות הבאה ולשמירה על רצף טיפולי.

"יש מעט מאוד תרופות שמסייעות באיזון סכיזופרניה", אומרת צ'יבוטרו. "לא כל תרופה מסייעת באופן שווה לכל המתמודדים, ולא כולם מסוגלים להתמיד בטיפול. אנחנו מקווים ומייחלים שתרופות חדשות יסייעו במקרים בהם הטיפולים הקיימים גורמים לתופעות לוואי קשות עד להימנעות מטיפול, או שאינם מסייעים באיזון מצב המטופל".

עבור המשפחות, אין מדובר רק בשאלה קלינית ובמענה טיפולי, אלא בחיים שלמים שנסובים סביב מחלה שאינה נפסקת לרגע, ובתקווה שהעשרת ארגז הכלים התרופתי והפסיכולוגי, לצד תיקון העיוות בסל הבריאות, תוכל להיטיב עם ילדיהן ולשחרר אותן, ולו במעט, מעולה הכבד של המחלה.