בשיתוף המרכז הרפואי שיבא

כאב הוא מנגנון הגנה, שמסמן לנו שמשהו בגוף דורש תשומת לב, בדיקה או טיפול. אך כשהכאב לא חולף בתוך ימים או שבועות, אלא נשאר חודשים ואפילו שנים, הוא מפסיק להיות סימן אזהרה והופך לבעיה עצמה - הוא משבש את השגרה, פוגע בשינה ופוגם בפעולות מוטוריות ובאיכות החיים בכלל. "אנשים לא תמיד מודעים לכך שכאב הוא משהו שאפשר לטפל בו", אומר ד"ר איתי גור-אריה, מנהל מכון הכאב בשיבא. "עם אבחנה מדויקת וטיפול נכון אפשר להפחית אותו משמעותית, ולעיתים אפילו להעלים אותו לחלוטין. זה מה שאנחנו עושים מדי יום".

כאב כרוני הוא שם כללי למגוון רחב של סוגים של כאב. הוא יכול להופיע ככאב גב, צוואר או ראש, לנבוע מפגיעה במערכת העצבים, או להופיע ככאב אונקולוגי, פיברומיאלגיה, כאב לאחר הרפס זוסטר, פציעות, , כאב בילדים או כאב הקשור באנדומטריוזיס.

גלריה כאב ראש כרוני ( צילום: shutterstock )





המספרים מראים כי כאב כרוני הפך בשנים האחרונות לאחת הבעיות הבריאותיות השכיחות בישראל. במכון הכאב בשיבא, מהגדולים מסוגו בעולם, פועלים כיום למעלה מ-30 רופאים מומחים בתחומי כאב שונים, המבצעים מדי שנה יותר מ-22,000 פעולות רפואיות מתקדמות. נקודת המוצא הרפואית כיום היא פשוטה: כאב כרוני הוא לא גזירת גורל. לא תמיד אפשר להבטיח שהוא ייעלם לחלוטין, אבל ברוב המקרים אפשר להבין מה מפעיל אותו, להפחית אותו משמעותית ולהחזיר חלק גדול מאיכות החיים שנלקחה.





אבחון מקיף: להבין מאיפה הכאב מגיע

צילום: המרכז הרפואי שיבא

כאשר ניגשים לטפל בכאב כרוני, האתגר הראשון הוא זיהוי המקור המדויק שלו. ד"ר אופיר מורג, רופאה בכירה ומייסדת היחידה לטיפול בכאב אונקולוגי במרכז הרפואי שיבא, מסבירה שזהו המפתח לטיפול אפקטיבי: "המטרה שלנו היא להבין מה מקור הכאב ולהתאים לכל מטופל את הטיפול המדויק ביותר. לכל אחד מהמקרים האלה נבנית תוכנית טיפול אחרת".

כדי להגיע לדיוק הזה, נדרשת ראייה רחבה של כמה דיסציפלינות רפואיות במקביל. במקום שהמטופל יעבור בין כמה מרפאות ורופאים, המענה מרוכז תחת קורת גג אחת – מאבחון וייעוץ ועד פעולות רפואיות מורכבות, באמצעות מענה ייעודי לתחומים כמו כאב אונקולוגי, ,כאבי גב כאבי ראש וצוואר, כאבים נוירופתיים, כאבי אנדומטריוזיס וכאב בילדים..

למעשה, כל מומחה בתחום הכאב מחזיק בהתמחות ראשית נוספת. השילוב בין מומחים באונקולוגיה, נוירולוגיה, נוירוכירורגיה, אורתופדיה, שיקום, ילדים ורפואת נשים, מאפשר להתאים את הטיפול לא רק לסוג הכאב, אלא גם למחלה, לרקע הרפואי ולמצב האישי של כל מטופל.





איך מטפלים היום בכאב?

דרכי הטיפול בכאב מגוונות כמעט כמו סוגי הכאב עצמם, ובשנים האחרונות נכנסו לשימוש טכנולוגיות מתקדמות המאפשרות לבצע עשרות אלפי פעולות ממוקדות בשנה. "אנחנו יכולים להגיע באופן מדויק לעצב או לשורש העצב, ובמגוון פעולות להפחית את הולכת הכאב", מסביר ד"ר גור-אריה. "חלק מהפעולות פולשניות וחלקן אינן פולשניות, אבל המטרה בכל מקרה היא להתאים את הטיפול למקור הכאב ולמצב המטופל".

צילום: המרכז הרפואי שיבא

בין השיטות הטיפוליות כיום ניתן למצוא הזרקות ממוקדות של משככי כאבים, חסימות עצבים, טיפולים בגלי רדיו, אפידורוסקופיה, קריו-אנלגזיה (הקפאה עצבית), גירוי מוחי מגנטי, ובמקרים מורכבים יותר – השתלת אלקטרודות, צנטרים או משאבות לחוט השידרה ולעצבים היקפיים.

חלק בלתי נפרד מפתרון הבעיה הוא גם הפחתת החשש מההליך הרפואי עצמו. "היום אנחנו יודעים שיש חשיבות רבה בהפחתת הכאב והחרדה סביב הטיפול עצמו", אומר ד"ר גור-אריה. "כשמטופל יודע שגם ההליך עצמו נעשה בצורה רגישה ומבוקרת, הרבה יותר קל לו להגיע לטיפול". לכן, מושם דגש על הפחתת החשש באמצעות תרופות הרגעה דרך הווריד לפני פעולה או שימוש בגז צחוק, בהתאם לסוג הטיפול ולמצב המטופל.

תרופות הן חלק נוסף מארגז הכלים, אך אינן הפתרון היחיד. "אנחנו משתמשים גם באופיואידים, באופן מפוקח ובהתאמה לשלב הטיפול ולמצב המטופל", מדגישה ד"ר מורג. בנוסף, השתתפות במחקרים קליניים בינלאומיים מאפשרת במקרים מסוימים גישה לטיפולים ולתרופות שעדיין אינם זמינים במסגרות הקהילתיות.





כשהכאב לא מחכה: חשיבות הפנייה המוקדמת

אחד החסמים המרכזיים בטיפול בכאב הוא הזמן. לא מעט מטופלים מגיעים לקבלת מענה רפואי רק אחרי חודשים ארוכים שבהם הם מתקשים לתפקד, ולעיתים אחרי שכבר השלימו עם המחשבה שכך ייראו החיים מעכשיו. במערכת הרפואית מבקשים כיום לקצר את המרחק הזה בין הופעת הכאב לבין התאמת הטיפול.

מכון הכאב בביה"ח שיבא ( צילום: המרכז הרפואי שיבא )





"הרבה מטופלים מגיעים אחרי שכבר קשה להם לתפקד", אומרת ד"ר מורג. "היינו רוצים שהם ידעו שככל שפונים מוקדם יותר, כך אפשר לעזור מהר יותר". במקרים דחופים מוצעת כיום זמינות תורים בתוך כחודש ואף בתוך כשבוע בלבד – הבדל דרמטי עבור מי שחי עם כאב היום-יום.





החיבור בין הגוף לנפש

כאב כרוני אינו רק תחושה גופנית. הוא משפיע ישירות על מצב הרוח, השינה, הביטחון בתנועה ותחושת המסוגלות. במקביל, גם סטרס, חרדה ואירועי חיים מורכבים עלולים להעצים כאב או לגרום לו להתפרץ.

"יש קשר ברור בין הגוף לנפש כשמדברים על כאב", מסכמת ד"ר מורג. "מצד אחד, הכאב מפעיל מנגנונים של דאגה וחרדה. מצד שני, אנחנו רואים יותר ויותר מצבים שבהם סטרס ואירועי חיים משפיעים על הופעת הכאב או על העוצמה שלו, במיוחד בשנים האחרונות, אחרי אירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל".

על כן, הגישה המודרנית משלבת לצד הטיפולים הטכנולוגיים והרפואיים גם ליווי פסיכולוגי ייעודי. המטרה היא לסייע למטופלים לחזור לתפקוד, לנוע בחופשיות, לשפר את איכות השינה – ולהחזיר לידיהם את השליטה על חייהם.





איך מגיעים לטיפול?

הגישה למכון הכאב בשיבא נעשית באמצעות הפניה מרופא משפחה, אורתופד, גינקולוג, נוירולוג, רופא ילדים או אחות אונקולוגית.