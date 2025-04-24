בשיתוף מכון אברהמסון

כולם יודעים שהעישון מזיק, אבל מי שמעשן יודע גם כמה קשה לשים לו סוף: אנשים שהדליקו את הסיגריה הראשונה בגיל ההתבגרות, כאלה שהסיגריה מרגיעה אותם וכאלה שההרגל המסוכן מלווה אותם שנים רבות, למרות ניסיונות חוזרים להיפרד ממנו.

כדי לעזור להם, מכון אברהמסון משיק מיזם חברתי חדש, שבמסגרתו בני נוער בגילי 14 עד 18, נשים בהיריון וחיילים בשירות חובה יוכלו לעבור טיפול גמילה מעישון ללא עלות. משרתי המילואים זכאים להסדר נפרד, הכולל סבסוד מלא בשיתוף הקרן לסיוע.

לרגל ההשקה ריכזנו את סיפוריהם של יותר מ-50 ישראלים מכל רחבי הארץ, שעישנו שנים ארוכות, הפסיקו, ומספרים איך נראים החיים בלי סיגריות.





"כשאדם מפסיק לעשן, הוא מציל את הבריאות - וגם את הכיס"

"לאחר שנגמלתי כל הסירחון והגועל נפש של העישון נעלמו. העישון נורא הפריע לי והגעיל אותי, והיום מרגיש מעולה", מספר דודו הולצמן (62), פרשן כלכלי, גמול 16 שנים ושלושה וחצי חודשים, עישן במשך 15 שנים קופסא וחצי ביום.

“כשאדם מפסיק לעשן, הוא לא רק מציל את הבריאות שלו – הוא מציל את הכיס שלו. עלות קופסת סיגריות בישראל עומדת היום על כ־40 ש״ח. מעשן קופסה ביום מוציא כ-1,200 ש״ח בחודש, כ-14,400 ש״ח בשנה. לאורך 20 שנה מדובר על יותר מ־288,000 ש״ח רק על סיגריות. זה עוד לפני שאנחנו לוקחים בחשבון את החיסכון בביטוח חיים: לא-מעשנים משלמים משמעותית פחות, ולכן לאורך השנים מצטבר חיסכון נוסף של עשרות אלפי שקלים".

"אני עצמי הפסקתי לעשן לפני 20 שנה בעזרת שיטת אברהמסון", הוא מבהיר. "אני יכול להגיד לכם בפשטות: היום אני חוסך מאות אלפי שקלים בזכות ההחלטה הזו. זו אחת ההשקעות הכלכליות הטובות ביותר שאדם יכול לעשות עבור עצמו".





גלריה דודו הולצמן, מגיש ופרשן, ערוץ הכלכלה - הפסיק לעשן בזכון מכון אברהמסון ( באדיבות המצולם )





"חברים הימרו ממה אמות קודם, מסיגריות או מפעילות מבצעית"

בוריס אידלמן, תושב מגדל העמק, סיפר בריאיון על המהפך שעבר: "במילואים, מרוב שהייתי מעשן, החברים שלי הימרו עליי - ממה אמות קודם, מהפעילות המבצעית או מהסיגריות. הצלחתי נגד כל הסיכויים בתקופה הכי לחוצה בחיי ואמשיך להפיץ את הבשורה. אין דרך אחרת להודות לאברהמסון"

"טיפול אחד - והוציאו לי את הסיגריות מהראש"

ד"ר אבי וייסלר מספר: "במשך זמן רב חששתי מהרגע שאיאלץ להיפרד מסיגריות, יצאתי אחרי טיפול אחד עם אברהמסון והוציאו לי את הסיגריות מהראש. מדע מודד תוצאות - ובמבחן התוצאה, אחרי הרבה אנשים שהפניתי אני יכול לומר שהטיפול שלהם עובד".





"תמסרו להם שדידי שלח אתכם"

המגיש והשדרן דידי הררי מספר: "למעלה מ-20- שנה אני לא מעשן בזכות מכון אברהמסון. אני טועם טעמים, מריח ריחות, נושם. תגידו להם שדידי שלח אתכם ותהיו בריאים".





"בלתי נתפס כמה שזה קל"

במשך יותר מ-50 שנה, עודד אשכנזי מראשון לציון היה מעשן ובזכות הגמילה, הוא הצליח לשים לזה סוף: "למרות הסקפטיות שלי, הפסקתי. אני כבר לא חושב על סיגריות, בלתי נתפס כמה שזה קל!".





"פתאום דברים נהיים טעימים"

כבר עשור שדניאל דגני לא מעשן – והיתרון שלעיתים שוכחים, הוא מספר, הוא החזרה של חוש הטעם והיכולת ליהנות מאוכל. "חוש הטעם שלך חוזר, פתאום דברים נהיים מאוד טעימים".





"החלק של המוח שקשור לעישון כאילו נמחק"

חן ברכה מתארת: "החלק של המוח שקשור לעישון כאילו נמחק. לא מאמינה שפעם הייתי צריכה סיגריה ליד קפה".





"אני יכולה לחייך עם שיניים לבנות"

קרולין איילה נגמלה לפני 12 שנים ומאז לא חזרה לסיגריות. "אני יכולה לשבת במפגשים חברתיים ולהרגיש בנוח. אני יכולה לחייך עם שיניים לבנות – וזה אומר הכל מבחינתי".





"אין מאושר ממני"

בני אלירז, ראש מועצת מטה יהודה, עישן 35 שנים. אחרי שלושה צנתורים, החליט לנסות להיגמל: "הגעתי לטיפול, ומאז החיים השתנו. אין מאושר ממני".





"תפסיקו היום כדי שתוכלו לדבר בלשון עבר"

אורלי בטש, שבעבר עישנה שנים ארוכות, מעודדת: "תפסיקו לעשן היום, כדי שמחר תוכלו לדבר כמוני בלשון עבר. זו מתנה לעצמכם".





"זה כמו סרט – אבל אמיתי"

ילון שטיינר היה סקפטי מאוד לפני הגמילה, אבל מהר מאוד הבין את גודל השינוי: "חזרתי לרכב אחרי הטיפול ולא יכולתי לסבול את הריח של הסיגריות. זה כמו סרט – אבל זה אמיתי".





"מאז הגמילה, אני לא חוזר לעשן"

ניר תמם, שאיבד את אביו בגלל מחלה שנגרמה מעישון, קיבל טיפול חינמי בזמן שירותו הצבאי: "מאז הגמילה אני לא מעשן. זו מתנה לחיים".





"זו עצמאות אמיתית – אין חשק לעשן"

יעל לנזי מדברת על החופש החדש שמצאה: "זו עצמאות אמיתית – אין חשק לעשן באופן לא הגיוני. פשוט משתחררים".





"אחרי הגמילה, השארתי את הסיגריות באוטו".

מירב עוזר יצחק, שעישנה במשך 37 שנים, מספרת: "הייתי קמה בלילה לעשן. אחרי הגמילה – השארתי סיגריות באוטו, ולא חזרתי אליהן. אפילו לא לרגע".





"הגמילה שינתה את חיי"

חבר הכנסת לשעבר איתן כבל נגמל מעישון לפני 11 שנים, אחרי שנהג לעשן 3 קופסאות מלבורו אדום ביום במשך 32 שנים. "הגמילה שינתה את חיי ואני לא מגזים. קיבלתי בריאות – שזה הדבר הכי חשוב והכי מרכזי. לפני הגמילה חששתי איך אשתה את הקפה של הבוקר בלי הסיגריה? איך לא אעשן אחרי הארוחה? אני שמח לספר שהיום הכל יותר טעים ונעים לי. לא רק שאני לא חש בחסרונה של הסיגריה, אלא שאני גם לא מבין איך עישנתי קודם ואיך הרשיתי לעצמי להריח ככה"?





איך החיים ייראו בלי העישון והסירחון? ( צילום: shutterstock )





"התפנה לי המון זמן"

איש התקשורת והבימאי אלדד זיו (72) גמול 15 שנים, עישן במשך 39 שנים קופסה וחצי ביום: "קיבלתי כמתנת יום הולדת גמילה מעישון באברהמסון. עוד לפני הגמילה סיפרתי לחצי עולם שהפסקתי לעשן, כדי להצליח בגמילה. היום אני כבר לא יוצא להפסקות עישון, והתפנה לי המון זמן. יותר זמן לעבוד, לכתוב וליצור".





"לולא הגמילה, לא הייתי חי היום"

"לולא הגמילה מעישון, לא הייתי חי היום. חסכתי 3 מיליון שאכטות לפחות. אני חושב שאהוד אברהמסון עושה מלאכת קודש. בעקבותיי נגמלו 20 אנשים באברהמסון, 19 מהם בהצלחה רבה". מספר ירין קימור (69), כתב חוקר, בזוגיות, מרמת גן, נגמל מעישון לפני 28 שנים, לאחר עישון 2 ל-3 קופסאות, לאורך 20 שנים".





"בעקבות הגמילה התחלתי להתאמן 5 פעמים בשבוע"

כבר יותר מ-25 שנים ששי זר טוב (47) נשוי ואב לשלושה, בעלים של חברת הסעות לאמנים ואח"מים, ממושב זיתן, מסיע ברחבי הארץ את האמנים הישראלים. אם הם מעשנים - נהדר, אם לא - הוא מעדיף שנהגים אחרים בחברה שלו יסיעו אותם.

"עישנתי 24 שנים מעל שתי קופסאות ביום, ואני לא נוגע בסיגריות כבר 4 שנים. גם כשמעשנים לידי, מציעים לי, מפצירים בי, לא בא לי לגעת והסירוב לא גובה ממני טיפת מאמץ. בעקבות הגמילה פיתחתי את חוש הריח שהיה סתום. אני נושם טוב יותר, מאמץ הגוף בלי להתנשף. בשנתיים וחצי האחרונות אני שוחה 3 פעמים בשבוע, ומתאמן עם מאמן אישי פעמיים בשבוע".





לנשום טוב יותר ולהיות חופשיים: 50 סיפורי גמילה מעישון ( צילום: shutterstock )





"רק דברים טובים קרו בעקבות הגמילה"

ולדימיר סנדלר (59) נשוי ואב לשניים, מראשון לציון, נגמל לפני 5 שנים, לאחר שעישן 30 שנים קופסא ביום. "קשה לתאר את השינוי שעבר עליי לאחר הגמילה. החיים שלי אחרים לגמרי ואני חווה רק דברים טובים בעקבות הגמילה מעישון. אני לא צריך לחשוב כל הזמן על עישון, לא משתעל, יותר בריא, עושה ספורט ונושם טוב יותר. וגם המשפחה שלי לא סובלת יותר את הסירחון שלי".





"אם הייתי מעשן לא הייתי נשאר בחיים"

יוסי אשכנזי (52), נשוי ואב לחמישה, מכפר יונה. נגמל לפני 12 שנים, לאחר שעישן 25 שנים 3 קופסאות. "לצערי עברתי תאונה לפני שנה וריסקתי את כל הצלעות והריאות. לדברי הרופאים, אם הייתי מעשן לא הייתי נשאר בחיים. זו ההשפעה לטווח ארוך של הגמילה על הגוף".





"צבע פניי הפך בהיר יותר"

צורי סבן (58), נשוי לאב לשלושה מבת ים, נגמל לפני 5 שנים, לאחר שעישן 30 שנים 3 קופסאות מרלבורו אדום ביום. "אני יותר פעיל, נושם וישן טוב יותר. צבע פניי הפך הבהיר. אף אחד מקרובי משפחתי לא האמין שאפסיק לעשן. אנשים מעשנים לידי ואני לא מרגיש צורך".





"חסכתי הרבה כסף ומחלות"

חני זוהר (64), נשואה ואם לשלושה, מנתניה, נגמלה לפני 5 שנים, לאחר שעישנה לפחות 30 שנים קופסא ביום, מספרת: "חסכתי הרבה כסף ומחלות. יש לי איכות חיים ללא סיגריות. הייתי שמחה אם כולם סביבי היו מפסיקים לעשן".





"אני בנאדם חדש"

ואליד דרבאס (59), נשוי ואב לחמישה, מירושלים, שנגמל לפני 3 שנים, עישן 2 קופסאות ביום: "כל החיים השתנו לי! האוכל השתנה הנשימה השתנתה. אני מאוד מבסוט שעזבתי את הסיגריות. לא האמנתי שאני יכול להפסיק. הכל טוב: בריאות, תיאבון טוב, אוכל טעים. אני בנאדם חדש".





אחרי הגמילה מעישון: סוף סוף אפשר ליהנות מאוכל ( צילום: Shutterstock )





"משוחרר ושולט ביצר"

"לא היה לי עונג מהסיגריות כלל. היום אני לא תלוי בשום דבר. אני משוחרר ושולט ביצר", מספר יוסי זיתוני (49), רווק, טכנאי שיניים מחולון, שנגמל לפני 3 שנים, לאחר שעישן 25 שנים לפחות 2 קופסאות סיגריות ביום.





"הגמילה היא אחד ההישגים הכי גדולים בחיי"

מלי כהן (54), אלמנה ואם לשניים, מזכירה רפואית מרחובות, נגמלה לפני חמש שנים, לאחר שעישנה קופסא ביום במשך 14 שנים: "אני מודה לאברהמסון כל יום שהצילו את חיי. כשעישנתי הייתי נחנקת גם כשהייתי צוחקת. לא האמנתי שאצליח להיגמל מזה, אבל היום אין לי חשק לעשן כלל. הגמילה היא אחד ההישגים הכי גדולים בחיים שלי".





"בזכות הכסף שחסכתי היום אני מטייל בעולם"

רון להב (73), בזוגיות, מחיפה, נגמל מעישון לפני 4 שנים, עישן 49 שנים 2 קופסאות סיגריות ביום, משתף: "הנזקים של העישון חרוטים בגופי. העישון הוא בזבוז כסף לא נורמלי. היום אני מטייל בכסף הזה לכל העולם".





"אני מברך על הגמילה שעשיתי כל יום"

גולן הירש (35), נשוי ואב לשלושה, פקח ברכבת ישראל, מאשדוד, נגמל לפני 10 שנים, לאחר שעישן 10 שנים קרוב לשתי חפיסות סיגריות. "אני מברך על השינוי כל יום. לפני שנגמלתי, ההורים שלי התייאשו ממני ואשתי הייתה בוכה מזה. הגמילה הייתה אחד הדברים הכי קלים שעשיתי. אין לי צורך בעישון, כאילו שבחיים לא עישנתי".





"זכיתי בפנאי"

ליזה שקד, גרושה ואם לשלושה, מנהלת חשבונות, מאילת, נגמלה מעישון לפני 5 שנים, לאחר שעישנה 20 שנים קופסה ביום: "אהבתי לעשן! הסיגריה הייתה החברה הכי טובה שלי, אבל הרגשתי שזה לא עושה לי טוב לבריאות ובעיקר הרגשתי שאני מנוהלת ושאין לי חופש. היום, התפנה לי המון זמן לפנאי, אני עושה הרבה ספורט, ועוד דברים שעושים פאן לנפש. אני כבר לא מוצאת את הנחמה בסיגריה. עברתי את הקורונה, ואין מצב שאחזור לעשן".





"שחרור רגשי"

"השתחררתי רגשית מהתלות ואני לא צריכה דבר כדי להירגע. הגמילה הייתה כמו קסם, כאילו שלא עישנתי אף פעם, ללא ייסורי גמילה", מספרת עירית סורק (66), נשואה ואם לשלושה וסבתא לשניים, אחות, מהר הדר, נגמלה מעישון לפני 30 שנים, לאחר שעישנה 15 שנים קופסה ביום.





"אחרי הגמילה הכל יותר טוב"

איגור אפרימוב (44), נשוי ואב לשישה, איש עסקים, מצרופה, נגמל לפני 12 שנים, עישן 18 שנים 4 קופסאות ביום. "היום הכל טוב אצלי. הנשימה טובה יותר, אני לא משתעל, יש לי ריח טוב. רוב המעשנים רוצים להפסיק לעשן. אבל בגלל שהתמכרות היא כל כך קשה, קשה להיגמל. אני ממליץ למי שזקוק לדחיפה להיגמל באברהמסון".





"נגמלתי בשביל הילדים האסתמטיים שלי"

עדן חובב, 35, אם יחידנית לשניים, רכזת השמה וגיוס, ממגדל העמק, נגמלה לפני 3.5 שנים, לאחר שעישנה מגיל 19, קופסה וחצי מספר: "זכיתי בחוש הריח והטעם שלי בחזרה והכל יותר טעים לי. אני לא נחנקת יותר בלילה. יש לי יותר זמן ואני לא מחפשת פינות עישון בכל מקום. הילדים שלי אסתמטיים ונגמלתי בשבילם, ואני מאוד שמחה על כך".





"קל לי יותר לעשות כושר"

אליעזר אבוטבול (23), עצמאי מהקריות, נגמל מעישון לפני 4 שנים, לאחר שעישן 3.5 שנים שתי קופסאות ביום: "הגמילה נפלאה כלכלית ובריאותית. אני מרגיש הרבה יותר טוב, קל לי יותר לעשות כושר, לרוץ, לשחק כדורגל וגם הריח והטעם השתפרו".





"הילדים שלי כבר לא נרתעים ממני"

אורנה רוקרופט, 50, בזוגיות ואם לשניים, מורה, מעפולה. נגמלה מעישון לפני 4 שנים, לאחר שעישנה מגיל 14 קופסה ביום. "אנשים לא נרתעים ממני, והילדים שלי לא אומרים לי שאני מסריחה. בבית הספר יצא חוק האוסר על העישון , אני כבר לא צריכה לחפש מקום לעשן בו, וזכיתי בהמון זמן פנוי".





"רק אחרי הגמילה הבנתי כמה היה לי לא טוב"

יניב קהלני, 21, בשירות לאומי, מנתיבות. נגמל מעישון בגיל 18, לאחר שעישן 3.5 שנים קופסה וחצי ביום: "איכות חיים שלי טובה יותר, אני לא תלותי, יש לי פחות הוצאות כספיות ופחות כאבי ראש, הריח שלי טוב יותר, והכי חשוב - הנשימה שלי יותר קלה. רק אחרי הגמילה הבנתי כמה היה לי לא טוב".





"הסיגריה לא מנהלת לי יותר את החיים"

אשר בן שמחון, 61, נשוי ואב לשלושה, עובד במפעלי ים המלח, מבאר שבע, נגמל לפני 7 שנים, לאחר שעישן מגיל 17 קופסה ביום: "החיים שלי התנהלו לפי הצורך בסיגריה: לחפש פינת עישון בשדה תעופה, לעשן לפני הישיבה, או לפני שאני נכנס הביתה. היום אני כבר לא תלוי בכלום. הריח נורא הפריע מאוד לאישה ולילדים, והבעיה הזו נפתרה".





"בעקבות הגמילה אני חי אורח חיים בריא ואפילו רזיתי"

צביקה שטרן (54), בזוגיות, אב לשלושה, עובד בתחום הלוגיסטיקה, מחיפה. נגמל לפני 5 שנים, לאחר שעישן לסירוגין מגיל 16. "בעקבות הגמילה אני חי אורח חיים בריא ואפילו רזיתי. עושה ספורט 3 פעמים בשבוע עם מאמן אישי, ומקפיד על תזונה נכונה. מאושר בחלקי וטוב לי".





"95 אחוז מהאנשים ששלחתי להיגמל באברהמסון הפסיקו לעשן כמוני"

יוסי מרקוביץ' (69), נשוי, אב לשלושה וסב לשלוש נכדות, סגן ראש עיריית קריית מוצקין, נגמל מעישון לפני 14 שנים, לאחר שעישן 40 שנים קופסה וחצי ביום: "אני לא מסריח ונושם טוב. הולך לים, עושה ספורט, אוכל טוב, ישן טוב. יוצא לאירועים וכבר לא צריך לחפש פינות עישון. והכי חשוב: 95% מהאנשים ששלחתי להיגמל באברהמסון הפסיקו לעשן כמוני".





מפסיקים לעשן - חוזרים להתאמן: היתרונות של גמילה מסיגריות ( צילום: shutterstock )





"הנשימה שלי נפתחה, אני מתאמן והאוכל טעים יותר"

יואב יפת (52), גרוש ואב לחמישה, מנהל תחזוקת מבנים במשרד הבריאות, מתל מונד. נגמל מעישון לפני 4 שנים, לאחר שעישן 30 שנים קופסה וחצי ביום: "תודה לאל אני בריא. הנשימה שלי נפתחה, ואני מתאמן 3 פעמים בשבוע. אני לא מסריח מסיגריות. חוש הריח שלי נפתח והיום אני מבין למה הילדים שלי אמרו לי שאני מסריח. כגרוש, אני לא יכול לצאת עם בחורות שמעשנות. מלבד זאת, אני חוסך המון כסף והאוכל טעים יותר".





"יום הגמילה הוא בשבילי כמו יום הולדתי"

אסנת אמסלם לרדו (51), נשואה ואמא לשלושה, מנהלת בנק, מדימונה. "רוב חיי אפשר לראות אותי בתמונות עם סיגריה ביד. עישנתי 28 שנים כקופסא ליום, ונגמלתי ב-26.10.2017, בשבילי כמו יום הולדת. הגמילה היא קפיצה ענקית באיכות החיים, בהיגיינה האישית. הייתי מעשנת סובלת! אף פעם לא אהבתי להריח את ריח הסיגריות. את הבל הפה הנוראי, ריחות הבגדים וריח השיער היו מטריפים אותי.

"הדבר הראשון שהבנתי אחרי הגמילה הוא שהתפנה לי מלא זמן. כמעשנת כל 40 דקות המוח מאותת לצאת לסיגריה – 7 דקות בעבודה כפול 8 – קרוב לשעת עבודה. ביום ששי הכי הפליא אותי, כמה מהר סיימתי לבשל. לפני כן עשיתי הרבה הפסקות, ופתאום בשעתיים אני מסיימת להכין את השבת. אני טסה לארה"ב, ואין דאגה מה אעשה עם העישון. אין מאושרת יותר ממני, אני מליצת יושר של מכון אברהמסון, ברמות שאין לתאר".





"אני נושמת אוויר נקי ולא מכורה לדבר"

נורית וקנין (63), גרושה + 3 בנות בוגרות (כרמית בת 43, מורן בת 39, וטל 36) סבתא גאה ל-4 נכדים, מראשון לציון, אשת המכירות של אלון אולמן - קוד המנצח. "עישנתי 30 שנים שתי קופסאות ביום. עברתי גמילה לפני 16 שנים! ומאז אני לא מעשנת. הדבר הטוב ביותר שקרה לי הוא האוויר הנקי שאני נושמת. אני מריחה טוב, לא משתעלת, לא מכורה למשהו. ממליצה בכל מקום על גמילה מעישון במכון אברהמסון. אתם משפחה, מקצוענים, השירות שלכם מדהים ואכפת לכם מאוד מאנשים".





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"לא תלותית ואובססיבית"

שרה שמלי (53), נשואה ואם לבן, מעצבת תכשיטים, מראשון לציון. "התחלתי לעשן בגיל 24, ועישנתי במשך 13 שנים, בממוצע קופסא ליום. נגמלתי פעמיים, בפעם הראשונה נגמלתי ל-6 שנים. לאחר מכן חזרתי שוב לעשן לזמן מה ואני לא מעשנת 6 שנים. עמדתי בפני אתגרים קשים, וחזרתי לעשן. אני לא מתעייפת, הריאות נקיות, אני כבר לא תלותית ואובססיבית. משפחתי, שאינה מעשנת, מאושרת מהגמילה. וריח הסיגריות מגעיל אותי. עכשיו אני מבינה מיד ראשונה את כל ההערות שהעירו לי".





"מקבלים את החיים מחדש, ובדרך חוסכים כסף"ית"

קרן מרקו (45), נשואה +2, קוסמטיקאית, מקיבוץ גבת. "עישנתי 24 שנים עם מעט הפסקות, שלא ארכו יותר מכמה חודשים. נגמלתי מהעישון ב-6.4.21 והחיים נראים אחרת. הסיגריות חדלו לנהל אותי. אני חיונית, אנרגטית, עור הפנים נקי ומואר יותר. אני נושמת טוב, מריחה טוב ולא אאוטסיידרית שמחפשת תמיד לצאת החוצה בכל סיטואציה גם כשזה לא תמיד מתאים. זה לקח לי קצת זמן, אבל הגיע הרגע שבו יכולתי ליהנות בחברה, גם של מעשנים, לשתות יין לאכול טוב וחסרונה של הסיגריה לא מורגש כלל".





"מקבלים את החיים מחדש, ובדרך חוסכים כסף"

מורן בן שושן, (37), בזוגיות +1 מרמת גן. "עישנתי 20 שנים רצוף קרוב לשתי קופסאות ביום. לפני שנה בדיוק קמתי בבוקר ובנסיעה ברכב לעבודה החלטתי שאני מפסיק לעשן, בלי מחשבה לפני. פניתי לאברהמסון וכבר באותו ערב הגעתי לטיפול.

מאז שנה עברה ללא עישון. הדבר הכי טוב שקרה לי זה שהתחלתי לנשום ובמאמץ לא קשה לי. התחלתי להריח ריחות של צמחים ולהריח ריחות שלא הרחתי לפני. המסר שלי ששבוע קשה ולאחר מכן מקבלים את החיים מחדש, נושמים אוויר נקי ובדרך גם חוסכים המון כסף".





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"אני מודל ודוגמא אישית לילדיי"

אורפז לי-אורה (54), גרושה, אם לשלושה ילדים וסבתא לשני נכדים, מלווה יזמים לאכלוס בניינים, ומאפשרת ביודנסה. "עישנתי 20 שנים, בשיא עישנתי קופסא וחצי של מרלבורו אדום. נגמלתי לפני 16 שנים. אחרי הגמילה קל לי לנשום, האווירה בבית אינה בית של מעשנים או רכב של מעשנים ומאפרות. הירושה הכי טובה שאנחנו יכולים להשאיר לילדים שלנו, שמחקים אותנו, היא דוגמא אישית. הורים שלא מעשנים, שדואגים לחייהם, לבריאותם ולגופם. אני מודל וזה החינוך שאני מקנה לילדים שלי".





"לא זקוק יותר לאינהלציות"

נאסר פואד, (53), נשוי ואב לשלושה, טכנאי שיניים, מטירה, נגמל לפני 10 חודשים. "התחלתי לעשן בגיל 17 בין קופסא וחצי לשתי קופסאות ביום, והגעתי למצב שהתאשפזתי בגלל אסטמה חריפה. היום אני ישן בלילה, לא נוחר, לא מתנשף ונושם כמו שצריך. מצב האסטמה השתפר ואני לא זקוק יותר לאינהלציות. האצבעות והציפורניים נקיים, האוכל והשתייה יותר טעימים. לא צריך להחליף בגדים ולשטוף את הפה לפני שאני מחבק את ילדתי הקטנה. נגעל ממעשנים, ולא מבין איך הסתובבתי ככה והרחתי ככה".





"מאוד גאה בעצמי"

אהובה איזנשטוס (76), נשואה, אם לשניים וסבתא ל-8 נכדים מרעננה, נגמלה מעישון לפני 10 חודשים. "התחלתי לעשן לפני 54 שנים כשהייתי בת 19. בדרך כלל עישנתי כ-8 סיגריות ביום, אלא אם יצאתי לבלות. אני מאוד גאה בעצמי שנגמלתי וממליצה מאוד לאחרים. כל כך כיף לישון כמו שצריך ולא להרגיש מצוננת כל הזמן, עם גרון נקי וקול צלול. אני יותר ערנית ועושה דברים שאני אוהבת כמו: לבשל, לנקות, לצאת לחברים, ללכת לים, לבתי קפה או לקניון. גם הטעם של האוכל חזר לחיך וזה תענוג אמיתי. כיף שאני לא צריכה להחזיק סיגריה ביד יותר. בתי נגמלה מעישון לפני חודש וחצי באברהמסון ואין מאושרת ממנה".





"השינוי גרם לי להרגיש טוב יותר פיזית ורגשית"

נעמה עמירם (51), נשואה, יועצת ארגונית ומנחת קבוצות מתל מונד, נגמלה מעישון לפני שנה. "עישנתי מגיל 16 און אנד אוף, בעיקר עישון חברתי והגעתי מקסימום ל-5 סיגריות ביום - עבורי זה כמו קופסה. אין דבר כזה רק סיגריה עם כוס יין. עבורי עצם השינוי גרם לי להרגיש טוב יותר פיזית ורגשית".





"כל המשפחה נהנית"

ניסים בן הרוש (53), נשוי ואב לשלושה, סוכן מכירות מחדרה, נגמל מעישון לפני שנה, לאחר שעישן מגיל 18, שתי קופסאות ביום. "קיבלתי המון מחמאות מהמשפחה על הריח הטוב שלי. הרבה פעמים הרגשתי מנודה כי כולם במשפחה אכלו או צפו בטלוויזיה ואני במרפסת לבדי מעשן. כולם סבלו בגללי, כי תמיד חיפשתי מקום למעשנים. היום אנחנו בוחרים את המקום שבו כולם נהנים".





"לא ידעתי שיש טעם לאוכל"

דורון פרץ (52.5) נשוי, אב לשלושה וסב לנכד, עובד בחברת מודיסופט, מחדרה. "עישנתי מגיל 17, כל יום בן 20 ל-30 סיגריות ביום, בשנת 2010 הפסקתי לעשן במשך 5 שנים עם אברהמסון. חשבתי שאני גיבור, הרשיתי לעצמי סיגריה אחת פעם בשבוע וחזרתי לעשן. לפני שנה פניתי שוב לקוסמים של אברהמסון ונגמלתי שוב. לפני הגמילה לא ידעתי שיש טעם לאוכל".





"אמי נפטרה מ-COPD שנגרמת מעישון"

הילה שאשא (32), נשואה לרועי ואמא להראל ועידו, מורה ומחנכת כיתות א-ב, מבת ים. "למכון אברהמסון הגעתי אחרי 12 שנים שבהן עישנתי קרוב לשתי קופסאות ביום ולפעמים אפילו יותר. הגעתי באוגוסט 2021 ועד היום איני מעשנת. החלטתי להפסיק לעשן כי אמי נפטרה מ-COPD, עברה השתלת ריאות בהודו ונפטרה בארץ. ברגע שמפסקים לעשן מבינים עד כמה התלות בלתי נסבלת. כיום איני מסוגלת להריח ריח של סיגריות".





"יצאתי לחופשה עם ילדיי ונכדיי על חשבון כספי הסיגריות שחסכתי"

ציפי פלד בת 65, נשואה ואם לארבעה וסבתא ל-3 מיקנעם, נגמלה לפני 10 חודשים. "עישנתי במשך שנים 10-20 סיגריות ביום לסירוגין. מהגמילה אני חוסכת 500 שקל בכל חודש. באוגוסט 2022 הזמנתי את ילדיי, כלותיי ונכדיי לחופשה על חשבון כספי הסיגריות שחסכתי".

זה הזמן להיגמל

מכון אברהמסון, שפועל בישראל מזה יותר מ-40 שנה, מציע שיטה ייחודית לסיוע בגמילה מהתמכרויות – בראשן עישון. המכון מפעיל כיום שמונה סניפים ברחבי הארץ עם ציון ממוצע של 4.7 כוכבים בגוגל שזה למעלה מ-90% שביעות רצון בכל שמונת מרכזי הטיפול.