בשיתוף אונקוטסט

פיטר לא נראה כמי שנמצא בסיכון לסרטן ריאה. בגיל 80, לאחר 31 שנות שירות במשטרה, עם אורח חיים פעיל – וללא היסטוריה של עישון, הוא הרגיש בריא לחלוטין. גם ביום שבו קיבל את שיחת הטלפון ששינתה את חייו. לא היו לו כלל תסמינים חריגים או סימנים לכך שמשהו אינו כשורה מבחינה בריאותית. "בדיוק נכנסתי למכונית כשקיבלתי את השיחה", הוא משחזר, "על הקו הייתה אישה מקסימה מהמחקר שבו השתתפתי, ומיד הבנתי שמשהו לא בסדר".

כמה שבועות קודם לכן השתתף פיטר במחקר NHS-Galleri ומסר דגימת דם במסגרת המחקר. בהמשך התברר כי פיטר היה חלק מזרוע ההתערבות בניסוי, ודגימת הדם שמסר נבדקה באמצעות בדיקת "גלרי". פיטר הצטרף למחקר מתוך תמיכה בשירות הבריאות הלאומי האנגלי, ה-NHS ומבחינתו ההחלטה להשתתף, הייתה פשוטה. "אני תומך ב-NHS", הוא אומר," כשהייתה לי הזדמנות לקחת חלק במחקר שלהם, זו באמת הייתה החלטה ברורה מאליה". הבדיקה זיהתה אות המעיד על אפשרות להימצאות סרטן, וחזתה שמקורו בריאה. "לא יכולתי להאמין לזה", הוא מספר. "לא היו לי שום תסמינים. לא הרגשתי חולה".

הפער בין תחושת בריאות מלאה לבין קיומו של תהליך סרטני שטרם גורם לתסמינים הוא בדיוק המקום שבו מה בדיקת "גלרי" נכנסת לתמונה. מדובר בבדיקת דם חדשנית, שנועדה לסייע באיתור של יותר מ-50 סוגי סרטן באמצעות דגימת דם אחת, לפני הופעת סימנים קליניים שעשויים להעיד על המחלה.

חשוב להדגיש כי בדיקת "גלרי" אינה מאבחנת סרטן באופן ישיר. הבדיקה מאתרת סיגנל ביולוגי - שינוי בדנ"א החופשי בדם (cfDNA) שמקורו עשוי להיות בגידול הסרטני היכול להעיד על אפשרות לקיומו של תהליך ממאיר בגוף. תוצאה של "אותר סיגנל לסרטן", אינה מהווה אבחנה של מחלת סרטן, אלא מצביעה על הצורך בהמשך בירור רפואי. בירור זה עשוי לכלול בדיקות הדמיה, ביופסיה או בדיקות נוספות, במטרה לקבוע האם אכן מדובר בגידול ממאיר ומהו מקורו האפשרי.

במקרה של פיטר, הסיגנל שזוהה בבדיקת הדם הוביל להמשך בירור רפואי שכלל בדיקות MRI ,CT ו-PET. שבעקבותיהן התגלה גוש בריאה השמאלית. זה נפל עליי כרעם ביום בהיר, הוא נזכר.

"החלטתי להתמודד עם זה חזיתית ולטפל בזה"

לאחר השלמת הבירור והאבחון, הציג האונקולוג בפני פיטר את אפשרויות הטיפול העומדות בפניו , ובהן גם האפשרות שלא לעבור טיפול כלל. לדבריו, ההחלטה התקבלה במהירות. "אמרתי לעצמי שאני פשוט חייב להתמודד עם זה ולטפל בזה", הוא מספר. "אין לי מה להפסיד, ורק יש לי מה להרוויח".

הטיפול שעבר פיטר היה אינטנסיבי וכלל הקרנות יומיות, חמישה ימים בשבוע, במשך ארבעה שבועות - 20 טיפולים בסך הכול– לצד טיפולי כימותרפיה שניתנו במקביל. במהלך תקופת הטיפול הוא כמעט שלא חווה מתופעות לוואי משמעותיות, אולם לאחר סיומו החלה העייפות לתת את אותותיה. "העייפות נפלה עליי כמו פטיש כבד על הראש", הוא מתאר. עבור פיטר, אוהד מושבע של קבוצת הכדורגל ניוקאסל יונייטד, הייתה לכך גם השפעה יומיומית ברורה. "הייתי ממש גמור, כמו שאומרים אפילו נאלצתי להחמיץ כמה משחקים".

גלריה פיטר, בדיקת דם שעבר במסגרת מחקר זיהתה כי הוא חולה סרטן ( קרדיט: GRAIL )

אך לאחר סיום סדרת הטיפולים הגיעה הבשורה לה ציפה. הבדיקות שבוצעו הראו כי הגוש נעלם. "אני כל כך אסיר תודה שזה התגלה בזמן שבו זה התגלה", הוא אומר. "בשלב שבו ניתן היה לטפל בזה".

מה הראה מחקר NHS-Galleri?

סיפורו של פיטר ממחיש את המשמעות האנושית שמאחורי מחקר NHS-Galleri. מדובר במחקר רחב היקף שנועד לבחון האם בדיקת דם יכולה לסייע באיתור מגוון רחב של סוגי סרטן בשלב מוקדם יותר- שלב שבו סיכויי הטיפול וההחלמה גבוהים יותר. תוצאות המחקר הוצגו לאחרונה בכנס ASCO 2026, הכנס השנתי של האגודה האמריקנית לאונקולוגיה קלינית. למחקר גויסו יותר מ-142 אלף משתתפים באנגליה, בגילאי 50-77, שחולקו לשתי קבוצות. המשתתפים נתנו 3 דגימות כל 12 חודשים במשך שנתיים: קבוצה אחת ביצעה את בדיקת ״גלרי״ בנוסף לבדיקות הסקר המקובלות, בעוד שקבוצת הביקורת עברה את בדיקות הסקר המקובלות בלבד.

"גלרי" היא בדיקה מסוג (MCED (Multi -Cancer Early Detection המיועדת לגילוי של יותר מ-50 סוגי סרטן באמצעות דגימת דם אחת. הבדיקה אינה מאבחנת סרטן בפני עצמה אלא מזהה אות החשוד כקשור לסרטן עוד לפני הופעת תסמינים. בנוסף, הבדיקה מסוגלת לחזות מהו האיבר הסביר ביותר שממנו מקור האות שאותר, ובכך לסייע בהכוונת המשך הבירור האבחנתי. כאשר מזוהה אות החשוד כקשור לסרטן, נדרש המשך בירור רפואי באמצעות בדיקות נוספות- כגון בדיקות הדמיה, ביופסיה או בדיקות אבחנתיות אחרות- כדי לאשר או לשלול את קיומה של מחלה ממארת.

חשוב להדגיש כי בדיקת "גלרי" אינה מיועדת להחליף בדיקות סקר מבוססות ומומלצות, כגון ממוגרפיה, בדיקת דם סמוי בצואה או בדיקות סקר לסרטן צוואר הרחם. מטרתה היא לשמש ככלי משלים, שעשוי לסייע באיתור סוגי סרטן נוספים בשלב מוקדם.

נקודת הסיום הראשית (primary endpoint) של מחקר NHS-Galleri הייתה להדגים הפחתה מובהקת סטטיסטית בשיעור אבחוני הסרטן בשלבים מתקדמים - שלבים 3–4 ביחד בקרב קבוצה שהוגדרה מראש של 12 סוגי סרטן בעלי שיעורי תמותה גבוהים.

אומנם, יעד זה לא הושג. עם זאת, אחד הממצאים שעוררו עניין רב היה הירידה במספר אבחוני הסרטן בשלב 4 – השלב שבו המחלה כבר התפשטה לאיברים מרוחקים. בקרב 12 סוגי הסרטן שנכללו בניתוח נצפתה ירידה הדרגתית בשיעור האבחונים בשלב 4 לאורך שלושת סבבי הבדיקה שנערכו במהלך תקופת המחקר: ירידה של 9% בסבב הראשון, 22% בסבב השני, ו-26% בסבב השלישי. ממצאים אלה עשויים להעיד על פוטנציאל לאיתור מוקדם יותר של גידולים לפני התקדמותם למחלה גרורתית- שלב שבו אפשרויות הטיפול מוגבלות יותר והפרוגנוזה בדרך כלל פחות טובה.

לפי הנתונים שפורסמו בכנס ASCO בשיקגו, הוספת בדיקת "גלרי" לתוכנית הסקר השגרתית הגדילה פי ארבעה את מספר מקרי הסרטן שהתגלו במסגרת בדיקות הסקר. בנוסף, נרשמה עלייה של 16% באבחון מקרי סרטן (עבור קבוצה שהוגדרה מראש של 12 סוגי סרטן בעלי שיעורי תמותה גבוהים).

בשלבים מוקדמים ( שלבים 1 ו 2) - שלבים שבהם, במקרים רבים, סיכויי הטיפול והריפוי גבוהים. עוד דווח כי בקרב המשתתפים שביצעו את בדיקת "גלרי" נרשמה ירידה של 25% במספר מקרי הסרטן שהתגלו בעקבות פנייה דחופה למערכת הבריאות, מסלול אבחון המקושר לשיעורי תמותה גבוהים יותר.

לחזור לאצטדיון וומבלי

פיטר יודע שאי אפשר לקבוע בוודאות מה היה קורה אילו לא השתתף במחקר NHS-Galleri. גם הרופאים, לדבריו, לא יכלו להעריך כמה זמן היה ממשיך בלי לדעת על קיומה של המחלה. עם זאת, הם העריכו כי בשלב מסוים הסרטן היה מתגלה – ככל הנראה בשלב מתקדם יותר. "הם אמרו שזה היה פוגע בי בהמשך", הוא מספר, "ואולי אז זה כבר היה קשה יותר לטפל בו".

אחרי הטיפול חזר פיטר בהדרגה לשגרת חייו. אחד הרגעים הזכורים לו במיוחד היה המשחק הראשון שאליו נסע אחרי ההחלמה – באיצטדיון וומבלי, כדי לצפות ב ניוקאסל יונייטד גוברת על ליברפול. עבור אוהד כדורגל ותיק, זה לא היה רק משחק, אלא סימן לכך שהוא חוזר לחיים שהכיר. "בדיקת הדם גילתה את הסרטן שלי בשלב מוקדם מספיק כדי שניתן יהיה לטפל בו. ", הוא אומר. "אני כל כך אסיר תודה."

בישראל, בדיקת "גלרי" זמינה באמצעות חברת אונקוטסט ודגימות הדם נשלחות לארצות הברית לצורך ביצוע הבדיקה על ידי חברת GRAIL שפיתחה את בדיקת "גלרי״. הבדיקה מיועדת לאנשים בעלי סיכון מוגבר להתפתחות סרטן, בהם בני 50 ומעלה, לצד בדיקות הסקר המומלצות.

הבדיקה מיועדת לאנשים בעלי סיכון מוגבר להתפתחות סרטן, בהם בני 50 ומעלה, לצד בדיקות הסקר המומלצות ( קרדיט: GRAIL )

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