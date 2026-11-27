גבר שבדי איבד בניתוח את איבר המין ואת שלפוחית השתן, וכעת מתברר שבמשך כשבעה חודשים הוא חי עם אבחנה שגויה. הגידול שלו זוהה תחילה כסרטן ערמונית, אבל היה מסוג אחר לגמרי. המקרה אירע בבית החולים סקרבורג (Skaraborgs sjukhus) בעיר שֶבְדֶה (Skövde) שבמערב שבדיה.

גבר שבדי איבד בניתוח את איבר המין ואת שלפוחית השתן, וכעת מתברר שבמשך כשבעה חודשים הוא חי עם אבחנה שגויה. הגידול שלו זוהה תחילה כסרטן ערמונית, אבל היה מסוג אחר לגמרי. המקרה אירע בבית החולים סקרבורג (Skaraborgs sjukhus) בעיר שֶבְדֶה (Skövde) שבמערב שבדיה.

גבר שבדי איבד בניתוח את איבר המין ואת שלפוחית השתן, וכעת מתברר שבמשך כשבעה חודשים הוא חי עם אבחנה שגויה. הגידול שלו זוהה תחילה כסרטן ערמונית, אבל היה מסוג אחר לגמרי. המקרה אירע בבית החולים סקרבורג (Skaraborgs sjukhus) בעיר שֶבְדֶה (Skövde) שבמערב שבדיה.

פתולוג אחר במעבדה בחן את שתי סדרות הדגימות, כולל הראשונה, וקבע שמדובר בסרטן תאי קשקש שמקורו ככל הנראה בשופכה או באיבר המין. כלומר, הטעות הייתה בפענוח הדגימות. גם פתולוגים בבית החולים האוניברסיטאי של סקונה (Skånes universitetssjukhus) שבדרום שבדיה בדקו את הדגימות, והגיעו לאותה מסקנה עגומה לגבי הטעות בסוג הסרטן.

פתולוג אחר במעבדה בחן את שתי סדרות הדגימות, כולל הראשונה, וקבע שמדובר בסרטן תאי קשקש שמקורו ככל הנראה בשופכה או באיבר המין. כלומר, הטעות הייתה בפענוח הדגימות. גם פתולוגים בבית החולים האוניברסיטאי של סקונה (Skånes universitetssjukhus) שבדרום שבדיה בדקו את הדגימות, והגיעו לאותה מסקנה עגומה לגבי הטעות בסוג הסרטן.

פתולוג אחר במעבדה בחן את שתי סדרות הדגימות, כולל הראשונה, וקבע שמדובר בסרטן תאי קשקש שמקורו ככל הנראה בשופכה או באיבר המין. כלומר, הטעות הייתה בפענוח הדגימות. גם פתולוגים בבית החולים האוניברסיטאי של סקונה (Skånes universitetssjukhus) שבדרום שבדיה בדקו את הדגימות, והגיעו לאותה מסקנה עגומה לגבי הטעות בסוג הסרטן.