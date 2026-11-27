גבר שבדי איבד בניתוח את איבר המין ואת שלפוחית השתן, וכעת מתברר שבמשך כשבעה חודשים הוא חי עם אבחנה שגויה. הגידול שלו זוהה תחילה כסרטן ערמונית, אבל היה מסוג אחר לגמרי. המקרה אירע בבית החולים סקרבורג (Skaraborgs sjukhus) בעיר שֶבְדֶה (Skövde) שבמערב שבדיה.
בתחילת 2023 נלקחו מהערמונית שלו דגימות רקמה, והן נבדקו במעבדת הפתולוגיה של חברת האבחון השווייצרית יונילאבס (Unilabs) בשֶבְדֶה. החברה מספקת שירותי מעבדה למערכת הבריאות באזור מאז 1994. הפתולוג שבחן את הדגימות קבע שמדובר בסרטן הערמונית.
בהמשך אותה שנה נלקחו דגימות גם מהשופכה. הרופאים רצו לבדוק אם סרטן הערמונית המשוער חדר אליה, אבל הדגימות החדשות הראו סימנים של סרטן תאי קשקש (squamous cell carcinoma).
פתולוג אחר במעבדה בחן את שתי סדרות הדגימות, כולל הראשונה, וקבע שמדובר בסרטן תאי קשקש שמקורו ככל הנראה בשופכה או באיבר המין. כלומר, הטעות הייתה בפענוח הדגימות. גם פתולוגים בבית החולים האוניברסיטאי של סקונה (Skånes universitetssjukhus) שבדרום שבדיה בדקו את הדגימות, והגיעו לאותה מסקנה עגומה לגבי הטעות בסוג הסרטן.
האם הכריתה הייתה נמנעת?
בחודשים האחרונים דיווחה יונילאבס על האירוע לרשות השבדית לפיקוח על שירותי בריאות ורווחה. הדיווח הוגש במסגרת החוק שמחייב נותני שירותי בריאות לדווח על אירועים שגרמו לפגיעה חמורה במטופל, או שעלולים היו לגרום לה.
לפי הדיווחים, האבחנה השגויה עיכבה את הטיפול המדויק באיש שאכן חלה בסרטן, אבל מסוג אחר מזה שנקבע בהתחלה. עם זאת, המעבדה לא קבעה שהניתוח היה מיותר. "לא ברור איזה טיפול היה מתאים אילו האבחנה הייתה נקבעת בשלב מוקדם יותר", נכתב בדיווח. הרגולטור השבדי בוחן אם האירוע נחקר כראוי ואם ננקטו הצעדים הנדרשים, אבל עדיין לא נקבע מי אשם בדיוק. שמו וגילו של המטופל לא נמסרו.
זו לא הפעם הראשונה שיונילאבס מסתבכת בטעות באותה העיר סביב דגימות ערמונית. בקיץ 2018 הוחלפו במעבדה של החברה בעיר דגימות הערמונית של שני גברים. אחד מהם, גבר בריא, עבר כריתת ערמונית מיותרת, ואחריה סבל מדליפת שתן ומבעיות זקפה. לשני, שחלה בסרטן, נמסר תחילה שהוא בריא, והאבחנה הנכונה שלו התעכבה בכחצי שנה. המנהל הרפואי של יונילאבס ייחס אז את הטעות לגורם האנושי, וציין שבין לקיחת הדגימה לבחינתה בידי רופא יש כ-20 שלבים ידניים.
סרטן שלעיתים מתגלה בשלב מתקדם
סרטן תאי קשקש, שממנו סבל הגבר שבמוקד הפרשה, מתפתח מהתאים השטוחים שמצפים את העור ואת חלק מהריריות בגוף. לפי המכון הלאומי לסרטן בארה"ב, זה הסוג הנפוץ ביותר של סרטן השופכה, ובגברים הוא נוצר בדופן השופכה שבאיבר המין. סרטן השופכה נדיר, ושכיח יותר בגברים מאשר בנשים. בנתוני מעקב אמריקניים מ-1973 עד 2002 נמדד שיעור שנתי של 4.3 מקרים חדשים לכל מיליון גברים.
בין גורמי הסיכון מונה המכון היסטוריה של סרטן שלפוחית השתן, ומצבים שגורמים לדלקת כרונית בשופכה: מחלות מין, ובהן נגיף הפפילומה (HPV), בעיקר מזן 16, ודלקות חוזרות בדרכי השתן. בין התסמינים: דימום או קושי במתן שתן.
גידולים שטחיים בקצה השופכה ניתנים בדרך כלל לריפוי. לעומתם, גידולים שחודרים לעומק הרקמה נרפאים רק לעיתים נדירות, גם בשילוב של כמה טיפולים. בגברים, גידולים בחלק הפנימי של השופכה, הקרוב יותר לשלפוחית, נוטים להתגלות בשלב מתקדם יותר. בין הטיפולים הניתוחיים שמפרט המכון: כריתת השלפוחית והערמונית, וכריתה חלקית או מלאה של איבר המין. כשהשופכה מוסרת, המנתחים יוצרים לשתן מוצא חדש מהגוף.