בשבץ מוחי כל דקה חשובה, ובדיקת הדמיה קובעת איזה טיפול יקבל החולה. אבל משך ההמתנה לבדיקה היה תלוי מאוד בבית החולים: במרכז הרפואי העמק בעפולה נבדקה בשנה שעברה מחצית מהחולים עם חשד לשבץ בתוך 16 דקות, ואילו במרכז הרפואי קפלן ברחובות מחצית מהחולים חיכו 50 דקות או יותר, פי שלושה. גם בין המטופלים נרשמו פערים: נשים צעירות חיכו לבדיקה חמש דקות יותר מגברים בני גילן. כך עולה מדוח מדדי האיכות של משרד הבריאות לשנת 2025, שמתפרסם היום (ד').

גלריה מימין לשמאל: בית החולים קפלן מציג נתון מביך על התור ל-CT לחולים עם חשד לאירוע מוחי ואילו המרכז הרפואי העמק מצטיין בסעיף זה ( צילום: נדב אבס, דוברות העמק )

מחצית מהנשים בגילי 54-18 חיכו לבדיקה 28 דקות או יותר, לעומת 23 דקות אצל גברים באותו גיל. מבין קבוצות הגיל והמגדר שנבדקו, הן היחידות שלא עמדו ביעד שהציב משרד הבריאות: שמחצית מהחולים לפחות ייבדקו בתוך 25 דקות מהכניסה לבית החולים. ב-2023 עמד הפער על תשע דקות, ב-2024 הוא ירד לארבע, וב-2025 גדל שוב. "הוא שוב גדל השנה, ואנחנו מתרחקים מנתון של עמידה זהה ביעדי המדד ללא הבדל מגדרי", כתבה בפתח הדוח ד"ר יפעת ארליך שהם, סמנכ"לית בכירה לאיכות ובטיחות במשרד הבריאות וראש התוכנית הלאומית למדדי איכות. לפי נתוני איגוד השבץ האמריקני שמובאים בדוח, בגילי 59-40 נשים לוקות בשבץ יותר מגברים, ונפגעות ממנו קשה יותר.

הבדיקה מבחינה בין שני סוגי שבץ שהטיפול בהם הפוך. אם השבץ נגרם מקריש שחוסם כלי דם במוח (שבץ איסכמי), תרופה שממיסה את הקריש יכולה לפתוח את החסימה, אבל אם הוא נגרם מדימום (שבץ המורגי), אותה תרופה תחמיר את הדימום. לכן חשוב לזהות את סוג השבץ במהירות: ככל שהבדיקה מתעכבת, הנזק למוח עלול להפוך לבלתי הפיך. ברמה הארצית היעד הושג: כשהחלה המדידה ב-2015 מחצית מחולי השבץ חיכו לבדיקה 55 דקות או יותר, וב-2025 ירד הנתון ל-23 דקות, הנמוך ביותר עד כה.

אחרי העמק, הכי מהר נבדקו החולים בהלל יפה ובשמיר (אסף הרופא), שבהם מחצית מהחולים נבדקו בתוך 18 דקות. בקצה השני, ההמתנה בקפלן הייתה יותר מכפולה מהנתון הארצי (הנתון מבוסס על 50 מקרים), ואחריו נמצא בית החולים האנגלי בנצרת, שבו מחצית מהחולים חיכו 37 דקות או יותר. גם בלניאדו (29 דקות), בשערי צדק (27) וביוספטל באילת (25.5) ההמתנה הייתה ארוכה מהיעד. וולפסון וסורוקה לא דיווחו על המדד.

חזרה למיון בתוך יומיים

מדד נוסף בודק את שיעור הפניות החוזרות לחדר המיון בתוך 48 שעות, נתון שעשוי להעיד על בעיה באיכות הטיפול, על שחרור מוקדם מדי או על ממשק לקוי בין בית החולים לקהילה. ברמה הארצית עמד שיעור הפניות החוזרות על 4.2%, ללא שינוי מאז 2021, והיעד הוא 5% לכל היותר. בשלושה בתי חולים השיעור היה גבוה מהיעד: יוספטל באילת (6.4%), מעייני הישועה בבני ברק (5.2%) ושיבא (5.1%). השיעורים הנמוכים ביותר נרשמו בהדסה הר הצופים (3.1%), בהדסה עין כרם ובשערי צדק (3.2% בכל אחד). אחריהם נרשמו 3.7% בכרמל בחיפה, במרכז הרפואי לגליל בנהריה ובבית החולים הצרפתי בנצרת, ו-3.8% במאיר בכפר סבא ובמרכז הרפואי צפון (פוריה).

שיעור נמוך של פניות חוזרות למיון בתוך 24 שעות בבית החולים הדסה עין כרם (בתמונה) ובהדסה הר הצופים ( צילום: shutterstock )

בתחתית הדירוג: השיעור הגבוה ביותר של החוזרים למיון בתוך 48 שעות - בבית החולים יוספטל באילת מקבוצת כללית ( צילום: אילנה קוריאל )

פערים בולטים נרשמו גם בשני מדדים נוספים. פרפור פרוזדורים, הפרעת הקצב השכיחה ביותר בגיל המבוגר, מגדיל פי חמישה את הסיכון לשבץ מוחי, ולכן לפני שחרור החולה מבית החולים אמורה להיעשות הערכת סיכון, שלפיה מחליטים אם לתת לו תרופות נוגדות קרישה. ברמה הארצית נעשתה ההערכה ל-93% מהחולים, קרוב ליעד של 95%, אבל רק 13 מתוך 25 בתי החולים שנכללו בהשוואה עמדו ביעד, ובהם שיבא, וולפסון, רמב"ם, העמק ובילינסון. בשמיר (אסף הרופא) נעשתה ההערכה רק ל-72% מהחולים, בבית החולים האנגלי בנצרת ל-76% ובמרכז הרפואי צפון (פוריה) ל-77%.

במדד חדש, שבודק אם מאושפזים שרמת הסוכר בדמם עמדה על 200 מ"ג לדציליטר ומעלה יומיים ברציפות קיבלו טיפול באינסולין לפי הפרוטוקול המקובל, עמד השיעור הארצי על 82%. במעייני הישועה בבני ברק הוא עמד על 46% בלבד, ובשאר 14 בתי החולים שנכללו בהשוואה נע בין 73% ל-89%. השיעור הגבוה ביותר נרשם במרכז הרפואי העמק ובבית החולים השרון בפתח תקווה.

לפני קטיעה, בלי מומחה לכלי דם

ישראל נמצאת כבר כמה שנים בין מדינות ה-OECD, ארגון המדינות המפותחות, שבהן שיעור הקטיעות בכף רגל סוכרתית הוא הגבוה ביותר. ב-2025 לבדה עברו 1,960 חולי סוכרת בבתי החולים בישראל קטיעה בכף הרגל, מלאה או חלקית. אחד הכלים של משרד הבריאות לבלימת התופעה הוא מדד שבודק אם לפני הקטיעה החולה נבדק בידי רופא מומחה לכלי דם, שבוחן אם יש חלופה טיפולית ואם אפשר להציל את הרגל. לפי הדוח, במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה קיבלו ייעוץ כזה רק 4% מ-186 החולים שעברו קטיעה, ובמרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) רק 3% מ-136.

כשני שלישים מבתי החולים הגיעו ליעד שהציב המשרד, שלפחות 70% מהמנותחים יקבלו ייעוץ. ביניהם שיבא, שבו עברו קטיעה כזו 278 חולים, יותר מבכל בית חולים אחר. מתחת ליעד היו גם סורוקה (54%), המרכז הרפואי לגליל בנהריה והמרכז הרפואי צפון (פוריה), שבשניהם עמד השיעור על 50%. הדסה עין כרם והדסה הר הצופים לא דיווחו על המדד. ברמה הארצית עלה שיעור הייעוץ ל-62%, לעומת 55% ב-2024. זו הפעם הראשונה שנתוני המדד מתפרסמים לפי בתי חולים. "זו דוגמה מצוינת לחשיבות תוכנית המדדים הלאומיים וליכולת של מדד להשפיע לטובה על אופן העבודה המקצועית בבתי החולים, ובכך לתרום לבריאותם של תושבי ישראל", כתב מנכ"ל המשרד היוצא, משה בר סימן טוב, בפתח הדוח.

לפי נתוני ה-OECD שמובאים בדוח, שיעור הקטיעות בכף רגל סוכרתית בישראל עומד על 34 ל-100 אלף איש, לעומת ממוצע של 23 במדינות הארגון. קטיעות אלה כרוכות בתחלואה נלווית ובתמותה גבוהה, ופוגעות קשות באיכות החיים של המטופלים. לפי הדוח, ייעוץ של מומחה לכלי דם ניתן פחות לחולים עד גיל 64 (58%, לעומת 64% בבני 65 ומעלה) ולמי שנותחו בתוך שלושה ימים מהאשפוז (55%, לעומת 70% אצל מי שנותחו אחרי ארבעה ימים או יותר).

רמב"ם בולט לרעה בשני מדדים נוספים שמתפרסמים לפי בתי חולים. בקרב בני 65 ומעלה שנותחו בשל שבר בצוואר הירך, נבדקה בבית החולים רמת ויטמין D רק ל-1% מ-514 המנותחים, אף שמחסור בוויטמין D מגדיל את הסיכון לנפילות ולשברים, ושמירה על רמה תקינה שלו חשובה במיוחד לחולים האלה. היעד שהציב משרד הבריאות הוא 85%, ורוב בתי החולים הגיעו אליו.

מימין לשמאל: המרכז הרפואי שיבא עמד ביעד וסיפק ייעוץ לפני כריתת רגל סוכרתית. בקצה השני של הסקאלה: המרכז הרפואי רמב"ם ( צילום: דוברות שיבא, pic chik / Shutterstock.com )

נתונים מעורבים על בית החולים שמיר אסף הרופא: ממהרים לבדיקת CT בחולים עם חשד לאירוע מוחי, אבל לא ממהרים לספק ייעוץ מומחה לפני כריתת רגל סוכרתית ( צילום: דוברות שמיר אסף הרופא )

מתחתיו היו גם המשפחה הקדושה בנצרת (16%), נהריה (63%) ושערי צדק (74%). ברמב"ם גם קיבלו רק 40% מהחולים שעברו צנתור טיפולי, ניתוח מעקפים או השתלת קוצב דפיברילטור המלצה לשיקום לב במכתב השחרור, אף שחוזר של משרד הבריאות מחייב את הרופא המטפל להמליץ על כך לחולים שזקוקים לשיקום, והיעד הוא 80%. רוב בתי החולים שדיווחו על המדד הגיעו ליעד, אבל שבעה בתי חולים לא דיווחו עליו: איכילוב, בילינסון, סורוקה, קפלן, מאיר, העמק והשרון.

בתגובה לנתונים הפחות מחמיאים, מסר המרכז הרפואי רמב"ם כי הוא "רואה במדדי האיכות הלאומיים שמפרסם משרד הבריאות מצפן מקצועי לשיפור מתמיד של השירות הרפואי. הנהלת בית החולים והצוותים הקליניים עוקבים מקרוב אחר הנתונים, ובמדדים שבהם טרם הושג היעד הנדרש, הופקו לקחים והוטמעו תהליכי עבודה ופעולות מתקנות.

"מאמצים אלו כבר באים לידי ביטוי בשטח, ובנתוני הביניים של שנת 2026 ניכרת מגמת עלייה ושיפור משמעותי בחלק ניכר מהמדדים. רמב"ם ימשיך להוביל מצוינות קלינית ולפעול בשקיפות ובמקצועיות לרווחת תושבי הצפון", נמסר מרמב"ם.

רק בכללית התקרבו ליעד

בטיפות החלב נרשמה נסיגה. רק 46% מהתינוקות הגיעו לביקור ראשון בתחנה בתוך שבועיים מהלידה, לעומת 48% ב-2024, הרחק מהיעד שהציב משרד הבריאות, 75%. השבועות הראשונים אחרי הלידה הם תקופה קריטית בהתפתחות התינוק, ובביקור הראשון נאספים נתונים בסיסיים, כמו היקף הראש והעלייה במשקל, שחשובים להמשך הטיפול והמעקב. בהשוואה בין נותני השירות, בתחנות של שירותי בריאות כללית הגיע השיעור ל-74% ובמכבי ל-69%, אבל בתחנות של משרד הבריאות עצמו, שמטפלות בכשישה מכל עשרה תינוקות שנכללו במדד, הוא עמד על 42%. במאוחדת הגיע השיעור ל-39%, בלאומית ל-37%, בתחנות של עיריית תל אביב ל-33% ובתחנות של עיריית ירושלים ל-29% בלבד.

בתחנות של עיריית ירושלים, שבהן נכללו במדדים כ-20 אלף תינוקות, נרשם השיעור הנמוך ביותר מבין כל נותני השירות בשבעה ממדדי טיפות החלב, ובהם איתור דיכאון אחרי לידה, תשאול נשים על אלימות והדרכת הורים לשינה בטוחה של התינוק. במדד חדש, שבודק אם תינוקות עברו בטיפת חלב שתי בדיקות רופא, סביב גיל חודשיים וסביב גיל תשעה חודשים, השיעור הארצי היה 14%, ובתחנות של עיריית ירושלים 3% בלבד. כללית ומאוחדת עדיין לא מדווחות על המדד הזה, וטרם נקבע לו יעד. בדיקת התפתחות בגיל 6-5, מדד שמתפרסם השנה לראשונה, נעשתה ל-18% מהילדים, ובתחנות של עיריות תל אביב וירושלים ל-7% ול-8% בהתאמה. היעד שהציב המשרד הוא 25%.

גם בחלק מחיסוני השגרה נרשמה ירידה. שיעור הפעוטות שקיבלו ארבע מנות של החיסון המחומש עד גיל 18 חודשים ירד מ-79% ב-2024 ל-77% ב-2025, ושיעור התינוקות שקיבלו שלוש מנות חיסון נגד שעלת עד גיל שבעה חודשים ירד מ-66% ל-63%. שיעור הפעוטות שקיבלו מנה אחת של החיסון נגד חצבת, חזרת ואדמת (MMR, או MMRV שכולל גם אבעבועות רוח) עד גיל 13 חודשים עלה מעט, מ-66% ל-67%, ועדיין רחוק מהיעד, 80%. במחצית השנייה של 2025 הוא עלה ל-69%, לעומת 65% במחצית הראשונה.

במשרד הבריאות מייחסים את הנסיגה בטיפות החלב לשתי סיבות. האחת, הוראות שעה שהנחו את הצוותים, בעקבות התפרצות החצבת, לתעדף חיסונים על פני פעולות שגרה אחרות. השנייה, שחרור מוקדם של יולדות בזמן מבצע "עם כלביא", שהעביר לתחנות פעולות שנעשות בדרך כלל בבית החולים. ואולם ההנחיה כללה במפורש גם את החיסון המחומש, ודווקא בו נרשמה ירידה.

פער החיסונים בין הקופות

בחיסונים בולטת לרעה קופת חולים לאומית. רק 49% מהתינוקות בתחנות שלה קיבלו שלוש מנות חיסון נגד שעלת עד גיל שבעה חודשים, לעומת 75% במכבי, ו-64% מהפעוטות קיבלו ארבע מנות של החיסון המחומש, לעומת 88% במכבי ובתחנות של עיריית תל אביב. בחיסון נגד חצבת נרשם בלאומית ובתחנות של עיריית תל אביב השיעור הנמוך ביותר (61%), לעומת 78% במכבי. אף נותן שירות לא הגיע ליעד בחיסון המחומש (90%) ובחיסון נגד חצבת (80%).

רק 49% מהתינוקות בתחנות של קופת החולים לאומית קיבלו שלוש מנות חיסון נגד שעלת עד גיל שבעה חודשים, לעומת 75% במכבי ( צילום: דוברות לאומית )

"יש מדדים שמאתגרים אותנו יותר, למשל המדדים של טיפות החלב", הודתה ד"ר ארליך שהם בתדרוך לכתבים. לדבריה, שיעורי ההתחסנות במועד נמוכים, אבל בהמשך מושגים יעדי ההתחסנות. "אנחנו יודעים שלאורך זמן יש עמידה ביעד החיסונים, כלומר שהילדים מגיעים לחיסון, אבל לא במועד. יש מדדים שמאתגרים אותנו באופן המדידה, ואנחנו בוחנים כיצד למדוד אותם כך שישקפו בצורה מדויקת יותר את תמונת המצב".

"זה מורכב מאוד. בטיפות החלב, חלק גדול מהעמידה במדדים אינו תלוי במטפלים עצמם", הוסיפה ד"ר ארליך שהם. "אנחנו יודעים שכל הצוותים עושים מאמץ גדול מאוד להנגיש את השירות ולקדם אותו. מאחר שהעמידה במדדים תלויה במידה לא מבוטלת בהיענות הציבור, יש כאן אתגר. אנחנו עושים עבודה של כל המערכת: בהסברה, בשקיפות, בזמינות השירות, וגם בחשיבה מחודשת על המדדים עצמם".

ניתוחים בלי תיעוד סיבוכים

מדד חדש, שמתפרסם השנה לראשונה, בודק אם אחרי ניתוחים מתוכננים במחלקות לכירורגיה כללית תיעד הצוות אם היו סיבוכים ומה הייתה חומרתם, לפי שיטת סיווג מקובלת (Clavien-Dindo). ברמה הארצית נעשה התיעוד רק אצל 47% מהמנותחים, והפערים בין בתי החולים גדולים במיוחד. בלניאדו, בבית החולים האנגלי בנצרת ובשערי צדק הוא נעשה אצל 98% מהמנותחים, וברמב"ם ובברזילי אצל 93%. בבתי החולים הפרטיים של אסותא בתל אביב, בראשון לציון ובחיפה, לעומת זאת, הוא נעשה אצל 10% מהמנותחים או פחות, ובאסותא באר שבע אצל 17%. באסותא תל אביב נכללו במדד לא פחות מ-7,288 מנותחים. נמוך במיוחד היה השיעור גם בבתי החולים הציבוריים זיו בצפת (15%), מעייני הישועה בבני ברק (19%) והלל יפה בחדרה (26%). שיבא, אלישע ורפאל לא דיווחו על המדד.

בית החולים האנגלי בנצרת הצטיין בתיעוד סיבוכים, ואילו בבתי החולים הפרטיים של אסותא כמעט לא מתעדים ( צילום: אלעד גרשגורן )

גם בשיעור היילודים שניזונו מהנקה בלעדית בזמן האשפוז אחרי הלידה, מדד שמתפרסם השנה לראשונה לפי בתי חולים, נרשמו פערים גדולים. בלניאדו בנתניה עמד השיעור על 47% וביוספטל באילת על 43%, ובקצה השני בנהריה על 4%, בבית החולים האנגלי בנצרת על 1% בלבד ובבית החולים המשפחה הקדושה בנצרת על 0%. ברמה הארצית עלה השיעור ל-25%, לעומת 23% ב-2024. לפי הדוח, לידה בניתוח קיסרי, לידת תאומים או יותר, משקל לידה נמוך, מצב סוציו-אקונומי נמוך וגיל אם צעיר מ-30 או מבוגר מ-40 קשורים לשיעורי הנקה נמוכים יותר. בטיפול בפגים נמשך השיפור: אצל 96% מהם חום הגוף בקבלה לפגייה היה 36 מעלות לפחות, לעומת 55% ב-2017.

צילום: אור פרבוזניק

בתחום הסרטן התמונה מעורבת. שיעור הקולונוסקופיות שבהן אותר לפחות פוליפ אחד, מדד לאיכות הבדיקה, עבר לראשונה את היעד (40%) והגיע ל-41%. "זיהוי מוקדם של פוליפים מאפשר זיהוי מוקדם של סרטן המעי הגס וטיפול בו, ובכך מניעת תחלואה ותמותה", הסבירה ד"ר ארליך שהם. 85% מהחולים בסרטן ריאות גרורתי מסוג תאים לא קטנים (non-small cell lung cancer) עברו אפיון מולקולרי של הגידול בתוך חודשיים מקבלתם למכון או מאבחון המחלה הגרורתית, וכך אפשר היה להתאים להם טיפול ממוקד. מנגד, רק 51% מהחולים בסרטן המעי הגס בשלב 3 קיבלו טיפול כימותרפי משלים, ירידה מ-56% ב-2024. המדד מתפרסם זו השנה השנייה, וטרם נקבע לו יעד.

מדד הלימות הדיאליזה, שבודק אם חולים במחלת כליות סופנית מקבלים מנת דיאליזה מספקת, עבר לראשונה את היעד (75%) והגיע ל-79%. 89% מהחולים עם שבר בצוואר הירך נותחו בתוך 48 שעות מהאשפוז, כמו ב-2024. מדד חדש נוסף מראה שרק 45% מהחולים עם בקע מפשעתי כלוא (הרניה כלואה) נותחו בתוך שש שעות מהגעתם למיון, לעומת 50% ב-2024. במחלקות לבריאות הנפש נקבע ל-90% מהמשתחררים תור להמשך טיפול בקהילה, אבל רק 44% מהמאושפזות באשפוז ממושך בבתי החולים הפסיכיאטריים עברו את בדיקת הממוגרפיה הנדרשת אחת לשנתיים.

כשהמוקדן מבקש להתחיל בהחייאה

בדום לב מחוץ לבית החולים, מוקדני מד"א נתנו בטלפון הנחיות לביצוע החייאה ב-85% מהמקרים. בעקבות שיפור בדיווח של מד"א, הנתון אינו בר השוואה לשנים קודמות. עם זאת, החייאה בפועל בידי עוברי אורח, לפני הגעת האמבולנס, בוצעה רק בכ-46% מהמקרים. בכשליש מהמקרים שבהם ביקש המוקדן להדריך את המתקשר בהחייאה, הוא נתקל בסירוב. בדוח מציינים כי חלק מהמקרים האלה נגעו לחולים סופניים. 19% מהמטופלים בדום לב הגיעו לבית החולים עם דופק עצמוני, כלומר כשליבם חזר לפעום, ובקרב בני 49 ומטה השיעור עמד על 22%.

בטיפול הדחוף בשבץ ובהתקפי לב נרשמו גם הישגים. מבין החולים בשבץ שנגרם מחסימה שהגיעו לבית החולים בתוך יממה מהופעת התסמינים, 26% קיבלו טיפול להמסת הקריש בתוך 4.5 שעות מהופעת התסמינים, או עברו צנתור מוחי בתוך יממה. זאת לעומת 23% ב-2024, ובכך הושג היעד של 25%. לפי הדוח, הנתון דומה לזה של נורבגיה (כ-22%) וגבוה מזה של בריטניה (כ-17%). בחשד להתקף לב חריף מסוג STEMI, ב-97% מהמקרים שלחו צוותי האמבולנס את תוצאות האק"ג לבית החולים עוד בדרך, ו-92% מהחולים עברו צנתור בתוך 90 דקות מההגעה.

מוקדן מד"א מבקש שתבצעו החייאה. האם תיענו לאתגר? אילוסטרציה ( צילום: Nika Lerman / shutterstock )

במשרד הבריאות מציינים כי המלחמה לא פגעה באופן בולט בשיעורי העמידה הארציים במדדים. במרכז הרפואי סורוקה, שנפגע מטיל בליסטי ביוני 2025, רוב המדדים דווחו כסדרם. עם זאת, נרשמה שם ירידה בפעילות המחלקות הפנימיות והגריאטריות-שיקומיות ובניתוחים המתוכננים, וכן שינוי בביצוע בדיקות ויטמין D לחולים שנותחו בשל שבר בצוואר הירך, משום שמעבדת בית החולים ספגה נזק ישיר. החל מ-2027 תתרחב התוכנית למדדים חדשים, בהם איכות הטיפול והשחרור במחלקות הפנימיות, מניעת סיבוכים בניתוחים, אונקולוגיה כירורגית מותאמת אישית ומעקב אחר הבריאות הגופנית והמטבולית של מאושפזים בבריאות הנפש.

"גם בשנת 2025 ראינו את העמידה האיתנה של מערכת הבריאות בתוך שנה מאתגרת של לחימה", אמרה ד"ר ארליך שהם. "אירוע משמעותי ב-2025 היה 'עם כלביא', ואנחנו רואים ככלל שברמה הלאומית נשמרה עמידה ברוב היעדים, תוך מציאות מאתגרת. היציבות מעידה על החוסן של המערכת ועל תפיסה של איכות כערך ליבה שמוטמע בכל תהליכי העבודה".

"המדדים מאפשרים לנו לבחון את רצף הטיפול באבחנות קריטיות, מהאבחון והזיהוי המוקדם באמבולנס, עד הקליטה בחדר המיון והטיפול. אנחנו מייצרים מדדים שלא מתייחסים רק לאירוע נקודתי בזמן, אלא לכל שרשרת רצף הטיפול", הוסיפה ד"ר ארליך שהם. לדבריה, לפרסום המדדים חשיבות גדולה, אבל אי אפשר לסכם את איכות הטיפול במספר אחד או במדד אחד, משום שמדובר בתהליכים רבים ומורכבים, הנשענים על אמצעים ותשתיות שונים. "נכון להסתכל על כל מדד בפני עצמו, ולא להתייחס לבית חולים מסוים כיותר טוב או פחות טוב. זו ההסתכלות הנכונה גם מבחינה מקצועית, כדי לתת לכל תחום את המקום הרלוונטי שלו".