בשיתוף אלי לילי

מה עושים כשהמומנטום המטורף של הירידה במשקל נעצר פתאום בבת אחת, ללא שום שינוי בתזונה או בכושר? ומדוע אנשים המתמודדים עם עודף משקל נתקלים לא פעם בתשובות שמבטלות את תסכולם ומציעות להם פשוט "לעשות קצת יותר ספורט"? בסדרת הסרטונים "טיפ מחדר הרופא", פרופ' איתמר רז, מומחה בהשמנת יתר וסוכרת, מעניק הצצה לדילמות השכיחות בקליניקה ומסביר איך להתגבר על החסמים הפיזיולוגיים והמערכתיים בדרך לבריאות מאוזנת.

האם הגוף שלי הגיע לשיא והתייאש? ( קרדיט: אינטרוויזיה )

"עשיתי הכול אותו דבר – והמשקל נעצר": מנגנון ההישרדות של הגוף

כל מי שהצליח לרדת במשקל מכיר את ההתרגשות שבהצלחה הראשונית: מציבים יעד, שומרים על תזונה, מתאמנים בקביעות ומצליחים להוריד כמה קילוגרמים או יותר בתוך חודשים ספורים. התחושה היא של שליטה מלאה. אלא שאז, ללא התראה מוקדמת, מגיעה עצירה מוחלטת. שבועות שלמים נוקפים, המשקל לא זז אפילו בגרם אחד, והתסכול הגדול מוליד את החשש המנקר שהגוף פשוט הגיע לשיא והתייאש.

פרופ' רז מבקש להרגיע ומבהיר כי הגוף לא נשבר ולא התייאש, אלא מדובר במצב שכיח לחלוטין. כשאנחנו יורדים במשקל, הגוף מפרש זאת כאיום ומפעיל מנגנונים פיזיולוגיים טבעיים כדי להתאים את עצמו לסטטוס החדש. הוא מוריד את קצב שריפת הקלוריות, מגביר הורמונים שמעוררים רעב ומפחית הורמונים המשרים תחושת שובע.

זהו מנגנון הישרדותי קדמון שנועד להגן על האדם מפני מחסור במזון, אך בעולם המודרני הוא פועל לרעתנו. העצירה בירידה אינה כישלון אישי או חוסר בכוח רצון, אלא התנגדות ביולוגית של הגוף. בנקודה זו, שינוי באורח החיים בלבד אינו תמיד מספיק. כוח רצון הוא בסיס חשוב, אך האחריות על ניהול המשקל דורשת גם פתיחות לכלים רפואיים מתקדמים שיוכלו לסייע להתמיד בתהליך לאורך זמן.

טיפ מחדר הרופא: נהלו את עצמכם, תנו לעצמכם רשות ותרגישו בטוח לשאול ולבקש מהרופא המטפל את כל הכלים שיכולים לסייע לכם להתמיד בירידה במשקל לאורך זמן.





"לכי תעשי ספורט זו לא תשובה מקצועית." ( קרדיט: אינטרוויזיה )

"אמרו לי שאני בסדר" – כשמדד ה-BMI מציג תמונה חלקית

מטופלים רבים הנאבקים בעודף משקל נתקלים לא פעם בחומה דווקא בחדר הרופא. למשל מטופלת עם BMI 28 שביקשה להתייעץ על טיפול בהשמנה, מספרת שתשובתו היתה קצרה: "את בסדר, זה לא חמור ואת לא חולה, לכי תעשי ספורט". מטופלים אלה יוצאים מהפגישה בתחושה קשה שהם מגזימים ושכלל לא מגיע להם לבקש עזרה.

פרופ' רז מדגיש כי מדובר בטעות נפוצה וכי המטופלים זכאים לחלוטין לקבל מענה רפואי. "ה-BMI אינו מדד יחיד ולא מספר את הסיפור כולו. יש לבחון פרמטרים קריטיים נוספים כמו היקף המותניים והבטן, ולבחון סיכונים נלווים כגון יתר לחץ דם, דום נשימה בשינה, טרום-סוכרת וסוכרת."

לדבריו, האמירה "לכי תעשי ספורט" אינה תשובה מקצועית מספקת. לעיתים קרובות, גם מטופלים וגם מטפלים אינם מזהים את עודף המשקל כבעיה הדורשת התייחסות מוקדמת. כשהמערכת טוענת שהמצב "לא חמור מספיק", זה לא אומר שאין בעיה – זה רק אומר שצריך לדעת לשאול את השאלות הנכונות.

טיפ מחדר הרופא: בביקור הבא, פנו לרופא ושאלו אותו ישירות: "דוקטור, אפשר להסביר לי מה הסיכון הבריאותי שלי, לפי הפרופיל האישי והמשקל שלי?"

בשורה התחתונה

בין אם הירידה במשקל נעצרה ונתקעה מול חסמים ביולוגיים של הגוף, ובין אם התבשרתם שהמצב שלכם "עדיין לא חמור מספיק" – אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. עודף משקל והשמנה הם נושאים בריאותיים הדורשים ליווי מקצועי, ידע וכלים מתאימים. אל תהססו ליזום, לשאול את רופא המשפחה ולדרוש את המענה המגיע לכם.