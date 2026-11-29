"שם המשפחה שלי הוא 'שחרור', זה מחייב": בוקר בחיי יזם שהלו"ז שלו אף פעם לא קבוע

בר שחרור מנהל חברה לשירותי רפואה פרטיים, והלו"ז שלו מתמלא בפגישות שזזות כל הזמן. ובכל זאת, יש כמה דברים שהוא עושה כל בוקר בלי לוותר. רחלי כריסי, מאמנת אישית בתחום שינוי ההרגלים, צפתה בשגרה שלו ומספרת מה אנחנו יכולים ללמוד ממנה - ואולי גם לאמץ