בשיתוף פיליפס
כתיבה ביומן, כוס קפה שחור ומדיטציה קצרה: כמה מכם מספיקים לעשות את כל זה על הבוקר, עוד לפני שיוצאים מהבית לעבודה? היזם בר שחרור, הבעלים של חברה לשירותי רפואה פרטיים, עושה את זה כל בוקר, למרות שאף יום שלו לא נראה כמו הקודם.
בתוך היום המשתנה, בר סומך על כמה עוגנים שמשאירים אותו בפוקוס, ובשאר הזמן הוא מקפיד להישאר בתנועה. זו גם הייתה הדרך שלו כיזם. "אני בר שחרור, שם מחייב", הוא אומר. "מאז ומעולם הייתי יזם".
אחרי הצבא הוא למד ביולוגיה, ובדיוק כשסיים את התואר פרצה הקורונה. הוא הקים את "פרייבטריט" כחברה לבדיקות קורונה פרטיות עד הבית. כשהמגפה חלפה הוא לא סגר את החברה. הוא הפך אותה לחברה שמספקת שירותי רפואה פרטיים, ובחמש השנים האחרונות הוא מנהל אותה. "הלו"ז שלי מאוד דינמי, הרבה פגישות והרבה אנשים", הוא מספר. "יש את הדברים הקבועים שעושים לי טוב, ומסביבם אני אוהב להשאיר מספיק מקום לשינויים".
הסוד של בר הוא באיזון בין הרגלים קבועים, שמירה על הבריאות המנטלית והפיזית ושגרת עבודה דינמית ששום דבר בה לא קבוע. טקס הבוקר שלו נפתח עם כוס קפה שחור, שהוא לא מדלג עליה גם כשמחכה לו יום עמוס, ומיד אחריה הוא מתיישב לכמה דקות עם היומן. רק אחר כך מגיעים מדיטציה קצרה ואימון קליל. "אני חושב שזה מאוד חשוב לשבת עם עצמי", הוא אומר.
החלק הבא של הבוקר קורה מול המראה. את הזקן בר מגדל מאז שהשתחרר מהצבא, ובשנים שעברו מאז הוא ניסה כמעט כל אורך אפשרי. "לאורך השנים הארכתי אותו קצת יותר מדי, אם שואלים את אמא שלי", הוא צוחק. היום הוא כבר יודע בדיוק מה הוא אוהב. "בערך פעם בשבוע אני דואג לתחזק אותו, ומשתמש במכונת הגילוח Philips i9000 Prestige Ultra, שמתאימה לי בדיוק למה שאני צריך ולאיך שאני אוהב לסדר את הזקן".
רחלי כריסי, מרצה ומאמנת אישית בתחום שינוי ההרגלים, רואה בזקן של בר שיעור קטן בהרגלים. מבחינתה, הדרך שבה הוא הגיע לאורך הנכון דומה מאוד לדרך שבה כל אחד מאיתנו בונה הרגל חדש. "אני מנסה, בודקת, מכאן, משם, עד שאני מוצאת את ההרגל שמתאים לי בדיוק", היא מסבירה.
גלישת גלים היא התחביב של בר, וגם המשל שהוא בוחר כשהוא מדבר על הדרך שבה הוא מנהל את החיים. "זה בדיוק כמו בגלישת גלים, שאתה לא יודע איך ייראה הגל", הוא מסביר. "אתה יורד אותו, והוא תמיד משתנה בדרך".
הטיפים של רחלי
איך מצליחים לשמור על שגרה כשכל השאר משתנה? רחלי צפתה בבוקר של בר וחזרה עם שני טיפים שכדאי לאמץ:
"אחרי", לא "ב-7:00"
"שמתי לב שאצל בר הכתיבה ביומן באה מיד אחרי הקפה. זה נראה כמו פרט קטן, אבל זה סוד גדול בשינוי הרגלים: מצמידים הרגל חדש שרוצים לבנות להרגל שכבר קיים. הבוקר של בר משתנה כל יום והפגישות זזות, אבל הקפה תמיד שם. וכשהיומן צמוד לקפה, בר לא צריך לזכור לכתוב. הקפה מזכיר בשבילו".
מנסים עד שזה יושב
"בר סיפר שלאורך השנים הוא האריך את הזקן, קיצר אותו ושינה אותו, עד שהגיע לאורך שהכי מתאים לו. ככה בדיוק בונים הרגל חדש. לא צריך לקלוע בפעם הראשונה. מנסים, בודקים מה עובד, משנים קצת ומנסים שוב. הרבה אנשים בטוחים שמספיקים 21 יום ליצירת הרגל, אבל כשבדקו את זה, יצא בממוצע שנדרשים 66 ימים. כלומר - יש מספיק זמן לשחק עם זה, ומה שנשאר בסוף הוא מה שמרגיש לך שתפור בדיוק עליך".
בשיתוף Philips Shaving