משרד הבריאות של קניה אישר אתמול (ראשון) שחולה שמיני באבולה אובחן במדינה. הנדבק החדש, עובד כוח עזר בן 49, שהה בבידוד מאז שזוהה כמי שבא במגע עם החולה הראשון, אזרח קנייתי שהגיע מקונגו ומת בתחילת החודש. החדשות הטובות הן שבשלב הזה לא זוהתה הדבקה בקהילה.

לדברי מנכ"ל משרד הבריאות הקנייתי, ד"ר פטריק אמות', החולה החדש אינו איש צוות רפואי. תפקידו היה לנקות כלים ומצעים, וככל הנראה נחשף לנגיף כשטיפל בחולה הראשון. ביום שבת הופיעו אצלו חום, כאבי ראש וכאבי שרירים, הוא הופרד משאר השוהים בבידוד, ולמחרת אובחן כחולה באבולה. "היום נבדקו 38 אנשים, ואחד מהם נמצא חיובי לאבולה", אמר אמות' בריאיון לערוץ Citizen TV.

גלריה איש צוות רפואי מחטא את עמיתו במרכז לטיפול בחולי אבולה בבני שבצפון קיבו, ספטמבר 2026 ( צילום: AP Photo / Sebastien Kitsa Musayi )

מצבם של ששת החולים האחרים - שלושה קרובי משפחה של החולה הראשון, ביניהם גבר בן 39 ואישה בת 65, ושלושה אנשי צוות רפואי שטיפלו בו - יציב, והם מקבלים טיפול תומך. אחרי מותו של החולה הראשון זוהו כ-130 איש שבאו איתו במגע, בהם צוותים רפואיים, ו-128 מהם עדיין בבידוד. מי שמפתח תסמינים בבידוד נבדק מיד לאבולה.

החולה הראשון, גבר קנייתי בן 40 שהתגורר בקונגו, עבר בשלושה מחוזות שנפגעו מהמגפה. לדברי שר הבריאות של קניה, אדן דואלה, הוא חלה כחודש לפני מותו וקיבל טיפול בקונגו, ומשם המשיך ביבשה לקמפלה, בירת אוגנדה, ועלה על טיסה לניירובי. הוא נחת ב-3 באוקטובר, קרוב משפחה הסיע אותו לבית החולים, שם מת כעבור יומיים. עד אז לא אובחן בקניה אף חולה אבולה.

פרצות במעברי הגבול

המקרה הראשון חשף פרצות בבידוק הבריאותי במעברי הגבול של קניה. מאז הוגברו הבדיקות והוקם קו חם למי שחושד שבא במגע עם חולה אבולה או שפיתח תסמינים. בנמל התעופה הראשי של ניירובי יועד שער נפרד לכל הטיסות שמגיעות מעשר המדינות שזוהו כמוקדי ההתפרצות. טנזניה השכנה החמירה אף היא את הבידוק בגבולותיה, חייבה נוסעים שמגיעים ממדינות בסיכון גבוה למלא הצהרת בריאות והנהיגה מעקב אחריהם במשך 21 יום.

אבולה מידבקת מאוד, ומי שמטפלים בחולים חשופים לה במיוחד. הנגיף עובר במגע ישיר עם נוזלי הגוף של חולה, כמו דם והקאות, וגם במגע עם חפצים ומשטחים מזוהמים, למשל מצעים ובגדים. תקופת הדגירה עשויה להימשך עד 21 יום, ולכן זה גם משך הבידוד של מי שנחשפו לנגיף.

צוות של רופאים ללא גבולות מטפל בחולה אבולה בבוטמבו שבמחוז צפון קיבו בקונגו, ספטמבר 2026 ( צילום: REUTERS / Gradel Muyisa Mumbere )

קניה מארחת מתקן בידוד במימון אמריקני, שבו שוהים אזרחים אמריקנים שנחשפו לאבולה 21 יום לפני שהם חוזרים לארצות הברית. כשהממשלה הודיעה מוקדם יותר השנה על התוכנית להקים מתקן אבולה בבסיס חיל האוויר לייקיפיה, כ-200 קילומטרים מניירובי, הציבור הגיב בזעם. בפועל, החולה הראשון בקניה הגיע לבירה בטיסה מאוגנדה, והרשויות יצאו לאתר את 23 הנוסעים שטסו איתו באותו מטוס.

קניה היא המדינה הרביעית שבה אובחן חולה בהתפרצות הנוכחית. באוגנדה, שדרכה עבר החולה הראשון, נרשמו בחודשים הראשונים של ההתפרצות 20 מקרים ושני מתים, והיא הוכרזה נקייה מהמחלה באוגוסט. בצרפת אובחן ביוני רופא טיפול נמרץ שחזר ממשימה הומניטרית בקונגו, ושחוסן בעבר נגד אבולה מזן זאיר. הוא טופל בתרופה האנטי-ויראלית רמדסיביר והחלים לחלוטין.

67 חולים חדשים ביממה

בקונגו עצמה הגיע הנגיף למחוז נוסף. המכון הלאומי למחקר ביו-רפואי אישר ביום ראשון שני מקרים, אחד מהם קטלני, במחוז צפון אובנגי, הגובל ברפובליקה המרכז-אפריקנית. זהו המחוז השמיני שנפגע מההתפרצות, לצד איטורי, צפון קיבו, דרום קיבו וארבעה מחוזות נוספים, וההתפשטות לאזור הגבול מציבה אתגר חדש בפני רשויות הבריאות, שמתקשות לבלום את המגפה.

לפי דוח המצב האחרון, ביממה שהסתיימה ב-16 באוקטובר נרשמו בקונגו 67 מקרים מאומתים חדשים ו-26 מקרי מוות. מאז תחילת ההתפרצות אובחנו במדינה 9,415 חולים, ו-4,536 מהם מתו - כמעט מחצית. מחוז איטורי שבמזרח המדינה, שבו זוהתה ההתפרצות באמצע מאי, נותר המוקד העיקרי: 44 מתוך 67 המקרים החדשים נרשמו בו.

זו ההתפרצות הקשה ביותר בתולדות קונגו, והמהירה ביותר בהתפשטותה שתועדה אי פעם. בהתפרצות הגדולה הקודמת במדינה, שפרצה ב-2018, מתו כ-2,300 איש. ארגון הבריאות העולמי הזהיר כי המגפה הנוכחית עלולה להפוך לקטלנית ביותר בהיסטוריה של המחלה, ולעקוף את זו שפקדה את מערב אפריקה ב-2016-2014 וגבתה יותר מ-11 אלף חיים.

ההתפרצות נגרמת מזן בונדיבוג'ו הנדיר, שזוהה רק פעמיים לפני כן: לראשונה ב-2007, במחוז בונדיבוג'ו שבאוגנדה, שם נדבקו 149 בני אדם ו-37 מתו, ולאחר מכן בקונגו ב-2012. בניגוד לזן זאיר, הנפוץ יותר, אין נגד בונדיבוג'ו חיסון או טיפול מאושרים. החולים מקבלים טיפול תומך, שלפי ה-WHO מציל חיים כשהוא ניתן בשלב מוקדם.

חיסון שנועד לזן אחר

בהיעדר חיסון ייעודי, קיבלה קונגו 70 אלף מנות של ארבבו (Ervebo), חיסון שאושר נגד זן זאיר. 50 אלף מהן יועדו לאנשי צוות רפואי ולעובדים בחזית המאבק במגפה, ו-20 אלף לניסוי שלב 3 שאמור לבדוק אם החיסון מגן גם מפני בונדיבוג'ו. לפי ארגון הבריאות העולמי, מחקרים ראשוניים בבעלי חיים מרמזים על הגנה מסוימת, אבל עדיין לא ידוע אם החיסון אכן מונע את המחלה בבני אדם.

במקביל נכנס לניסויים בבני אדם חיסון ראשון שפותח במיוחד נגד בונדיבוג'ו, של אוניברסיטת אוקספורד, וגם מודרנה החלה לבדוק בבני אדם חיסון ניסיוני מסוג mRNA נגד הזן, הטכנולוגיה ששימשה גם לחיסוני הקורונה של מודרנה ושל פייזר-ביונטק.