בשיתוף אסטרהזניקה

במשך שנים רבות, הטיפול בסרטן הריאה בשלב מקומי התבסס על שלושה סוגי טיפולים שונים - ניתוח, קרינה וכימותרפיה. בעשור האחרון השתנתה ההבנה המדעית של המחלה ונוספו טיפולים חדשניים כגון אימונותרפיה וטיפולים ביולוגיים ממוקדי מטרה.

תוספת הטיפולים החדשים לגישה הטיפולית הפכה את הדיון הרב צוותי בתחילת הדרך לחשוב מאי פעם, על מנת לקבוע מראש את סדר הטיפולים בטיפול המולטי-מודלי (שילוב שיטות טיפול) המתאים ביותר לכל מטופל.

מאחורי סרטן הריאה: מחלה אחת, הרבה תתי-סוגים

"בניגוד לדעה הרווחת, סרטן הריאה הוא לא מחלה אחת - אלא קבוצה של תתי מחלות אשר לכל אחת מהן מאפיינים ביולוגיים שונים, ובהתאם לכך, טיפולים שונים", מסביר ד"ר רתם.

לדברי ד"ר רתם, בסרטן הריאה מספר תתי הסוגים רב והשונות בין הטיפולים לכל תת סוג גדולה. לחלוקה הזו יש משקל גדול במיוחד בקביעת מסלול הטיפול. לכן, הוא מחדד כי "כיום האבחנה של 'סרטן הריאה' לבדה אינה מספיקה. כבר בשלבים הראשונים יש לאפיין את תת-הסוג ואת המאפיינים הביולוגיים של הגידול, משום שהם קובעים את הטיפול המתאים ביותר".





גלריה "סרטן הריאה אינו מחלה אחת אלא קבוצה של תתי מחלות" ( צילום: shutterstock )





למה טיפול יחיד כבר לא מספיק?

ד"ר רתם מסביר שהגידול עצמו מורכב מתאים רבים שאינם בהכרח זהים זה לזה – חלקם מגיבים היטב לטיפול מסוים ואחרים פחות. בנוסף, גם בשלבים מוקדמים יחסית של המחלה עלולים להימצא בגוף תאים סרטניים בודדים שאינם נראים בבדיקות הדמיה. כך שגם במקרים בהם הגידול הראשוני מוסר בניתוח או נהרס בקרינה, תאים סרטניים עלולים להישאר בגוף ולגרום לחזרת המחלה בעתיד. לכן, תוספת של טיפול סיסטמי מותאם אישית, מורידה את סיכויי חזרת/התקדמות המחלה.





קרדיט: אתר MEDICO

ד"ר רתם מסביר כי ניתן להסתכל על שילוב טיפולים בשתי רמות. "הרמה הראשונה היא שילוב בין טיפולים תרופתיים – טיפול בתרופה אחת או שילוב של שתיים-שלוש תרופות, במטרה להשיג יעילות גבוהה יותר בהשוואה לטיפול בודד. הרמה השנייה היא שילוב בין שיטות טיפול שונות – לא רק סוגי תרופות, אלא גם שילוב של ניתוח או הקרנות עם טיפול תרופתי תוך-ורידי או פומי, או שילוב של כלים טיפוליים נוספים. המטרה היא להתאים לכל מטופל את השילוב שיספק את הסיכוי הטוב ביותר לשליטה במחלה ואף לריפוי - כאשר הדבר אפשרי.

במחלה גרורתית לדבריו, במקרים המתאימים, שילוב בין טיפולים תרופתיים שונים נמצא במחקרים כיעיל יותר מאשר מתן כל אחד מהם בנפרד. גם במחלה מקומית, כאשר הדבר מתאים מבחינה רפואית, שילוב של טיפול מקומי – כגון ניתוח או הקרנות – עם טיפול סיסטמי (בכדורים או בעירוי) עשוי לשפר את תוצאות הטיפול ולהפחית את הסיכון לחזרת המחלה.

כאמור, גם כאשר מבצעים ניתוח להסרת הגידול ומוציאים אותו במלואו, עדיין קיים סיכוי מסוים להישנות המחלה. שיעור הסיכון משתנה בהתאם לשלב המחלה, לסוג הגידול ולמאפייניו הביולוגיים. "הטיפולים הניתנים לפני הניתוח או לאחריו הוכחו כמפחיתים את הסיכון להישנות המחלה", אומר ד"ר רתם. "במחקרים נמצא כי מטופלים שקיבלו טיפול משלים או טיפול מקדים היו בסיכון נמוך יותר לחזרת המחלה, ובחלק מהמצבים גם נהנו מהארכת ההישרדות".

הוכחו כיעילות בטיפול בסרטן בשלב מוקדם: שימוש כימותרפי והקרנות ( צילום: shutterstock )





לדבריו, גם במקרים של מחלה בשלב מוקדם שבהם לא ניתן לבצע ניתוח, שילוב של טיפול כימותרפי והקרנות הוכח כיעיל יותר מאשר כל אחד מהטיפולים הללו כאשר הוא ניתן לבדו עבור מטופלים המתאימים לגישה זו. ובשנים האחרונות, גם לקבוצה זו נוספו אופציות טיפוליות סיסטמיות.

הדוגמאות ליתרונות של שילוב טיפולים מרשימות. "מתן טיפול תרופתי לאחר הניתוח, בקרב מטופלים עם סוגים מסוימים של סרטן הריאה המתאימים לטיפול ביולוגי ממוקד, הצליח להפחית את הסיכון לחזרת המחלה בשיעורים של כ-60% עד 80%", מציין ד"ר רתם. "חשוב להדגיש שמדובר בתת-קבוצה מוגדרת של מטופלים, שהגידול שלהם נושא מאפיינים ביולוגיים מסוימים ולכן הטיפול אינו מתאים לכל חולה".

לדבריו, השינוי בגישה לטיפול בסרטן הריאה אינו מתבטא רק בסוגי הטיפולים, אלא גם באופן שבו מתכננים אותם. "בעבר הגישה הייתה קודם לנתח, ורק לאחר מכן להחליט אם יש צורך בטיפול נוסף. כיום, במקרים רבים, התכנון מתחיל עוד לפני ההתערבות הכירורגית. הצוות בוחן את מאפייני המחלה, את מצבו של המטופל ואת מטרות הטיפול ובהתאם מחליט על סדר הטיפולים. לעיתים הטיפול הסיסטמי ניתן לפני הניתוח, כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה".

ההחלטה על תוכנית הטיפול מתקבלת בדרך כלל במסגרת דיון רב-תחומי (Tumor Board), שבו משתתפים אונקולוגים, כירורגים של בית החזה, אונקולוגים קרינתיים, רדיולוגים, פתולוגים ופולמונולוגים. המטרה היא לגבש עבור כל מטופל תוכנית טיפול מותאמת אישית, המבוססת על מאפייני הגידול ועל מצבו הרפואי.

יותר טיפולים - בהכרח יותר תופעות לוואי?

נושא תופעות הלוואי הוא אחת השאלות הראשונות שמעסיקות מטופלים בעת קבלת ההחלטה על טיפול משולב. ד"ר רתם מסביר כי התמונה מורכבת, אך ברוב המקרים מעודדת. "ככל שמוסיפים יותר טיפולים, עשויות להיות גם יותר תופעות לוואי", הוא אומר. "עם זאת, לטיפולים הביולוגיים והאימונותרפיים יש פרופיל תופעות לוואי סביל, ומטופלים רבים יכולים להמשיך בשגרת חייהם, לעבוד ולתפקד ולעיתים אף קשה להבחין מבחוץ שהם נמצאים בטיפול".

במצבים מסוימים, הטיפולים הביולוגיים והאימונותרפיים מחליפים את הטיפול המסורתי בכימותרפיה ואינם מתווספים אליו. במקרים אלו קיים צפי לשינוי משמעותי בפרופיל תופעות הלוואי ולעלייה בסבילות לטיפול. "כאשר הדבר מתאים מבחינה רפואית, ניתן לעיתים להשיג יעילות טובה יותר לצד פרופיל תופעות לוואי נוח יותר״, אומר ד״ר רתם.

במקרים בהם מוסיפים טיפול חדש, התועלת הצפויה עולה בדרך כלל משמעותית על תוספת הסיכון לתופעות לוואי. ובמקרים בהם הטיפולים החדשים מחליפים את הטיפול הסטנדרטי, ברוב המקרים ניתן לצפות לשיפור בפרופיל תופעות הלוואי.





"קצב הפיתוח בתחום יוצא דופן": מהפכת הטיפול בסרטן הריאה ( צילום: shutterstock )





מהפכת הטיפול המותאם אישית

תחום הטיפול בסרטן הריאה נמצא בעיצומה של מהפכה, ולדברי ד"ר רתם, עיקר השינוי התרחש בעשור עד עשור וחצי האחרונים. "ככל שהבנו טוב יותר את הביולוגיה של הגידול, כך יכולנו להתאים את הטיפול באופן מדויק יותר לכל מטופל. כיום, יותר ויותר מטופלים יכולים לקבל טיפולים ביולוגיים המכוונים לשינויים ספציפיים בגידול, או טיפולים אימונותרפיים שמסייעים למערכת החיסון לזהות את תאי הסרטן ולהילחם בהם".

לדבריו, הטיפולים השונים פועלים במנגנונים שונים, והבחירה ביניהם או בשילוב ביניהם נעשית בהתאם למאפייני המחלה ולמצבו של המטופל. במקרים המתאימים, טיפולים ביולוגיים נבחרים בהתאם לשינויים מולקולריים ספציפיים בגידול, ואילו התאמת אימונותרפיה עשויה להתבסס, בין היתר, על רמות PD-L1. לכל אחת מהגישות יעילות ופרופיל תופעות לוואי משלה, וההחלטה הטיפולית מתקבלת בהתאם למכלול השיקולים הקליניים.

גם קצב ההתקדמות בתחום, הוא אומר, חריג בקנה מידה רפואי. "ההנחיות הבין לאומיות לטיפול בסרטן הריאה מתעדכנות בתדירות גבוהה מאוד. העובדה שבתוך חודשים ספורים מתפרסמות שוב ושוב גרסאות מעודכנות ממחישה עד כמה התחום דינמי ועד כמה מצטבר ידע חדש שמשפיע על הטיפול הקליני".

לדברי ד"ר רתם, גם כיום נמשכים מחקרים רבים הבוחנים מנגנוני טיפול חדשים, שילובים חדשניים בין טיפולים ודרכים לשפר את התאמת הטיפול לכל מטופל. "לא כל רעיון מחקרי הופך לטיפול, אך קצב הפיתוח בתחום יוצא דופן. בסופו של דבר, הנתונים מהמחקרים הם שיקבעו אילו טיפולים יהפכו לחלק מהפרקטיקה הקלינית, במטרה להמשיך ולשפר את סיכויי ההחלמה ואת איכות החיים של המטופלים".

"חשוב להתייעץ ולקבוע את הדרך כבר בהתחלה, ולבוא עם בני משפחה תומכים לפגישה"

לסיום, ד"ר רתם ממליץ לפנות לאונקולוג כבר בשלבים המוקדמים של אבחון המחלה. "ככל שהאונקולוג מעורב מוקדם יותר בתהליך, כך ניתן לתכנן את מהלך הטיפול בצורה מיטבית ולוודא שכל הבדיקות הנדרשות, בהן גם בדיקות פתולוגיות ומולקולריות במידת הצורך, יבוצעו כבר בשלבים הראשונים", הוא אומר.

הוא גם מעודד מטופלים להיות שותפים פעילים בקבלת ההחלטות, להגיע לפגישות עם בן משפחה או חבר קרוב, להכין שאלות מראש ולא לחשוש לבקש הסברים על אפשרויות הטיפול, היתרונות והחסרונות של כל גישה.

התמונה המצטיירת כיום שונה מזו שהייתה נהוגה בעבר. שילוב טיפולים אינו בהכרח מעיד על מחלה קשה יותר, אלא במקרים רבים משקף את ההתקדמות המשמעותית שחלה בטיפול בסרטן הריאה. ככל שההבנה של מאפייני המחלה מעמיקה ומתפתחים טיפולים חדשים, כך גדלה היכולת להתאים לכל מטופל תוכנית טיפול אישית – המשלבת את הכלים המתאימים ביותר עבורו, במטרה לשפר את סיכויי ההחלמה, להפחית את הסיכון להישנות המחלה ולהאריך את ההישרדות, כאשר הדבר מתאפשר.

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