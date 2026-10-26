"לא הצלחתי להציל את אחי. וזה הדבר הכי כואב ועצוב שקרה לי בחיים". כך תיארה מיכל שחף שניידרמן בפוסט שפרסמה בשבוע שעבר את מותו של אחיה יניב, שחלה בגליובלסטומה (GBM), סרטן מוח אגרסיבי. מתוך האובדן החליטה להקים לזכרו מערכת בינה מלאכותית שנועדה לסייע לחולים ולבני משפחותיהם להבין את המחלה ואת אפשרויות הטיפול. אתמול (ראשון) סיפרה על כך באולפן ynet.

המערכת שפיתחה מיכל לזכרו של אחיה ( צילום: ירון ברנר )





"במאי שנה שעברה גילו לאחי את המחלה הארורה ונפל עלינו עולמנו", סיפרה. "מחלה שאין לה מזור, ומהר מאוד הבנו שגם למערכת הקונבנציונלית אין בעצם איזשהו פתרון עבורנו". בני המשפחה הקימו חמ"ל רפואי והחלו לחפש אפשרויות נוספות. מיכל שוחחה עם מומחים בארץ ובעולם, שלחה דגימות מהגידול של אחיה לחו"ל וקראה מחקרים וניסויים קליניים. "היה לי ברור שאני נכנסת לפרויקט חיי. שאין שום דבר חשוב יותר מלהציל אותו", כתבה בפוסט.

אלא שככל שהעמיקה בחיפוש, כך גילתה עד כמה קשה להתמצא במידע הרפואי. המחקרים מפוזרים בין אתרים ושפות, חלק מהטיפולים עדיין בשלב ניסויי, והזמן הולך ואוזל. "חסר ריכוז של מידע, מקום אחד שיודע לרכז את כל המידע הרלוונטי", אמרה באולפן. "הכול פשוט מתואר בשפה מאוד מאוד גבוהה, צריכה להיות רופאה או חוקרת כדי להבין". לדבריה, נאלצה לברר בעצמה מה מבוסס מדעית, אילו ניסויים מגייסים חולים ואילו אפשרויות בכלל זמינות לישראלים.

"מאיפה הוא בכלל מתחיל?"

כבר במהלך מחלתו של יניב ניסתה שחף שניידרמן לפתח כלי שירכז וינגיש את המידע, אך נאלצה להפסיק בשל הזמן שהפיתוח דרש. כשסיפרה על כך לאחיה, הוא עודד אותה להמשיך. "חייבים כלי כזה בעולם", אמר לה, כפי שתיארה בפוסט. "אם מחר אדם מגלה שיש לו GBM, מאיפה הוא בכלל מתחיל?"

מיכל שחף שניידרמן ואחיה המנוח יניב ( צילום: מתוך הפייסבוק של מיכל שחף שניידרמן )

יניב לא שרד את המחלה, ומיכל החליטה לחזור לרעיון. כך נולדה YNsightive , מערכת מבוססת AI שלדבריה מרכזת מידע על גליובלסטומה, מהטיפולים המקובלים ועד ניסויים קליניים, גישות משלימות ומחקרים חדשים. היא הסבירה שהמערכת מאתרת פרסומים חדשים מרחבי העולם, מעבדת ומתרגמת אותם ומציגה אותם בשפה נגישה. המטרה היא לסייע למשפחות להבין מה ידוע, מה עדיין לא הוכח ואילו שאלות כדאי להפנות לצוות המטפל.

גליובלסטומה היא גידול מוחי ממאיר המתאפיין בצמיחה מהירה ובנטייה לחזור גם לאחר טיפול. הטיפול המקובל כולל בדרך כלל ניתוח, הקרנות וכימותרפיה, שנועדו להאט את התקדמות המחלה ולהאריך חיים. אין כיום טיפול שמבטיח ריפוי, אך קיימים גם מחקרים וניסויים שבוחנים גישות חדשות.

כשנשאלה אם היא מצפה שגם רופאים ישתמשו במערכת, השיבה: "אני עוד לא יודעת, אני מאוד מאוד מקווה שהם יאמצו את הכלי הזה". עם זאת, הדגישה כי פיתחה אותה בראש ובראשונה עבור החולים ובני משפחותיהם. המערכת אינה מיועדת להחליף ייעוץ רפואי, אלא לסייע למטופלים להבין טוב יותר את האפשרויות העומדות בפניהם ולהגיע לשיחה עם הצוות המטפל עם יותר ידע ושאלות ממוקדות.