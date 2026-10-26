בשיתוף נובו נורדיסק ללא מעורבות בתכנים

האם ניתן למנוע סוכרת? איזה רופא יכול לעזור לי לטפל בעודף משקל? ולמה לא כדאי לחשוש לבקש עזרה? טיפ מחדר הרופא היא סדרה שבה פרופ' איתמר רז, מומחה בהשמנת יתר וסוכרת, עונה על השאלות הכי נפוצות ומעניינות. בכל סרטון נקבל הצצה לקליניקה, עם סיפור של מטופל או מטופלת שהאתגרים והדילמות שלהם מוכרים לרבים מאיתנו.

"נמצא כי התרופות להשמנה מורידות את הסיכוי לסרטן"

"היתרון של התרופות גדול מכל חשש תאורטי" ( צילום: אולפן ynet עריכה: בן שפייר, גיא פוקס, גל שאול, נדב לוי, שחר ברקת )

יש מיתוסים רבים שנוגעים לתרופות להשמנה. פרופ' רז מספר על מקרה בו מטופלת בת 48 אמרה: "שמעתי שהתרופות להשמנה מסרטנות. זה נכון?".

הוא מסביר: "זו שאלה שאני שומע הרבה – והתשובה היא: לא. התרופות המובילות היום פועלות דרך חיקוי הורמון GLP1. הן נחקרו על מאות אלפי אנשים, לאורך שנים, ולא נמצא קשר מובהק לסרטן בבני אדם. יתר על כן – הן דווקא מורידות את הסיכון לסרטן, עקב הורדת המשקל, והשפעתן נוגדת הדלקת. הבלבול נוצר ממחקר בעכברים שהראה גידול נדיר בבלוטת התריס – אבל התאים שגרמו לזה אצל עכברים אינם קיימים כלל באדם".

השורה התחתונה: "התרופות בטוחות, והיתרון שלהן בהפחתת סיכון לסוכרת, מחלות לב ושבץ גדול בהרבה מכל חשש תיאורטי".

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"אם אתם בדרך להריון - אל תתעלמו מהמשקל"

"הם מנסים להיכנס להריון כבר שנתיים ללא הצלחה" ( צילום: אולפן ynet עריכה: בן שפייר, גיא פוקס, גל שאול, נדב לוי, שחר ברקת )

פרופ' רז מספר על מקרה נוסף מהמרפאה, בו המטופלים קיבלו תשובה שהפתיעה אותם: "הגיע אליי זוג נשוי, בשנות ה-30 המוקדמות. שניהם סובלים כבר שנים מעודף משקל. הם סיפרו לי שהם מנסים להיכנס להריון כבר שנתיים – ללא הצלחה. 'יכול להיות שזה קשור למשקל?' הם שאלו אותי".

התשובה? "עניתי להם שזה בהחלט ייתכן, ושכדאי לטפל בהשמנה. מחקרים רבים הצביעו על כך שהשמנה משפיעה לרעה על הפוריות, גם אצל נשים וגם אצל גברים - דרך מנגנונים הורמונליים, מטבוליים ומכניים".

פרופ' רז מפרט כי "אצל נשים, ירידה של 5-10% במשקל יכולה לשפר את הסדירות ההורמונלית ואת הביוץ. אצל גברים, ירידה במשקל יכולה לשפר את איכות הזרע ואת רמות הטסטוסטרון".

הוא מסכם ואומר: "אז אם אתם מתכננים הריון – כדאי שתדעו שהתרופות החדשות להשמנה יכולות לשפר משמעותית את הסיכוי להריון מוצלח, בין אם מנסים להרות באופן טבעי או בעזרת טיפולים. אל תתעלמו מהמשקל".