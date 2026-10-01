אחרי שנים של שיקום וטיפולים בעקבות תאונה שעברה עם ילדיה בגן הילדים, נ' מספרת כי היא מתחילה להרגיש שינוי. התאונה הותירה אותה עם תסמונת כאב אזורי מורכב (CRPS) ועם פוסט-טראומה. לפני כמה שבועות היא החלה טיפול חדש במכון לשיכוך כאב במרכז הרפואי שיבא, לאחר ששמעה עליו מד"ר ליאור אונגר, שמלווה אותה בתהליך השיקום.

"אני מרגישה שהטיפול סייע בשיפור היכולות הקוגניטיביות והתפקודים הניהוליים שלי", מספרת נ'. "מאז תחילת הטיפול פחתו גם הכאב והרגישות של מערכת העצבים לגירויים".

הטיפול שבו החלה נ', המכונה גרייה מוחית מגנטית עמוקה, Deep TMS, הוא טיפול ניסיוני ראשון מסוגו בישראל. הוא אינו פולשני ומבוסס על קסדות ייעודיות המונחות על ראש המטופל, מפעילות שדה מגנטי בעוצמה ובסדרת תדרים מבוקרת ומגרות אזורים עמוקים במוח. מטרתו להפחית כאב כרוני מפושט ולנסות לשפר גם תסמינים נלווים, ובהם קשיי ריכוז, ירידה בזיכרון ומצב רוח ירוד.

גלריה יקירה נאמן (מימין), בת שירות לאומי במכון לשיכוך כאב בשיבא, מלווה מקרוב את המטופלות והמטופלים לאורך סדרת הטיפולים ( צילום: דוברות שיבא )

בשלב זה מוצע הטיפול לאנשים הסובלים מכאב כרוני מפושט, לאחר שמיצו את אפשרויות הטיפול המקובלות ולא השיגו הקלה מספקת. לפי המרכז הרפואי שיבא, הטכנולוגיה מאפשרת לבצע גרייה ממוקדת ומשולבת של שני אזורים מרכזיים במוח. האחד הוא המרכז המוטורי, המעורב בוויסות ובהפחתת אותות הכאב. השני הוא האזור הפרה-פרונטלי, המעורב בתסמינים שעלולים להתלוות לכאב כרוני, ובהם ירידה בתפקוד הקוגניטיבי ודיכאון.

"רשת שלמה של אזורים במוח"

הייחוד של הטיפול החדש הוא ביכולת לבצע גרייה עמוקה ומשולבת של כמה אזורים במוח במקביל. בשיבא מקווים כי כך יהיה אפשר להשפיע לא רק על הכאב עצמו, אלא גם על תסמינים הנלווים אליו, ובהם ירידה בתפקוד הקוגניטיבי ומצב רוח ירוד.

"בכאב כרוני לא מדובר באזור מוחי אחד, אלא ברשת שלמה של אזורים שמעורבים גם בכאב עצמו וגם בתסמינים הנלווים", הסביר ד"ר ליאור אונגר, סגן מנהל המחלקה לנוירוכירורגיה ומנהל תחום נוירוכירורגיה תפקודית והמרכז לעל קול מוחי ממוקד במרכז הרפואי שיבא (תל השומר). "המוח פועל באמצעות קישוריות בין אזורים שונים, ולכן טיפול שמכוון לכמה מוקדים בו-זמנית עשוי לתת מענה רחב יותר. השילוב הזה הוא חדשני, ייחודי לשיבא, וכרגע נראה מבטיח עבור מטופלים עם מחלות שקופות ותסמינים שפוגעים באופן משמעותי בתפקוד ובאיכות החיים".

ד"ר ליאור אונגר: "טיפול שמכוון לכמה מוקדים בו-זמנית עשוי לתת מענה רחב יותר" ( צילום: דוברות שיבא )

בשלב זה מיועד הטיפול בעיקר לאנשים המתמודדים עם כאב כרוני מפושט, לאחר שטיפולים אחרים לא הובילו להקלה מספקת. עם זאת, לא כל מטופל מתאים לו באופן אוטומטי.

"כרגע אנחנו מציעים את הטיפול למטופלים הסובלים מכאב כרוני מפושט, בעיקר כאלה שמיצו את אפשרויות הטיפול המקובלות ולא השיגו הקלה מספקת", אמר ד"ר אונגר. "ההתאמה לטיפול נעשית באופן פרטני לאחר הערכה רפואית במכון הכאב, תוך בחינת מצבו של כל מטופל והתוויות הנגד המקובלות לטיפול בגרייה מגנטית".

שלושה טיפולים בשבוע במשך חודש

תוכנית הטיפול נפתחת בשלב ממוקד הכולל שלושה מפגשים בשבוע במשך ארבעה שבועות. לאחר מכן עוברים המטופלים לשלב תחזוקה, הכולל מפגש אחד בשבוע במשך חודש עד חודשיים.

"מצפים לראות שיפור כבר לאחר מספר שבועות של טיפול, ובהמשך ממשיכים בטיפול תחזוקה שבועי כדי לנסות לשמר את ההשפעה לאורך זמן", אמר ד"ר אונגר. "התקווה שלנו היא להשיג לא רק הפחתה בכאב, אלא גם שיפור ממושך בתפקודים קוגניטיביים כמו ריכוז, זיכרון ומצב רוח".

גרייה מוחית מגנטית עמוקה, Deep TMS, שיבא תל השומר ( צילום: דוברות שיבא )

את סדרת הטיפולים מלווה מקרוב יקירה נאמן (19) מחצור הגלילית, בת שירות לאומי במכון לשיכוך כאב. נאמן עברה הכשרה מקצועית ייעודית בליווי צמוד של חברת BrainsWay, הכוללת את כיול המכשיר, הנחת הקסדה המגנטית באופן מדויק על ראש המטופלים והפעלת פולסים מגנטיים מבוקרים, המחוללים תגובה חשמלית בעומק המוח. לצדו של ד"ר אונגר, היא מנהלת את שגרת הטיפולים היומית ושומרת על קשר אישי ורציף עם המטופלות והמטופלים. מדובר במחזה לא שגרתי בנוף הרפואי: בת שירות לאומי המופקדת, לצד הצוות הרפואי, על הפעלת טיפול טכנולוגי-קליני מהמתקדמים בישראל.

כדי לבחון את השפעת הטיפול, הצוות אינו מסתפק בדיווח של המטופלים על עוצמת הכאב. המטופלים ממלאים סדרת שאלונים מובנים לפני תחילת הטיפול, במהלכו ולאחר סיומו. השאלונים נועדו לאפשר הערכה שיטתית של השינויים בכאב ובמדדים תפקודיים נוספים.

כאב ראש קל, וסיכון נדיר לפרכוס

לדברי ד"ר אונגר, תופעת הלוואי השכיחה ביותר היא כאב ראש קל בתחילת סדרת הטיפולים, שבדרך כלל חולף בתוך זמן קצר. לצד זאת קיים סיכון לפרכוס, אך לדבריו מדובר באירוע נדיר ביותר שכמעט ואינו מתואר.

"באופן כללי הטיפול נחשב בטוח, וכבר הוכח כיעיל בתחומים כמו דיכאון ופוסט-טראומה", אמר ד"ר אונגר. "בתחום הכאב אנחנו עדיין נמצאים בתחילת הדרך, אבל הנתונים הראשוניים מעודדים".

גרייה מוחית מגנטית עמוקה, Deep TMS, שיבא תל השומר ( צילום: דוברות שיבא )

טכנולוגיית Deep TMS כבר נמצאת בסל הבריאות לטיפול בדיכאון עמיד, וזמינה גם לטיפול בהפרעת דחק פוסט-טראומטית, PTSD, במסגרת משרד הביטחון. בשיבא מבהירים כי הטיפול החדש בכאב כרוני אינו ניתן בשלב זה במסגרת מחקר קליני, אלא כטיפול ניסיוני בהתאם לסטנדרטים הקיימים. במסגרת הטיפול משולבים שני סוגי טיפולים מאושרים, בתחום הפוסט-טראומה ובתחום הכאב.