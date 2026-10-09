מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) אישר את ולטרוזה (WELTRUZA), זריקה חודשית מתחת לעור של התרופה הוותיקה אולנזפין. לפי החברה, זו הזריקה התת-עורית החודשית הראשונה של אולנזפין. התרופה אושרה למבוגרים עם סכיזופרניה, והיא צפויה להיות זמינה בארה"ב בשבועות הקרובים. מניית החברה מגיבה בחדות ועלתה במסחר המוקדם בוול סטריט בכ-4%.

אולנזפין נמצאת בשימוש כבר שלושה עשורים, ולפי טבע זו התרופה האנטי-פסיכוטית מהדור השני הנפוצה ביותר במרשמים לסכיזופרניה. הקושי הוא באופן שבו היא ניתנת: כדור שצריך לבלוע מדי יום. מטופלים רבים מתקשים להתמיד בטיפול כזה לאורך זמן, בין השאר משום שחלקם אינם מודעים למחלתם, והפסקת הטיפול מגבירה את הסיכון להתקף נוסף. לפי נתוני החברה, כ-80% מהמטופלים חווים כמה התקפים חוזרים בחמש השנים הראשונות לטיפול, וכל התקף טומן בחובו סיכון לירידה בתפקוד, לעמידות לטיפול ולשינויים במבנה המוח.

גלריה מטופלים רבים שסובלים מסכיזופרניה מתקשים להתמיד בכדורים ולכן זריקה שניתנת אחת לחודש עשויה להועיל להם. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

זריקה ארוכת טווח של אולנזפין אינה חדשה. בארה"ב משווקת כבר שנים זיפרקסה רלפרב (Zyprexa Relprevv), שמוזרקת לשריר. אלא שבזריקה הזו תועדה תופעת לוואי נדירה וחמורה: תסמונת טשטוש ובלבול לאחר הזרקה (PDSS), שבה כמות גדולה מדי של התרופה חודרת במהירות לדם. לפי ה-FDA, התסמינים, ובהם ישנוניות חריגה, בלבול ואף תרדמת, הופיעו בניסויים בתוך שלוש שעות מההזרקה. הסיכון נמוך מ-1%, אבל הוא קיים בכל זריקה מחדש, ולכן קבע ה-FDA שהתרופה תינתן רק במוסדות רפואיים מאושרים, שבהם המטופל נשאר בהשגחה שלוש שעות לפחות.

ולטרוזה מבוססת על טכנולוגיה של חברת מדינסל (Medincell): לאחר ההזרקה מתחת לעור, הפולימרים שבתרחיף יוצרים מאגר שכולא את התרופה ומשחרר אותה בהדרגה לאורך חודש. לפי טבע, הזריקה אינה מחייבת מנות העמסה, תוספת כדורים או השגחה אחרי ההזרקה. עוד לפני האישור טענה החברה כי בניסוי לא נמצאה עדות לצורך בהשגחה כזו.

הזריקה תשווק בשלושה מינונים, 318, 425 ו-531 מ"ג, שמקבילים למינון יומי של 10, 15 ו-20 מ"ג של אולנזפין בכדורים. זו לא הפעם הראשונה שטבע משתמשת בטכנולוגיה הזו: ב אפריל 2023 אישר ה-FDA את אוזדי (Uzedy) , זריקה תת-עורית ארוכת טווח של ריספרידון לסכיזופרניה.

שיפור בתסמינים, עלייה במשקל

האישור התבסס על ניסוי SOLARIS , שבו השתתפו 675 מבוגרים עם סכיזופרניה בני 64-18. במשך שמונה שבועות קיבלו המשתתפים, בחלוקה אקראית, אחד משלושה מינונים של הזריקה או זריקת פלצבו (תרופת דמה). בשלב השני, שנמשך 48 שבועות, עברו גם מקבלי הפלצבו לטיפול בתרופה. לפי טבע, בקרב מקבלי הזריקה נמצא שיפור בתסמיני המחלה, ירידה משמעותית בחומרתה ושיפור בתפקוד האישי והחברתי. החברה לא פרסמה בהודעה את גודל השיפור.

תופעות הלוואי השכיחות בניסוי היו עלייה במשקל, ישנוניות, כאבי ראש, עצירות ותגובות במקום ההזרקה, כמו התקשות, כאב, אודם, גרד ונפיחות. העלייה במשקל והשינויים המטבוליים תאמו את פרופיל הבטיחות של אולנזפין בכדורים, שכולל עלייה משמעותית במשקל. בשל תופעות לוואי שכיחות הפסיקו את הטיפול 5% ממקבלי הזריקה, לעומת 4% ממקבלי הפלצבו.

"ולטרוזה משלבת בין מדע מוכח לבין חדשנות בפורמולציית התרופה, ומבטלת את הצורך בניטור לאחר כל הזרקה", אמר ד"ר אריק יוז, ראש המחקר והפיתוח הגלובלי והמנהל הרפואי הראשי של טבע. "בכך היא נותנת מענה לחסם משמעותי בטיפול ומקדמת את אפשרויות הטיפול עבור אנשים החיים עם סכיזופרניה".

פרופ' כריסטוף קורל, פסיכיאטר מבית הספר לרפואה זוקר של הופסטרה/נורת'וול בניו יורק, ציין כי "אולנזפין היא טיפול מהימן ובסיסי לאנשים עם סכיזופרניה כבר יותר מ-30 שנה, אבל ההיענות לטיפול ממשיכה להיות מכשול מרכזי בדרך ליציבות, במיוחד אצל מי שתלויים בכדורים יומיים". לדבריו, תכשיר שמגיע לריכוז טיפולי בדם בלי כדורים, בלי מנות העמסה ובלי זריקות חיזוק "יכול להעצים מטופלים, לתמוך בבני המשפחה המלווים אותם ולתת לרופאים כלי חדש וחשוב לניהול המחלה המורכבת הזו".

התרופה שעקפה את הדופמין

ולטרוזה אינה מציעה מנגנון פעולה חדש, אלא דרך חדשה לתת תרופה ותיקה. פריצת הדרך הגדולה בתחום הגיעה לפני כשנתיים, כש ה-FDA אישר בספטמבר 2024 את קובנפי (Cobenfy) של בריסטול מאיירס סקוויב (Bristol Myers Squibb), התרופה האנטי-פסיכוטית הראשונה לסכיזופרניה ש פועלת על קולטנים לאצטילכולין ולא על הקולטנים לדופמין , שעליהם מבוסס הטיפול המקובל כבר עשרות שנים.

בריסטול מאיירס סקוויב רכשה את החברה שפיתחה את קובנפי בעסקה של 14 מיליארד דולר. התרופה הזו משלבת את קסנומלין, שמפעיל קולטנים לאצטילכולין, עם טרוספיום, שאינו חודר למוח ונועד לצמצם את תופעות הלוואי של הקסנומלין בשאר הגוף. היא ניתנת בכדור פעמיים ביום, ובניגוד לכל התרופות האנטי-פסיכוטיות האחרות, היא אינה נושאת את אזהרת "הקופסה השחורה" (black box warning), האזהרה החמורה ביותר של ה-FDA.

הרופאים מקבלים בשנים האחרונות כלים חדשים וחשובים לניהול המחלה המורכבת הזו ( צילום: Shutterstock )

באחד משני הניסויים שעליהם התבסס האישור השתתפו 252 מבוגרים עם סכיזופרניה, שאושפזו בשל החמרה בתסמינים הפסיכוטיים. לפי התוצאות שפורסמו בכתב העת הרפואי לנסט , אחרי חמישה שבועות ירד הציון במדד חומרת התסמינים (PANSS) ב-21.2 נקודות בקרב מקבלי התרופה, לעומת 11.6 נקודות בקבוצת הפלצבו. תופעות הלוואי השכיחות היו עצירות, הפרעות עיכול, בחילות והקאות.

החדשות הפחות משמחות עבור הקוראים בישראל הן שהתרופה קובנפי שאושרה לשיווק בישראל כבר לפני שנה, לא הצליחה להתברג בשנה שעברה לסל התרופות של 2026. למרות שדורגה גבוה בדיונים המוקדמים של ועדת הסל, היא לא נכללה ברשימה הסופית בגלל מגבלות תקציב. לגבי השנה הקרובה, טרם הוכרעו התרופות שייכנסו לסל.