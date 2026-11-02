בואן ואן, מהנדסת תוכנה בת 31 מסיאטל, חששה שהתרופה שהיא נוטלת נגד פרכוסים פוגעת ביכולתה לדבר אנגלית ומקשה עליה למצוא עבודה. היא פנתה לצ'אט GPT, ולפי תביעה שהגישו הוריה נגד OpenAI, הצ'אטבוט בנה עבורה תוכנית להפסקת התרופה בתוך 25 ימים, הורה לה להסתיר אותה מהרופאים ועודד אותה להמשיך גם כשחוותה התקפים. בפברואר השנה היא מתה.

בואן ואן, מהנדסת תוכנה בת 31 מסיאטל, חששה שהתרופה שהיא נוטלת נגד פרכוסים פוגעת ביכולתה לדבר אנגלית ומקשה עליה למצוא עבודה. היא פנתה לצ'אט GPT, ולפי תביעה שהגישו הוריה נגד OpenAI, הצ'אטבוט בנה עבורה תוכנית להפסקת התרופה בתוך 25 ימים, הורה לה להסתיר אותה מהרופאים ועודד אותה להמשיך גם כשחוותה התקפים. בפברואר השנה היא מתה.

בואן ואן, מהנדסת תוכנה בת 31 מסיאטל, חששה שהתרופה שהיא נוטלת נגד פרכוסים פוגעת ביכולתה לדבר אנגלית ומקשה עליה למצוא עבודה. היא פנתה לצ'אט GPT, ולפי תביעה שהגישו הוריה נגד OpenAI, הצ'אטבוט בנה עבורה תוכנית להפסקת התרופה בתוך 25 ימים, הורה לה להסתיר אותה מהרופאים ועודד אותה להמשיך גם כשחוותה התקפים. בפברואר השנה היא מתה.

, מייחסת לחברה אחריות למותה. ההורים טוענים כי אמצעי הגנה מתאימים היו יכולים למנוע אותו. OpenAI מסרה בתגובה כי ואן השתמשה בגרסה שאינה זמינה עוד, וכי שיפרה מאז את תגובות הצ'אטבוט במצבים רגישים ודחופים.

, מייחסת לחברה אחריות למותה. ההורים טוענים כי אמצעי הגנה מתאימים היו יכולים למנוע אותו. OpenAI מסרה בתגובה כי ואן השתמשה בגרסה שאינה זמינה עוד, וכי שיפרה מאז את תגובות הצ'אטבוט במצבים רגישים ודחופים.

בשיחות בסינית סיפק לה המודל GPT-4o תוכנית להפחתת המינון מ-400 מ"ג לאפס בתוך 25 ימים. לפי התביעה, שום רופא לא רשם לה תוכנית כזאת, והיא מנוגדת להנחיות לשימוש בתרופה שאושרו בידי מינהל המזון והתרופות האמריקני, ה-FDA. הצ'אטבוט הבטיח שהסיכוי שיכולת הדיבור שלה תשתקם בעקבות ההפחתה אינו רק "אפשרי", אלא "סביר מאוד".

בשיחות בסינית סיפק לה המודל GPT-4o תוכנית להפחתת המינון מ-400 מ"ג לאפס בתוך 25 ימים. לפי התביעה, שום רופא לא רשם לה תוכנית כזאת, והיא מנוגדת להנחיות לשימוש בתרופה שאושרו בידי מינהל המזון והתרופות האמריקני, ה-FDA. הצ'אטבוט הבטיח שהסיכוי שיכולת הדיבור שלה תשתקם בעקבות ההפחתה אינו רק "אפשרי", אלא "סביר מאוד".

בשיחות בסינית סיפק לה המודל GPT-4o תוכנית להפחתת המינון מ-400 מ"ג לאפס בתוך 25 ימים. לפי התביעה, שום רופא לא רשם לה תוכנית כזאת, והיא מנוגדת להנחיות לשימוש בתרופה שאושרו בידי מינהל המזון והתרופות האמריקני, ה-FDA. הצ'אטבוט הבטיח שהסיכוי שיכולת הדיבור שלה תשתקם בעקבות ההפחתה אינו רק "אפשרי", אלא "סביר מאוד".