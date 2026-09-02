מספר המתים בהתפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו חצה את רף 3,000, כך עולה מנתוני משרד הבריאות הקונגולזי שפורסמו היום (ד'). לפי הנתונים, עד כה דווחו 6,186 מקרים מאומתים, ובהם 3,007 מקרי מוות, מאז שההתפרצות הוכרזה באמצע מאי. זו ההתפרצות המהירה ביותר של אבולה שתועדה אי פעם, והקטלנית בתולדות המדינה.

גלריה חולה אבולה שמת נקבר במחוז איטורי ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ( צילום: AP Photo / Dieudonne Dirole )

ההתפרצות, שהוכרזה רשמית במחוז איטורי שבצפון-מזרח המדינה ב-15 במאי, הפכה לגדולה ולקטלנית בתולדות הרפובליקה הדמוקרית של קונגו, לאחר שעקפה את התפרצות 2020-2018. כעת היא שנייה בהיקפה רק להתפרצות במערב אפריקה בשנים 2016-2014, שבה נדבקו יותר מ-28,600 בני אדם ומתו יותר מ-11,000, בגינאה, בליבריה ובסיירה לאון. ארגון הבריאות העולמי מתריע כי ההתפרצות הנוכחית עלולה לעקוף גם את זו.

בלב הסיפור עומדת עובדה אחת מצערת: ההתפרצות נגרמת מזן בונדיבוגיו (Bundibugyo) של אבולה - ולא מזן זאיר (Zaire) המוכר, שאחראי לרוב ההתפרצויות הגדולות בעבר. ההבחנה הזו אינה טכנית בלבד. לזן בונדיבוגיו אין חיסון או טיפול מאושרים, וזו אחת הסיבות המרכזיות לכך שהמחלה מתפשטת במהירות חסרת תקדים.

הרשויות בקונגו החלו לאחרונה לחסן עובדי בריאות בקו הראשון בחיסון Ervebo של חברת מרק - אך חיסון זה מאושר נגד זן זאיר בלבד, ולפי ארגון הבריאות העולמי הוא עשוי להעניק "הגנה צולבת חלקית" נגד בונדיבוגיו. כמה חיסונים ייעודיים נמצאים בפיתוח, ובהם מועמדים של אוניברסיטת אוקספורד ושל היוזמה הבינלאומית לחיסון נגד איידס (IAVI), אך אף אחד מהם טרם אושר.

למה ההתפשטות מהירה כל כך?

מומחי בריאות מצביעים על שילוב של גורמים שהזניקו את ההתפרצות. האזור שבו היא מרוכזת, במזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שרוי בלחימה מתמשכת. כמו כן דווח על התקפות על צוותי רפואה. אוכלוסיית כורי זהב נעה ללא הרף באזור ותשתית הבריאות המקומית רעועה. גם פתיחת שנת הלימודים בעיצומה של ההתפרצות עוררה חשש מהדבקה בכיתות.

הנגיף ממשיך להתפשט בקצב מהיר מאוד ומעורר דאגה ( צילום: AP Photo / Dieudonne Dirole )

לפי ארגון הבריאות העולמי, כ-60% ממקרי המוות מתרחשים מחוץ למרכזי הטיפול - נתון שממחיש עד כמה קשה לאתר את החולים בזמן, לפני שהמחלה גובה את חייהם. שיעור התמותה הכולל בהתפרצות עומד על כ-48%. ההתפרצות כבר התפשטה לשישה מתוך 26 מחוזות המדינה, ומחוז איטורי נותר המוקד המרכזי, עם יותr מ-5,000 מקרים.