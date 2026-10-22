מאכלים אהובים שטעמם השתנה, פחות הנאה מהאוכל ואפילו בושם מוכר שמריח פתאום אחרת: לצד הירידה בתיאבון ובמשקל, מטופלים בתרופות ממשפחת GLP-1 מדווחים גם על שינויים בחושי הטעם והריח. מחקרים ראשונים מצביעים על קשר אפשרי לטיפול, אך עדיין לא ברור מה גורם לשינויים ועד כמה הם תורמים להפחתת האכילה.

מאכלים אהובים שטעמם השתנה, פחות הנאה מהאוכל ואפילו בושם מוכר שמריח פתאום אחרת: לצד הירידה בתיאבון ובמשקל, מטופלים בתרופות ממשפחת GLP-1 מדווחים גם על שינויים בחושי הטעם והריח. מחקרים ראשונים מצביעים על קשר אפשרי לטיפול, אך עדיין לא ברור מה גורם לשינויים ועד כמה הם תורמים להפחתת האכילה.

מאכלים אהובים שטעמם השתנה, פחות הנאה מהאוכל ואפילו בושם מוכר שמריח פתאום אחרת: לצד הירידה בתיאבון ובמשקל, מטופלים בתרופות ממשפחת GLP-1 מדווחים גם על שינויים בחושי הטעם והריח. מחקרים ראשונים מצביעים על קשר אפשרי לטיפול, אך עדיין לא ברור מה גורם לשינויים ועד כמה הם תורמים להפחתת האכילה.

"לאחרונה דווח על נשים שהבחינו בשינוי באופן שבו הן חוות את ריח הבושם בעקבות טיפול בתרופות ממשפחת GLP-1", אמר פרופ' גל דובנוב-רז, מנהל מרפאת ספורט ועודף משקל בילדים בבית החולים ספרא לילדים במרכז הרפואי שיבא. "בשנתיים האחרונות הצטברו עדויות מכמה כיוונים המצביעות על השפעה אפשרית של תרופות אלה על חושי הטעם והריח".

"לאחרונה דווח על נשים שהבחינו בשינוי באופן שבו הן חוות את ריח הבושם בעקבות טיפול בתרופות ממשפחת GLP-1", אמר פרופ' גל דובנוב-רז, מנהל מרפאת ספורט ועודף משקל בילדים בבית החולים ספרא לילדים במרכז הרפואי שיבא. "בשנתיים האחרונות הצטברו עדויות מכמה כיוונים המצביעות על השפעה אפשרית של תרופות אלה על חושי הטעם והריח".

"לאחרונה דווח על נשים שהבחינו בשינוי באופן שבו הן חוות את ריח הבושם בעקבות טיפול בתרופות ממשפחת GLP-1", אמר פרופ' גל דובנוב-רז, מנהל מרפאת ספורט ועודף משקל בילדים בבית החולים ספרא לילדים במרכז הרפואי שיבא. "בשנתיים האחרונות הצטברו עדויות מכמה כיוונים המצביעות על השפעה אפשרית של תרופות אלה על חושי הטעם והריח".

, חברות חומרי הטעם והריח ג'יוודאן ו-IFF, יצרנית הניחוחות הבריטית CPL Aromas שבבעלות בריטית וענקית הקוסמטיקה לוריאל בחנו את הקשר בין הטיפול להעדפות הריח. חלקן דיווחו על עניין מוגבר בבישום בקרב המשתמשים והעלו את האפשרות שהם מחפשים בבשמים מקור אחר להנאה, אך כולן הדגישו כי נדרש מחקר נוסף.

, חברות חומרי הטעם והריח ג'יוודאן ו-IFF, יצרנית הניחוחות הבריטית CPL Aromas שבבעלות בריטית וענקית הקוסמטיקה לוריאל בחנו את הקשר בין הטיפול להעדפות הריח. חלקן דיווחו על עניין מוגבר בבישום בקרב המשתמשים והעלו את האפשרות שהם מחפשים בבשמים מקור אחר להנאה, אך כולן הדגישו כי נדרש מחקר נוסף.

מצביע על כך שהטיפול בתרופות GLP-1 עשוי לעורר עניין רב יותר בריח כמקור להנאה חושית, אמרה סלין מאנטה, מנהלת תחום הבריאות והרווחה במחקר ובפיתוח בחטיבת הניחוחות של החברה. בלוריאל הגיעו למסקנה דומה: "הם מפצים על ההנאה מאוכל, או מטעם, בהנאות מסוג אחר", אמרה לטיסיה טופה, הנשיאה העולמית של המותג לוריאל פריז.

מצביע על כך שהטיפול בתרופות GLP-1 עשוי לעורר עניין רב יותר בריח כמקור להנאה חושית, אמרה סלין מאנטה, מנהלת תחום הבריאות והרווחה במחקר ובפיתוח בחטיבת הניחוחות של החברה. בלוריאל הגיעו למסקנה דומה: "הם מפצים על ההנאה מאוכל, או מטעם, בהנאות מסוג אחר", אמרה לטיסיה טופה, הנשיאה העולמית של המותג לוריאל פריז.