בשיתוף העמותה הישראלית לסרטן ריאה

הבחירות לכנסת מתקרבות, וכמעט כל הסוגיות הגדולות כבר מונחות על השולחן: ביטחון, כלכלה, יוקר המחיה, משילות, מערכת המשפט וחינוך. אבל נושא אחד, שנוגע לכל אחת ואחד מאיתנו, כמעט שאינו נוכח בשיח הפוליטי: הבריאות שלנו.

מערכת הבריאות עדיין נתפסת לא פעם כסוגיה שמעסיקה בעיקר את מי שזקוק לה באותו הרגע. אלא שהיא אינה עניינו של ציבור מסוים. כולנו פוגשים אותה ברגעים המשמעותיים ביותר בחיים – בלידה, במחלה, באבחון, בטיפול ובהזדקנות - עבורנו ועבור האנשים הקרובים לנו. לכן, האופן שבו תיראה מערכת הבריאות הישראלית בשנים הבאות הוא סוגיה ציבורית מהמעלה הראשונה.

עבורי, הדברים אינם תיאורטיים. במשך 11 שנים ליוויתי את בעלי, אלעד שילה ז"ל, בהתמודדות עם סרטן הריאה. הכרתי את מערכת הבריאות כבת זוג המלווה את האדם הקרוב לה ביותר, ובה בעת כרופאה וכמדענית. בהמשך ייסדתי את העמותה הישראלית לסרטן ריאה, מתוך הבנה שחלק מהקשיים שפגשנו אינם נחלתו של מטופל מסוים, אלא ביטוי לפערים רחבים יותר באופן שבו המערכת בנויה ומתנהלת.

השנים הללו והעשייה הציבורית שבאה בעקבותיהן לימדו אותי שתוספת תקציב, חשובה ככל שתהיה, אינה יכולה להחליף מדיניות סדורה. מערכת הבריאות מתמודדת עם תהליכים ארוכי טווח - גידול האוכלוסייה והזדקנותה, מחסור בכוח אדם והתפתחות רפואית וטכנולוגית מואצת - אך חלק מההחלטות שמעצבות אותה עדיין מתקבלות בראייה קצרת טווח. נדרשים יעדים לאומיים, מנגנוני תקצוב יציבים וחקיקה שתבטיח המשכיות גם כאשר ממשלות מתחלפות. הכנסת הבאה יכולה להתחיל את השינוי הזה. בעיניי, ארבעה חוקים צריכים לעמוד בראש סדר היום הבריאותי שלה.

גלריה ד"ר שני שילה. מערכת הבריאות אינה עניינם רק של מי שחולים היום ( ללא )

עדכון קבוע של סל הבריאות

מדי שנה נקבע מחדש היקף התקציב שיוקצה להוספת תרופות וטכנולוגיות חדשות לסל שירותי הבריאות. הגיע הזמן להחליף את חוסר הוודאות הזה במנגנון קבוע, שקוף וצפוי, שיעוגן בחוק ויתחשב בגידול האוכלוסייה ובהזדקנותה, בעלויות שירותי הבריאות ובהתקדמות הרפואית והטכנולוגית.

היכולת להכניס לסל תרופות וטכנולוגיות רפואיות חדשות אינה יכולה להיות תלויה מדי שנה בתוצאותיו של משא ומתן תקציבי. מערכת בריאות אחראית זקוקה לוודאות שתאפשר לה לתכנן קדימה, להיערך להתפתחויות רפואיות ולהעניק למטופלים גישה לטיפולים מתקדמים.

קרן נזקי הטבק

המדינה גובה מדי שנה מיליארדי שקלים ממיסוי מוצרי טבק, בעוד שהעישון גובה מחיר כבד בחיי אדם ומטיל על מערכת הבריאות עלויות עצומות. למרות זאת, ההכנסות האלה מועברות לקופת המדינה הכללית, ללא זיקה ישירה להשקעה במניעה ובצמצום נזקי העישון.

הכנסת הבאה צריכה להקים קרן לאומית למניעת נזקי הטבק, שאליה יופנה שיעור קבוע מהכנסות המדינה ממיסוי מוצרי טבק. משאבי הקרן יוקדשו למניעה, לגמילה, להסברה, לאיתור מוקדם ולמהלכים נוספים לצמצום התחלואה והתמותה הקשורות בעישון. כך יהפוך מיסוי הטבק לא רק לכלי פיסקלי, אלא גם לכלי פעיל במדיניות בריאות הציבור. נזקי העישון גורמים למותם של כ-8,000 בני אדם בישראל מדי שנה. אלה אינם מספרים שאפשר להשלים איתם.

הזכות לטיפול רפואי בזמן ובזמינות ראויה

זמינות היא חלק בלתי נפרד מאיכות הטיפול. הזכאות לשירות רפואי יכולה להתקיים על הנייר, אך אם תור למומחה, לבדיקה או לטיפול נקבע רק כעבור חודשים, היכולת לקבל את השירות בפועל נפגעת - ולעיכוב עלולה להיות גם משמעות רפואית.

יש לקבוע סטנדרטים לאומיים מחייבים לזמינות שירותי הבריאות, ובהם זמני המתנה מרביים לשירותים מרכזיים. במקביל, המדינה צריכה לתכנן את כוח האדם, את התקנים ואת הפריסה הגיאוגרפית כך שהמערכת תוכל לעמוד בסטנדרטים האלה. השאלה אינה רק כמה רופאים ואחיות יש בישראל, אלא כמה אנשי מקצוע נדרשים בכל תחום ובכל אזור כדי להבטיח טיפול בפרק זמן ראוי. זכות שקיימת על הנייר אך אי אפשר לממש בזמן אינה זכות מלאה.

בבחירות הקרובות, הגיע הזמן שגם הבריאות תהיה חלק מהבחירה ( נוצר באמצעות AI )

תוכנית לאומית למניעת מחלות ולאבחון מוקדם

מערכת הבריאות הישראלית יודעת לטפל במחלות מורכבות ברמה גבוהה, אך מדיניות בריאות אינה יכולה להתחיל רק כאשר אדם הופך לחולה. מניעה, זיהוי אוכלוסיות בסיכון ואבחון מוקדם חייבים לעמוד במרכזה של מדיניות לאומית סדורה ומתוקצבת.

נדרשת תוכנית ארוכת טווח שתגדיר יעדים מדידים ותבטיח את המשאבים הדרושים להשגתם. את חשיבותה של מדיניות כזו למדתי גם מהמאבק לקידום האבחון המוקדם של סרטן הריאה. במשך שנים פעלנו כדי לאפשר איתור מוקדם יותר של המחלה בקרב אנשים בסיכון, והדרך המחישה עד כמה קשה לקדם מהלכים כאלה ללא מסגרת מערכתית ותקציבית יציבה. אבחון מוקדם אינו מטרה בפני עצמה: ערכו טמון ביכולת להתערב בזמן, לטפל במחלה בשלב מוקדם יותר ובמקרים המתאימים גם לשפר את סיכויי ההחלמה.

ארבעת החוקים עוסקים בתחומים שונים, אך מבטאים תפיסה אחת: מערכת הבריאות אינה יכולה להתנהל בעיקר בתגובה למשברים ולצרכים מיידיים. ניהולה מחייב תכנון ארוך טווח, סדרי עדיפויות ברורים ומנגנונים יציבים.

כאשר אדם או משפחה מתמודדים עם משבר רפואי, מתחדדת המשמעות האמיתית של האיחול "רק בריאות". אבל מערכת הבריאות אינה עניינם רק של מי שחולים היום. היא אחת התשתיות הבסיסיות של חברה מתפקדת, וההחלטות שמתקבלות לגביה היום יקבעו איזו רפואה תהיה זמינה לכולנו מחר. בבחירות הקרובות, הגיע הזמן שגם הבריאות תהיה חלק מהבחירה. ראשי מפלגות יקרים, הגיע הזמן לדבר בריאות. אזרחי ישראל היקרים - הגיע הזמן להצביע בריאות.

**הכותבת הינה מייסדת ומנכ"לית העמותה הישראלית לסרטן ריאה