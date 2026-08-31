שלושת האחים עמנואל - רם, יחזקאל וארי - יתרמו 550 אלף דולר (כ-1.64 מיליון שקל) להכשרת צוות רפואי פלסטיני מתחום רפואת הילדים במרכז הרפואי איכילוב. רם עמנואל, לשעבר ראש הסגל בבית הלבן בממשל אובמה ושגריר ארה"ב ביפן, ומי שנחשב כיום למועמד פוטנציאלי לנשיאות מטעם הדמוקרטים ב-2028, הוא הבולט מבין השלושה.

ההודעה על התרומה פורסמה היום (ב'') בניו יורק על ידי ארגון "רוזאנה" (Rozana), העוסק בקידום שיתופי פעולה רפואיים בין ישראל לפלסטינים.

גלריה רם עמנואל תורם להכשרת רופאים פלסטינים בישראל ( צילום: REUTERS/Amir Cohen )

במסגרת התוכנית יוכשרו 11 רופאי ילדים ו-36 אחים ואחיות מבית החולים של אוניברסיטת א-נג'אח בשכם. ההכשרה, שתכלול התמחויות, תוכניות עמיתים ופיתוח מנהיגות, נועדה לאפשר את הקמתו של בית חולים חדש לילדים - הראשון מסוגו בצפון הגדה המערבית. לפי רוזאנה, בית החולים א-נג'אח משמש כמרכז הפניה שלישוני לאוכלוסייה של כ-1.3 מיליון תושבים, מתוכם כ-585 אלף ילדים.

התרומה ניתנת לכבוד הוריהם של האחים - ד"ר בנימין עמנואל המנוח, שהיה רופא ילדים, ומרשה עמנואל, שעבדה כטכנאית רדיולוגיה ולימים כמטפלת. "אבינו המנוח היה רופא ילדים ואמנו הייתה טכנאית רדיולוגיה ולאחר מכן מטפלת, ושניהם האמינו שאף ילד לא צריך להישאר ללא טיפול רפואי", כתבו האחים. לדבריהם, "התרומה תספק בסופו של דבר טיפול טוב ומשופר יותר לילדים פלסטינים, תוך רתימת תחום הבריאות לבניית יחסי אמון בין אנשי מקצוע רפואיים ישראלים ופלסטינים - וגישור על הפער".

מבין שלושת האחים, רם הוא המוכר ביותר בישראל. יחזקאל, הבכור, הוא רופא ובכיר בתחום מדיניות הבריאות באוניברסיטת פנסילבניה, שסייע בעיצוב מדיניות הבריאות של ממשל אובמה. ארי, הצעיר, הוא מסוכני השחקנים הבכירים בהוליווד.

עמנואל ביקר בישראל בחודש יולי, ובין היתר סייר במרכז הרפואי איכילוב ולמד על הסיוע שמעניק בית החולים למערכת הבריאות הפלסטינית. ההכשרה באיכילוב תתמקד בתחומים כמו נוירוכירורגיה, נוירולוגיה, המטו-אונקולוגיה, אורתופדיה וטיפול נשימתי, לצד טיפול נמרץ ילדים ופגים.

רם עמנואל בפגישה עם נשיא המדינה יצחק הרצוג בחודש שעבר בישראל ( צילום: חיים צח, לע"מ )

קנת' בוב, יו"ר הדירקטוריון של רוזאנה בארה"ב, אמר כי "אנו אסירי תודה על התמיכה יוצאת הדופן של משפחת עמנואל, שהיא התרומה הפרטית הגדולה ביותר שהארגון קיבל אי-פעם. זו השקעה אסטרטגית בבריאות בגדה המערבית, וגם במשימה שלנו לקדם דיפלומטיה רפואית וליצור תקווה בתקופה מאתגרת".

ד"ר אייד מקבול, מנכ"ל בית החולים של אוניברסיטת א-נג'אח, בירך על התרומה ואמר כי "בית החולים החדש לילדים הוא צעד חשוב עבור א-נג'אח ועבור ילדים ומשפחות בכל צפון הגדה המערבית". לדבריו, ההכשרה תכלול לראשונה גם הכשרת טכנאי הנשמה - תחום התמחות שאינו קיים כיום ברשות הפלסטינית.