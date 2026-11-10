כשסלין דיון סיפרה למעריציה שאובחנה בתסמונת האדם הנוקשה, היא הסבירה בסרטון באינסטגרם שהמחלה פגעה גם בקולה. התסמונת, אמרה הזמרת בדצמבר 2022 , השפיעה על "כל היבט בחיי היומיום שלי". אצל אנשים החיים עם המחלה האוטואימונית הנדירה הזאת, נוקשות שרירים ועוויתות מכאיבות עלולות להקשות גם על הליכה ועל ביצוע פעולות יומיומיות בסיסיות.

כעת, מחקר שנערך בארה"ב ופורסם בכתב העת JAMA Neurology מצביע על שיפור ביכולת ההליכה של מטופלים עם התסמונת אחרי מנה אחת של טיפול ניסיוני. בתחילת המחקר, 12 מתוך 26 המטופלים נזקקו לעזר הליכה כדי להשלים מבחן הליכה למרחק של כ-7.6 מטרים. כעבור 16 שבועות, שמונה מהם הצליחו להשלים את אותו מבחן בלעדיו. חלק מהמשתתפים, שהתקשו קודם לכן ללכת או נזקקו לעזרה בפעולות יומיומיות, חזרו לעבוד ולעסוק בתחביביהם, כפי שדווח ב "גרדיאן" .

גלריה סלין דיון חשפה בדצמבר 2022 כי אובחנה בתסמונת האדם הנוקשה ( צילום: AP Photo/Aurelien Morissard )

תסמונת האדם הנוקשה (SPS) פוגעת במערכת העצבים המרכזית ועלולה לגרום לנוקשות קשה בשרירים באזורים שונים בגוף, לצד עוויתות מכאיבות. אצל חלק מהחולים, גירויים עלולים לעורר את העוויתות. הטיפולים הקיימים, ובהם תרופות להרפיית שרירים וטיפולים המשפיעים על מערכת החיסון, יכולים להקל על התסמינים. כיום אין טיפול שמרפא את המחלה.

מטיפול בסרטן לניסוי במחלה אוטואימונית

הטיפול שנבחן במחקר מבוסס על תאי CAR-T. טיפולים מהסוג הזה כבר משמשים לטיפול בכמה סוגי סרטן. בניסוי נאספו מכל מטופל תאי T, שהם חלק ממערכת החיסון, והותאמו לזהות חלבון בשם CD19 שנמצא על פני תאי B, סוג אחר של תאי חיסון. לאחר שהוחזרו לגוף בעירוי, תאי ה-T המותאמים פגעו בתאים שנשאו את החלבון.

החוקרים תיעדו ירידה במספר תאי ה-B לאחר העירוי. בהמשך, כשהתאים האלה שבו להופיע אצל חלק מהמטופלים, החוקרים זיהו שינויים בהרכבם. לדבריהם, השינויים עשויים להעיד על מעין "איפוס" של מערכת החיסון. המעקב נמשך כדי לבדוק אם השיפור בתסמינים נשמר לאורך זמן.

תסמונת האדם הנוקשה עלולה לגרום לנוקשות שרירים ולעוויתות כואבות ( צילום: Shutterstock )

הניסוי, שנערך בשלב 2 בשלושה מרכזים בארה"ב, כלל 26 מטופלים בני 32 עד 73 שקיבלו את הטיפול. לכולם היו נוגדנים הקשורים לתסמונת, וכולם הגיבו באופן לא מספק לטיפולים קודמים המשפיעים על מערכת החיסון. כל המשתתפים כבר קיבלו בעבר אימונוגלובולינים, אחד הטיפולים הנהוגים במחלה.

מה השתנה אחרי ארבעה חודשים?

המדד העיקרי ליעילות היה הזמן שנדרש למטופלים ללכת כ-7.6 מטרים לפני הטיפול ובשבוע ה-16 אחריו. חציון הקיצור בזמן ההליכה היה 45.6%, וחציון הקיצור בשניות היה כ-4.8 שניות. אצל 21 מתוך 26 המטופלים התקצר זמן ההליכה ב-20% לפחות. שמונה הצליחו להשלים את המבחן בפחות מחמש שניות, לעומת אף אחד בתחילת הניסוי.

צילום: הקריה הרפואית רמב"ם

השיפור נרשם גם במדדים של מוגבלות, נוקשות שרירים ורגישות לגירויים שעלולים לעורר עוויתות. אצל ארבעה מהמטופלים לא נמדדה נוקשות שרירים בבדיקה בשבוע ה-16. בקרב 16 המטופלים שכבר הגיעו לשבוע ה-24, השיפור במבחן ההליכה נשמר. חציון המעקב היה שישה חודשים וחצי, ועד הביקור האחרון שתועד לכל משתתף, איש מהם לא חזר לקבל טיפול המשפיע על מערכת החיסון לתסמונת.

"לדעתי, יש לקרוא את הנתונים בזהירות", אומר פרופ' שחר שלי, מנהל המחלקה הנוירולוגית בקריה הרפואית רמב"ם. לדבריו, העובדה שחלק מהמטופלים השלימו את המבחן ללא מקל או הליכון מלמדת על שיפור במבחן הקצר עצמו. השאלה אם הם יכלו לוותר על עזרי ההליכה גם בחיי היומיום נותרה פתוחה. פרופ' שלי מוסיף כי הבודקים ידעו שהמטופלים קיבלו את הטיפול, פרט שעשוי להשפיע על התוצאות במחלה שתסמיניה מושפעים ממתח ומציפיות.

הוא מצביע גם על ההגדרה הרחבה של עמידות לטיפול, שנקבעה לפי שיקול דעת החוקרים. כשני שלישים מהמשתתפים הגיבו באופן לא מספק לטיפול קודם אחד בלבד, ורק מעטים קיבלו בעבר ריטוקסימאב (Rituximab). החברה שפיתחה את הטיפול הייתה מעורבת גם בניתוח הנתונים ובכתיבת המאמר. באשר לבטיחות, פרופ' שלי מציין כי אחד המשתתפים נזקק להנשמה זמנית בעקבות בצקת בצוואר.

"עד שיתקבלו נתונים ארוכי טווח ומחקר מבוקר, מוקדם לקבוע אם מדובר בפריצת דרך", אומר פרופ' שלי.

"מה שהכי בלט היה מידת השיפור שראינו אצל חלק מהמטופלים", אמרה ד"ר אנסטסיה זקרידו, נוירולוגית וחוקרת במאיו קליניק ברוצ'סטר, כפי שדווח ב"גרדיאן". לדבריה, הטיפולים הקיימים עשויים להקל על התסמינים, אבל רק לעיתים רחוקות רואים מטופלים חוזרים לרמת התפקוד הקודמת שלהם. "התוצאות הראשוניות האלה מעודדות מאוד, והשאלה המרכזית כעת היא אם השיפור יישמר לאורך זמן", אמרה.

הטיפול בתאי CAR-T, שכבר משמש נגד כמה סוגי סרטן, נבחן כעת גם בתסמונת האדם הנוקשה ( צילום: Shutterstock )

תופעות הלוואי והשאלות הפתוחות

אצל 24 מתוך 26 המטופלים הופיעה תסמונת שחרור ציטוקינים, תגובה של מערכת החיסון, בדרגה קלה עד בינונית. אצל שלושה נרשמה תופעת לוואי נוירולוגית קלה. לפי המחקר, כל המקרים האלה חלפו ללא השלכות מתמשכות. תופעת הלוואי השכיחה ביותר בדרגות חומרה 3 או 4 הייתה נויטרופניה, ירידה במספרם של תאי דם לבנים מסוג נויטרופילים, שנרשמה אצל חמישה מטופלים.

זה היה ניסוי קטן ופתוח. כל המשתתפים קיבלו את הטיפול, והמטופלים והחוקרים ידעו זאת. בהיעדר קבוצת ביקורת, החוקרים השוו את מצבם של המטופלים אחרי העירוי למצבם לפניו. נדרש מעקב ארוך יותר כדי לברר כמה זמן השיפור נמשך ולהעריך את בטיחות הטיפול לאורך זמן. החוקרים מציינים גם שנותר לבדוק אם הממצאים יחולו על מטופלים עם מאפייני מחלה שונים מאלה של המשתתפים בניסוי. את המחקר מימנה חברת קייברנה תרפיוטיקס (Kyverna Therapeutics), שפיתחה את הטיפול.