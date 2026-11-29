בשיתוף אתר כמוני

ב־21 בנובמבר נפטרה במרכז הרפואי שמיר אישה שנדבקה בכלבת. לפי חקירת משרד הבריאות, ייתכן שנחשפה לנגיף בעקבות מגע עם כלבה שנאספה באזור כפר רות. המקרה אירע על רקע עלייה בתחלואה בקרב בעלי חיים: מתחילת 2026 ועד 25 בנובמבר תועדו בישראל יותר מ 100 מקרי כלבת בבעלי חיים, בהם כלבים, תנים ושועלים.

גלריה כלבה נגועה בכלבת ( צילום: משרד החקלאות / שירותים וטרינרים )





איפה נמצא הנגיף ואיך הוא פועל בגוף?

פרופ׳ נדב דוידוביץ׳, מנהל המרכז לחקר חדשנות בריאות ואימפקט חברתי באוניברסיטת בר־אילן וראש תחום מדיניות בריאות במרכז טאוב, מסביר שכלבת היא מחלה נגיפית שפוגעת במערכת העצבים של יונקים, ובהם בני אדם. הנגיף נמצא ברוק של בעל חיים נגוע ועובר לרוב בנשיכה. גם שריטה שפגעה בעור, אפילו בלי דימום, מצריכה בירור. כך גם מגע של רוק מבעל חיים החשוד כנגוע עם פצע פתוח, עם העיניים או עם הפה.

לאחר ההדבקה הנגיף מתקדם לאורך העצבים לעבר חוט השדרה והמוח. לעיתים חולפים מספר שבועות או חודשים עד להופעת התסמינים, אבל פרק הזמן הזה יכול להיות קצר או ארוך יותר. לכן חשוב לפנות לבירור סמוך ככל האפשר לחשיפה, גם כשמרגישים טוב.

צילום: דני מכלס

למה חשוב לפעול לפני שמופיעים תסמינים?

ד״ר מיכאל אטינגר, יו״ר הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל, מסביר כי ״הסימנים הראשונים יכולים להיות חום, כאב או עקצוץ חריג באזור הנשיכה. בהמשך עלולים להופיע קשיי בליעה ושיתוק. מרגע שמופיעים תסמינים, המחלה מסתיימת במוות כמעט בכל המקרים. טיפול מונע שניתן בזמן, אחרי החשיפה ולפני הופעת התסמינים, יכול למנוע את התפתחות המחלה״.





ננשכתם או נשרטתם? הטיפול המונע לאחר חשיפה מבוסס על שלושה שלבים קריטיים שאסור לדלג עליהם. כך פועלים, שלב אחר שלב:

1. שוטפים מיד את הפצע. שטפו היטב את מקום הפגיעה במים זורמים ובסבון במשך כ־15 דקות, כדי להרחיק את הרוק של בעל החיים. לאחר השטיפה חטאו את הפצע בתמיסת יוד או באלכוהול בריכוז 70%.

2. פונים בהקדם ללשכת הבריאות באזור המגורים. יש להגיע גם אם הכלב מוכר וידוע שהוא מחוסן. אם לשכת הבריאות סגורה, פונים לחדר מיון.

3. מקבלים טיפול לפי הצורך. צוות לשכת הבריאות יברר מה קרה ויחליט אם יש צורך בטיפול מניעתי.

מה לעשות אם ננשכתם? ( צילום: shutterstock )





ומה אפשר לעשות מראש?

אם יש לכם כלב, בדקו בפנקס החיסונים או עם הווטרינר מתי מגיע מועד החיסון הבא. כשיוצאים לטיול, כדאי ללמד גם את הילדים לשמור מרחק מחיות בר ומבעלי חיים משוטטים, אפילו כשהם נראים ידידותיים.





בואו לשמוע ולשאול את המומחים

מה אם הכלב של השכנים נשך את הילד שלנו? אילו פרטים כדאי לבקש מבעלי הכלב אחרי נשיכה? מה כדאי ללמד ילדים לעשות כשכלב לא מוכר מתקרב אליהם? ואיך שומרים גם על חיות המחמד שלנו? שאלות מחיי היום־יום יעמדו במרכז הוובינר ״כלבת בישראל - מה חשוב לדעת ואיך להגן על עצמנו?״, שתקיים חברת קמהדע לקהל הרחב. אפשר לשלוח למומחים שאלה משלכם כבר בטופס ההרשמה.

במפגש ישתתפו פרופ׳ נדב דוידוביץ׳ וד״ר מיכאל אטינגר. את השיחה ינחה עמיר לונדון, מנכ״ל קמהדע.

הוובינר יתקיים ביום רביעי, 2 בדצמבר 2026, בשעות 20:15–21:00. ההשתתפות מקוונת וללא עלות.

הוובינר מוגש כשירות לציבור על ידי חברת קמהדע, מובילה עולמית בתחום הכלבת.