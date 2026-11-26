אישה בת 25 ואישה בת 35 שנכנסות היום להיריון מקבלות כמעט אותה התייחסות בייעוץ הגנטי. בבדיקות הגנטיות אנחנו כבר לא מדברים על גיל, למעט תסמונת דאון, שהסיכוי לה עולה עם הגיל, ותסמונות גנטיות נוספות הקשורות בגיל. חלק גדול מהממצאים שמתגלים היום, כמו הפרעות כרומוזומליות בצ'יפ הגנטי והפרעות באקסום, אינם תלויים בגיל. לכן בייעוץ הכללי גיל האישה חשוב הרבה פחות ממה שהיה מקובל בעבר.

האם בדיקת מי שפיר מסוכנת? פרופ' יריב יוגב מסביר





אבל הגיל הוא רק חלק מהתמונה. אלה הבדיקות שכדאי להכיר, שלב אחרי שלב.

לפני ההיריון: בדיקות דם וסקר גנטי

לפני הכול, רצוי שכל אישה תגיע לרופא או לרופאה כבר בשלב תכנון ההיריון, כדי להעריך את מצב הבריאות שלה. כדאי לבצע בדיקות דם כלליות, שיאתרו חוסרים תזונתיים, אנמיה או מצבים רפואיים אחרים שאינם מאוזנים.

לנשים עם עודף משקל מומלץ להתייעץ עם רופא המשפחה על ירידה במשקל ועל הכוונה תזונתית. נשים שנוטלות תרופות למחלות כרוניות, כמו תרופות פסיכיאטריות או תרופות לסוכרת, ליתר לחץ דם ולמחלות מעי דלקתיות, צריכות לבדוק עם הרופא אם יש להתאים את הטיפול ומהו חלון הזמן המתאים להיכנס להיריון. ומי שמקבלת זריקות הרזיה צריכה להתייעץ עם הרופא המטפל מתי נכון להפסיק את הטיפול לפני ההיריון, כי לכל תרופה השפעה שונה.

גלריה צילום אולטרסאונד של העובר ( צילום: shutterstock )

כשהמצב הרפואי מאוזן, אפשר לעבור לבדיקות הגנטיות. כאן אנחנו מסתכלים על שני בני הזוג יחד וגם על כל אחד מהם בנפרד. מנובמבר 2024 משרד הבריאות מציע סקר גנטי אחיד ללא תשלום: מתחילים בבדיקה של האישה, ואם היא נמצאת חיובית למוטציה מסוימת, בודקים גם את בן הזוג לאותה מוטציה.

הסקר מתבצע במכונים הגנטיים של בתי החולים ובקופות החולים. מי שרוצה יכול לעשות בתשלום סקר גנטי רחב יותר, שבודק את שני בני הזוג למוטציות נוספות שלא נכללות בסקר האחיד.

השליש הראשון: מבדיקות הדם ועד NIPT

בשליש הראשון משלימים את בדיקות הדם והשתן הנדרשות, כולל בדיקות סרולוגיות למחלות זיהומיות, ומתחילים מעקב רפואי וסיעודי ובדיקות אולטרסאונד שיימשכו עד סוף ההיריון.

צילום: ג'ני ירושלמי, דוברות איכילוב

בדיקת דם יכולה גם לגלות אם האישה נחשפה בעבר לנגיף ה-CMV (ציטומגלווירוס), נגיף נפוץ שהדבקה בו במהלך ההיריון עלולה לפגוע בעובר. אם מתברר שהיא לא נחשפה אליו, היא צריכה לקבל הדרכה איך לא להידבק: להימנע ממגע קרוב עם ילדים קטנים, בעיקר אם הם חולים, לא לחלוק כלי אוכל עם ילדים ולרחוץ היטב ידיים אחרי החלפת חיתולים.

בין שבוע 11 ל-13 מומלץ לבצע את בדיקת השקיפות העורפית, בדיקת אולטרסאונד לא פולשנית שמודדת את הצטברות הנוזל מתחת לעור בעורף העובר. אפשר להוסיף לה סקר ביוכימי, בדיקת דם שתוצאותיה משוקללות עם ממצאי השקיפות.

כבר מהשבוע התשיעי או העשירי אפשר לבצע בדיקת NIPT. זו בדיקת סקר בתשלום, שנעשית בדגימת דם מהאם ומאתרת הפרעות כרומוזומליות נפוצות, ובעיקר תסמונת דאון. הערך הגדול שלה הוא הערך המנבא השלילי, כלומר האמינות של תשובה שלילית: אם הבדיקה שוללת תסמונות כרומוזומליות, קרוב לוודאי שהעובר אכן אינו נושא אותן. אבל תוצאה חיובית מחייבת בירור נוסף בבדיקת סיסי שליה או בדיקת מי שפיר.

סיסי שליה או מי שפיר?

כשתשובת בדיקת הסקר אינה תקינה, בדרך כלל צריך ייעוץ גנטי ובדיקות נוספות, כמו בדיקה אבחנתית: סיסי שליה או מי שפיר. בדיקת סיסי שליה מבוצעת בין שבוע 11 ל-13, בהנחיית אולטרסאונד, דרך הנרתיק או דרך הבטן. דיקור מי שפיר מתבצע לרוב בין שבוע 17 ל-22. בשתיהן מבצעים צ'יפ גנטי, ואפשר להרחיב גם לבדיקת אקסום, ובמקרים מסוימים לבדיקת גנום.

בדיקת מי שפיר ( צילום: shutterstock )

רופא במהלך בדיקת מי שפיר לאישה בהיריון ( צילום: shutterstock )

איזו בדיקה לבחור, ומתי? את ההחלטה מקבלים בהתייעצות עם הרופא המטפל או עם יועץ גנטי, לפי ממצאי הבדיקות הקודמות.

הסיכון בשתי הבדיקות דומה: אחת מכל 1,000 עד 1,300 בדיקות מסתיימת באובדן היריון. לעומת זאת, הסיכוי לממצא גנטי משמעותי אצל זוגות בלי גורמי סיכון נוספים הוא אחד מכל 100 עד 150 הריונות.

מה שהקריוטיפ פספס

הרבה טכנולוגיות השתפרו מאוד בעשורים האחרונים, ודיקור מי שפיר, למשל, השתנה לחלוטין. בעבר הבדיקה הסטנדרטית הייתה קריוטיפ, בחינה של מספר הכרומוזומים ומבנם במיקרוסקופ, שזיהתה הפרעות גדולות, ברזולוציה גסה יחסית. כיום בדיקת הבסיס היא צ'יפ גנטי, שמזהה חסרים והכפלות זעירים ברצף ה-DNA, ברזולוציה גבוהה פי 100 מזו של הקריוטיפ. גם ההליך עצמו בטוח יותר, ובדיקות האולטרסאונד חדות היום בהרבה מאשר לפני 30 שנה.

בדיקות האקסום והגנום המלא, שלא היו קיימות בעבר, מגיעות רחוק עוד יותר. הגנים בנויים מאקסונים, הקטעים שמכילים את הקוד לייצור החלבונים בגוף, ומאינטרונים, רצפים שאינם מקודדים לחלבון. האקסונים הם רק כ-1% מהחומר הגנטי, אבל מקובל ששינויים בהם אחראים לכ-80% מהמחלות התורשתיות. בדיקת האקסום קוראת את כל האקסונים ומחפשת בהם שינויים משמעותיים. ריצוף גנומי מלא (Whole Genome Sequencing, WGS) קורא את ה-DNA כולו: כשלושה מיליארד "אותיות", שכוללות כ-20 אלף גנים ואת המרווחים בתוכם וביניהם.

בדיקת קריוטיפ לנשים בהיריון ( צילום: bangoland / Shutterstock.com )

בדיקת צ'יפ גנטי מזהה חסרים והכפלות זעירים ברצף ה-DNA, ברזולוציה גבוהה פי 100 מזו של הקריוטיפ. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

בערך אחת מכל 150 בדיקות אקסום מעלה ממצא בעל משמעות. כלומר, גם אחרי סקירת מערכות תקינה ובדיקת מי שפיר עם צ'יפ גנטי תקין, באחד מכל 150 עוברים עדיין תיתכן מחלה גנטית משמעותית, שעלולה להיות קשורה בפיגור שכלי ובהפרעות התפתחות קשות.

לפעמים הבדיקות מעלות ממצא בתחום האפור. במקרים כאלה משלימים בדרך כלל הערכה גנטית של ההורים ושל המשפחה וייעוץ גנטי, ואפשר גם לבצע בדיקות אולטרסאונד ממוקדות כדי להעמיק את הבירור.

שתי סקירות, ועוד אחת לבחירה

בין שבוע 14 ל-16 אפשר כבר לעשות את סקירת המערכות הראשונה, סקירה אנטומית של העובר, ובין שבוע 16 ל-18 אנחנו משלימים סקר ביוכימי שמוכר בשם "חלבון עוברי". הבדיקה נועדה לאתר סיכון סטטיסטי לתסמונת דאון ולמומים במערכת העצבים המרכזית, ותוצאה שמצביעה על סיכון גבוה תוביל להפניה לייעוץ גנטי. לבדיקה יש חשיבות גם באיתור מצבים נוספים, כמו חשד להפרעות בשליה או מחלות גנטיות אחרות בעובר.

סקירה אנטומית של העובר. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

בין שבוע 22 ל-24 מבצעים את סקירת המערכות המאוחרת, ובין שבוע 24 ל-28 את בדיקת העמסת הסוכר, שנועדה לאתר סוכרת היריון.

בין שבוע 31 ל-33 אפשר לבצע גם סקירת מערכות שלישית. הערך המוסף שלה הוא באיתור ממצאים לא תקינים שלא נצפו בסקירות הקודמות. ההחלטה אם לעשות אותה היא של כל זוג, יחד עם הרופא המטפל.

חיסונים ובדיקות לקראת הלידה

אנחנו ממליצים מאוד על חיסון נגד שפעת בכל שלבי ההיריון, כדי להגן על האם ובכך גם על העובר, וגם על חיסון נגד שעלת בין שבוע 27 ל-36, לפי הנחיית משרד הבריאות. המטרה היא לחסן את האם, כדי שהנוגדנים שהיא תפתח יעברו לעובר, והוא יהיה מוגן עד שיקבל את החיסון בעצמו בגיל כמה חודשים.

בין שבוע 35 ל-36 עושים ספירת דם. היא בודקת את רמת ההמוגלובין, כדי לאתר אנמיה ולטפל בה לפני הלידה במידת הצורך, ואת מספר הטסיות, שמשתתפות בקרישת הדם. בין שבוע 36 ל-37 נלקח משטח מהנרתיק ומפי הטבעת לאיתור נשאות של חיידק GBS (סטרפטוקוקוס מקבוצה B). החיידק בדרך כלל לא גורם לתסמינים אצל האם, אבל עלול לעבור לתינוק בזמן לידה נרתיקית. לכן אם התוצאה חיובית, נותנים אנטיביוטיקה במהלך הלידה כדי להפחית את הסיכון לזיהום אצלו.

המטרה היא לחסן את האם, כדי שהנוגדנים שהיא תפתח יעברו לעובר, והוא יהיה מוגן עד שיקבל את החיסון בעצמו בגיל כמה חודשים ( צילום: shutterstock )

במסגרת מעקב האולטרסאונד בשליש השלישי מעריכים את גדילת העובר, את כמות מי השפיר ואם הוא נמצא במצג ראש. הצורך בבדיקה נוספת לקראת הלידה נקבע לפי הבדיקות שכבר נעשו ולפי מהלך ההיריון. במקביל ממשיכים במדידות לחץ דם ובבדיקות שתן לחלבון, כדי לזהות סימנים מחשידים לרעלת היריון. מוניטור עוברי ובדיקות נוספות מבוצעים לפי הצורך הרפואי, ואחרי תאריך הלידה המשוער מגבירים את תדירות המעקב באמצעות ניטור עוברי ואולטרסאונד.

כל המעקב הזה נועד להגדיל את הסיכוי לאתר מומים מבניים או הפרעות גנטיות בעובר, באמצעות סקירות אולטרסאונד, בדיקות גנטיות ובדיקות של האם. אי אפשר לאפס את הסיכון, אבל אפשר להקטין אותו באופן משמעותי. בסוף כל זוג צריך לבחור לעצמו את סל הבדיקות שנכון עבורו.

פרופ' יריב יוגב הוא מנהל בית החולים ליס ליולדות ונשים במרכז הרפואי איכילוב