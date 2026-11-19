מה הקשר בין סוג המשקה האלכוהולי שאנחנו שותים לבין הסיכון לפגיעה בכליות? חוקרים מאוניברסיטת אנגליה ראסקין בקיימברידג' שבבריטניה בדקו את השאלה בעזרת נתוני בריאות של יותר מרבע מיליון בני אדם. במחקר, שפורסם בכתב העת

Scientific Reports