יולדת בשנות ה-40 לחייה, שאושפזה במצב קשה מאוד לאחר שלקתה בתסחיף מי שפיר במהלך לידה בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק, הלכה לפנות בוקר (שישי) לעולמה במרכז הרפואי שיבא בתל השומר.
האישה, ללא מחלות רקע ידועות, עברה החייאה ממושכת וחוברה למכשיר אקמו (ECMO), המחליף באופן זמני את פעולת הלב והריאות. למרות מאמצי הצוותים הרפואיים להציל את חייה, היא נפטרה. התינוקת חולצה בשלום ומצבה טוב.
האירוע התרחש לפני כמה ימים, במהלך לידה בבית החולים מעייני הישועה. בעקבות ההידרדרות החמורה במצבה הועברה היולדת לשיבא, שם אושפזה ביחידה לטיפול נמרץ ניתוחי לב כשהיא מחוברת למכשיר אקמו. במעייני הישועה מסרו לאחר האירוע כי צוות רב-מקצועי בכיר נלחם על חייה.
תסחיף מי שפיר הוא סיבוך מיילדותי נדיר ומסכן חיים, המתרחש בדרך כלל במהלך הלידה או זמן קצר אחריה. לפי ההסבר המקובל, חדירה של מי שפיר או חומר שמקורו בעובר למחזור הדם של האם עלולה לעורר תגובה דלקתית קיצונית, שמובילה לקריסה פתאומית של מערכת הלב וכלי הדם, לפגיעה בנשימה ולהפרעות קשות בקרישת הדם. מדובר באירוע בלתי צפוי, שלא ניתן לאבחן מראש, ושמחייב טיפול רפואי מיידי.
למרות נדירותו, תסחיף מי שפיר נחשב בכמה מדינות לאחד הגורמים המובילים לתמותת יולדות. לפי סקירה מקיפה שפורסמה בכתב העת האמריקני למיילדות וגינקולוגיה, הוא מופיע בלידה אחת מכל כ-15 אלף בצפון אמריקה, ובאחת מכל כ-54 אלף באירופה. בין 13% ל-30% מהנשים שלוקות בו מתות, וגם התינוקות נמצאים בסיכון גבוה: שיעור התמותה בקרבם נע בין 9% ל-44%.