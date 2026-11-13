האישה, ללא מחלות רקע ידועות, עברה החייאה ממושכת וחוברה למכשיר אקמו (ECMO), המחליף באופן זמני את פעולת הלב והריאות. למרות מאמצי הצוותים הרפואיים להציל את חייה, היא נפטרה. התינוקת חולצה בשלום ומצבה טוב.

האישה, ללא מחלות רקע ידועות, עברה החייאה ממושכת וחוברה למכשיר אקמו (ECMO), המחליף באופן זמני את פעולת הלב והריאות. למרות מאמצי הצוותים הרפואיים להציל את חייה, היא נפטרה. התינוקת חולצה בשלום ומצבה טוב.

האישה, ללא מחלות רקע ידועות, עברה החייאה ממושכת וחוברה למכשיר אקמו (ECMO), המחליף באופן זמני את פעולת הלב והריאות. למרות מאמצי הצוותים הרפואיים להציל את חייה, היא נפטרה. התינוקת חולצה בשלום ומצבה טוב.

האירוע התרחש לפני כמה ימים, במהלך לידה בבית החולים מעייני הישועה. בעקבות ההידרדרות החמורה במצבה הועברה היולדת לשיבא, שם אושפזה ביחידה לטיפול נמרץ ניתוחי לב כשהיא מחוברת למכשיר אקמו. במעייני הישועה מסרו לאחר האירוע כי צוות רב-מקצועי בכיר נלחם על חייה.

האירוע התרחש לפני כמה ימים, במהלך לידה בבית החולים מעייני הישועה. בעקבות ההידרדרות החמורה במצבה הועברה היולדת לשיבא, שם אושפזה ביחידה לטיפול נמרץ ניתוחי לב כשהיא מחוברת למכשיר אקמו. במעייני הישועה מסרו לאחר האירוע כי צוות רב-מקצועי בכיר נלחם על חייה.

האירוע התרחש לפני כמה ימים, במהלך לידה בבית החולים מעייני הישועה. בעקבות ההידרדרות החמורה במצבה הועברה היולדת לשיבא, שם אושפזה ביחידה לטיפול נמרץ ניתוחי לב כשהיא מחוברת למכשיר אקמו. במעייני הישועה מסרו לאחר האירוע כי צוות רב-מקצועי בכיר נלחם על חייה.