בשיתוף מינימד

ראם סמואל היה בן 12 וחצי כשאובחן עם סוכרת מסוג 1. בן רגע השתנו חייו של הילד שאהב תנועה, מהירות וחופש. במקום לחשוב רק על הספורט שאהב, הוא מצא את עצמו מתמודד עם בדיקות סוכר, חישובים וחששות. "במשך שנים", הוא מספר, "הסוכרת היא שקבעה את הקצב".

אבל דווקא מתוך המשבר נולד חלום חדש. לאחר שהבין שלא יוכל להגשים את חלום הטיס שלו, גילה את עולם מרוצי הראלי והחליט ששם יוכיח לעצמו שאין חלום גדול מדי. כיום הוא נהג מרוצים עטור הישגים, מרצה ומחנך לבטיחות בדרכים, שמעביר מסר פשוט: סוכרת לא חייבת לעצור אותך. לפעמים דווקא ההתמודדות איתה מעניקה את הכוח להמשיך קדימה.

פחות מספרים, יותר ביצועים

סמואל לא לבד - רגע לפני הזינוק, השריקה הראשונה או העלייה למגרש, הדופק עולה, הגוף דרוך והראש מתמקד במטרה. עבור ספורטאים החיים עם סוכרת מסוג 1, לרגע הזה מתווספת גם שאלה אחת: כיצד תשפיע הפעילות על רמות הסוכר?

גלריה ראם סמואל. לפעמים דווקא ההתמודדות עם הסכרת מעניקה את הכוח להמשיך קדימה ( צילום: באדיבות המצולם )

זו שאלה שאין לה תשובה אחת. פעילות אירובית עלולה לגרום לירידה ברמות הסוכר, מאמץ עצים עשוי דווקא להעלות אותן ותחרות רוויית אדרנלין יכולה לשנות את התמונה בתוך דקות. עבור אדם עם סוכרת מסוג 1, כל אחד מהגורמים הללו עשוי להשפיע על רמות הסוכר – ירידה באימון אחד, עלייה באחר ושינויים בלתי צפויים במהלך תחרות.

"במשך שנים הייתי עסוק כל הזמן בסוכרת. היום הטכנולוגיה נותנת לי מעין מערכת התראה מוקדמת. היא מזהה מגמות ומאפשרת לי להגיב לפני שמתפתחת בעיה", מספר ראם, המשתמש במערכת מינימד 780 המנטרת באופן רציף את רמות הסוכר ומתאימה את אספקת האינסולין באופן אוטומטי. המערכת בודקת באופן אוטומטי כל כחמש דקות את רמות הסוכר ומתקנת מינוני אינסולין לפי הצורך.

עבור ספורטאים רבים הנעזרים בטכנולוגיה, המשמעות היא פחות זמן בהתעסקות במספרים ויותר זמן להתרכז בתנועה, בביצועים ובמטרה.

ספורטאי המשתמש במערכת מינימד. אחת התכונות שפותחו במיוחד בשביל אנשים פעילים היא יעד סוכר זמני, המאפשר להעלות את יעד הסוכר לפני פעילות העלולה לגרום לירידה ברמות הסוכר ( צילום: מינימד )

אחת התכונות שפותחו במיוחד בשביל אנשים פעילים היא יעד סוכר זמני, המאפשר להעלות את יעד הסוכר לפני פעילות העלולה לגרום לירידה ברמות הסוכר. בפעילות מתוכננת מומלץ להפעילו כשעה עד שעתיים לפני האימון, ובפעילות לא מתוכננת מוקדם ככל האפשר (יש לעיין במדריך המשתמש של המערכת) כמובן, כל שינוי בניהול הסוכרת צריך להתבצע בהתאם להנחיות הצוות הרפואי המטפל.

עבור ראם, השינוי שחוללה הטכנולוגיה אינו רק פיזי, אלא גם רגשי. "כשאני עולה למרוץ, אני יודע שיש מערכת ששומרת איתי על קשר רציף. זה מעניק לי שקט נפשי שלא היה לי בעבר", הוא מספר

לדבריו, השקט הזה מאפשר לו להתמקד במה שבאמת חשוב: הנהיגה, קבלת ההחלטות בשברירי שנייה על המסלול וההנאה מהספורט שנלחם כל כך כדי לחזור אליו.

סוכרת לא עוצרת חלומות

הסיפור של ראם אינו יוצא דופן. ברחבי העולם ישנם ספורטאים רבים שהוכיחו כי אבחנה של סוכרת אינה קובעת את גבולות היכולת. אחד מהם הוא הטניסאי הגרמני אלכסנדר זברב, שאובחן עם סוכרת מסוג 1 כבר בגיל ארבע, אך המשיך לטפס לצמרת הטניס העולמי. לאורך השנים זכה בתארים רבים, והשנה רשם ציון דרך נוסף כשזכה לראשונה בטורניר גרנד סלאם, באליפות צרפת הפתוחה ברולאן גארוס.

מחוץ למגרש הקים את Alexander Zverev Foundation המסייעת לילדים ולמבוגרים החיים עם סוכרת ופועלת להעלאת המודעות למחלה ברחבי העולם. עבור אינספור ספורטאים צעירים, זברב הוא הוכחה חיה לכך שניהול נכון של הסוכרת מאפשר לכוון הכי גבוה שאפשר.

את אותה תפיסה מובילה גם חברת מינימד (MiniMed) שביקשה השנה להפוך את המסר הזה לחוויה ממשית עבור ילדים החיים עם סוכרת. במסגרת MiniMed Junior Cup טורניר כדורגל בינלאומי שנערך בשוויץ בשיתוף קרן אופ"א לילדים, נפגשו כ-30 ילדים החיים עם סוכרת מסוג 1 ממדינות שונות באירופה, ובהם גם שני נציגים מישראל.

Junior Cup שנערך בשוויץ. בטורניר נפגשו כ-30 ילדים החיים עם סוכרת מסוג 1 ממדינות שונות באירופה, ובהם גם שני נציגים מישראל ( צילום: מינימד )

אבל הטורניר היה הרבה יותר ממשחק כדורגל. מסירה שלא הצליחה זכתה לעידוד במקום לאכזבה. שער הוביל לחגיגות עם חברי קבוצה שרק שעה קודם לכן היו זרים ודיברו שפות שונות. סביב הארוחות המשותפות ועל כר הדשא נרקמו חברויות שלא היו קשורות למדינת המוצא, אלא למה שהיה משותף לכולם. ממשחק למשחק הלך והתחזק מסר אחד ברור: סוכרת לא עוצרת חלומות.

עבור MiniMed היה זה טורניר הג'וניור הראשון מאז הפכה החברה לעצמאית, והוא ביטא מחויבות שחורגת מטכנולוגיה בלבד. אמונה שטיפול בסוכרת אינו מסתכם במשאבה או בחיישן, אלא גם במתן ביטחון, תמיכה והשראה לאנשים להגשים את השאיפות שלהם.

לתת לגוף את מה שהוא צריך

הסיפור של ראם הוא גם סיפורם של אנשים רבים החיים עם סוכרת, שרוצים לרוץ, לשחק כדורגל, לרכוב על אופניים, להתאמן בחדר הכושר או להתחרות - מבלי לתת למחלה לקבוע את גבולות היכולת שלהם. "אל תחכו לרגע שבו הכול יהיה מושלם", הוא מסכם. "אם יש לכם חלום, עשו את הצעד הראשון כבר היום. כבדו את הגוף שלכם ותנו לו את מה שהוא צריך. עם הכלים והטכנולוגיות שעומדים לרשותנו כיום, אפשר להגשים חלומות שפעם נראו רחוקים".

לכל מי שחי או חיה עם סוכרת ומרגיש שפעילות גופנית היא אתגר גדול מדי, המסר ברור: עם ליווי רפואי נכון, הכנה מתאימה וטכנולוגיה מתקדמת, אפשר להמשיך לנוע, להתחרות ולהתקדם לעבר המטרה. לפעמים נדמה שהסוכרת מציבה גבולות, אבל עם הכלים הנכונים היא לא חייבת לקבוע את הדרך. לפעמים דווקא ההתמודדות איתה היא זו שמעניקה את הכוח לרדוף אחרי החלום בעוצמה גדולה יותר.

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