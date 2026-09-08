בשיתוף ג'ונסון אנד ג'ונסון ללא מעורבות בתכנים

ביום שבת אחר הצהריים, לקראת סוף 2020, אורי החל לחוש כאבים וקושי במתן שתן. הוא אובחן עם סרטן ערמונית, ואחרי שעבר ניתוח לכריתת ערמונית באיכילוב הסתבר כי המחלה התפשטה. למרות שמדובר במחלה גרורתית, חמש שנים אחרי האבחנה - הסרטן רחוק מלהגדיר את חייו. המחלה שלו נמצאת בשליטה, בדיקות ההדמיה לא מראות התקדמות, המוזיקה ממשיכה לתפוס מקום מרכזי בחייו והוא סב אוהב לשישה נכדים ונכדה.

חמש שנים אחרי האבחנה, הסרטן לא מגדיר את חייו של אורי והוא סבא אוהב ( תמונה: Shutterstock )

ד"ר דוד סריד, אונקולוג בכיר באיכילוב שמלווה את אורי לאורך הטיפול, מסביר כי הסיפור האישי שלו ממחיש שינוי רחב יותר שמתרחש בשנים האחרונות בטיפול בסרטן הערמונית הגרורתי. לצד השאלה היכן נמצא הגידול ועד כמה הוא התפשט, הרופאים מנסים כיום להבין גם מה מאפיין את הגידול של כל חולה – והאם קיימת בו נקודת תורפה שניתן להתאים לה טיפול.

דחיית הצורך בכימותרפיה

סרטן הערמונית נתפס לעיתים כמחלה אחת, אך בפועל קיימים הבדלים משמעותיים בין חולים ובין שלבי המחלה. כאשר המחלה מקומית, בחלק מהמקרים ניתן להסתפק במעקב, ובאחרים המטרה היא ריפוי באמצעות ניתוח או קרינה. כאשר המחלה הופכת לגרורתית, התמונה משתנה.

"כאשר אנחנו מדברים על מחלה מפושטת, יש צורך בטיפולים מאריכי חיים", מסביר ד"ר סריד. "הבסיס הטיפולי הוא בדרך כלל טיפול הורמונלי, שמטרתו להפחית את רמות הטסטוסטרון. סרטן הערמונית הוא ברוב המקרים גידול הרגיש להורמונים, ולכן הפחתת הטסטוסטרון עשויה להביא לנסיגה משמעותית וארוכת זמן של המחלה".

צילום: דוברות מרכז רפואי איכילוב

אבל כיום הטיפול אינו מסתיים שם. לצד גיל המטופל, מצבו התפקודי, היקף המחלה והממצאים בהדמיה, נכנס בשנים האחרונות לסך השיקולים בבחירת הטיפול מידע קריטי נוסף: הפרופיל המולקולרי והגנטי של הגידול. בדיקות ריצוף גנטי מתקדמות, NGS, מאפשרות לחפש בגידול שינויים גנטיים ומולקולריים. לדברי ד"ר סריד, חולים שמגיעים לאיכילוב עם סרטן ערמונית גרורתי עוברים כבר בשלב האבחון בדיקה לאיתור מוטציות אפשריות. אצל חולים צעירים, או כשקיימת היסטוריה משפחתית שמעלה חשד לנשאות תורשתית, עשוי להתווסף גם בירור גנטי.

המידע הזה אינו משמעותי רק בהיבט המשפחתי. בחלק מהמקרים, המוטציה שנמצאת בגידול יכולה כאמור להשפיע ישירות על אפשרויות הטיפול. אחת הדוגמאות הבולטות היא BRCA. לדברי ד"ר סריד, מוטציות BRCA נמצאות בכ-6-7% מחולי סרטן הערמונית שנבדקים. אצל חולים עם מוטציות מסוימות המחלה עלולה להתנהג בצורה אגרסיבית יותר, להתקדם מהר יותר ולהגיב למשך זמן קצר יותר לטיפולים המקובלים.

אבל דווקא אותה נקודת חולשה של הגידול יכולה להפוך גם למטרה טיפולית. "כאשר אני סורק את הגידול למוטציות ומגלה BRCA, אני יכול להציע, יחד עם הטיפול ההורמונלי שהוא הסטנדרט, גם טיפול במעכבי PARP", מסביר ד"ר סריד.

אחד השינויים המשמעותיים בטיפול בחלק מחולי סרטן הערמונית הגרורתי עם BRCA נוגע לתזמון הטיפול. בחולים המתאימים ניתן לשלב טיפול הורמונלי מתקדם עם טיפול ממוקד מסוג מעכב PARP כבר בשלב שבו המחלה הגרורתית עדיין רגישה לטיפול הורמונלי. כלומר, במקום להמתין עד שהמחלה תהפוך עמידה לטיפול ההורמונלי ורק אז להשתמש בטיפול הממוקד, ניתן לשלב אותו מוקדם יותר, ולהאריך את משך הזמן שבו המחלה נשארת בשליטה. לכך עשויה להיות משמעות גם בחיי היום־יום: דחיית הופעתם של תסמיני המחלה ודחיית הצורך בטיפולים נוספים, ובהם כימותרפיה.

עם זאת, ד"ר סריד מדגיש כי למעכבי PARP עשויות להיות תופעות לוואי ובהן אנמיה, שלשולים ופצעים בפה, ובמקרים נדירים מאוד גם סיבוכים המטולוגיים חמורים. גם הטיפול ההורמונלי, שמדכא את רמות הטסטוסטרון, עלול להשפיע על האנרגיה, מסת השריר, החשק והתפקוד המיני. לכן נדרשים מעקב רפואי והתאמה של הטיפול לכל מטופל.

"אנחנו לא מספרים לחולים שהחיים ממשיכים בדיוק כפי שהיו", אומר ד"ר סריד. "המטרה היא לשלוט במחלה לאורך זמן, ובמקביל לנסות לשמור ככל האפשר על איכות חיים טובה. ניתן לעשות את זה אם מנהלים את הטיפול נכון".

התאמה מדויקת יותר של הטיפול למטופל

גם אצל אורי, בדיקת מאפייני הגידול היא שהובילה למסלול טיפולי אחר – אם כי במקרה שלו לא נמצאה מוטציית BRCA אלא שינוי בגן CHEK2. בעקבות הממצא התברר כי הוא מתאים למחקר קליני בינלאומי שהיה פתוח באותה תקופה לגיוס באיכילוב. במסגרת המחקר החל לקבל שילוב של טיפול הורמונלי ומעכב PARP.

מאז חלפו יותר מחמש שנים. ה־PSA (בדיקה לסמן של סרטן הערמונית) שלו נותר מאופס וההדמיות אינן מראות התקדמות של המחלה. מבחינתו, הטיפול הפך לחלק משגרת החיים, והוא אינו סובל מתופעות לוואי משמעותיות. הדרך לא הייתה נטולת מהמורות. במהלך השנים התפתח אצלו סיבוך לבבי שבעקבותיו הופסק הטיפול לתקופה, אך לאחר טיפול ומעקב קרדיולוגי צמוד הוא חזר לקבל את התרופה במינון מופחת – והתגובה נשמרה.

המקרה שלו אינו זהה לזה של חולה עם מוטציית BRCA, אבל הוא ממחיש את העיקרון שעומד בבסיס הרפואה המותאמת אישית: ככל שיודעים יותר על המאפיינים הספציפיים של הגידול, ניתן בחלק מהמקרים לזהות אפשרויות טיפול נוספות.

עבור חולה שמקבל אבחנה של סרטן ערמונית גרורתי, המילה "גרורות" יכולה להישמע כמו נקודת מפנה שאין ממנה דרך חזרה. אלא שהאפשרויות הטיפוליות הקיימות כיום מציירות תמונה מעודדת יותר. הכיוון שאליו הולכת רפואת סרטן הערמונית הוא התאמה מדויקת יותר ויותר של הטיפול למטופל ולגידול שלו – באמצעות שילוב המידע על שלב המחלה, ההדמיה, הפתולוגיה והפרופיל המולקולרי. "אנחנו חיים בעידן מאוד מעניין ומתפתח", מסכם ד"ר סריד. "יש הרבה תקווה, והמהפכה בתחום כבר בדרך".

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