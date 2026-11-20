כשד"ר עירית חרמש נשאלת מדוע היא מוותרת על בדיקת צפיפות עצם, היא עונה בשתי מילים: "בגלל עצלנות". ד"ר מייסא חאיק מכירה מקרוב את הקושי לעבור לצד של המטופלת, וד"ר איתי שטרנברג זוכר את הימים שבהם המליץ למטופלים להפסיק לעשן בזמן שעישן בעצמו. ביקשנו משלושתם לספר איך הם שומרים על הבריאות שלהם בפועל, גם כשהשגרה לא ממש מאפשרת להקפיד על הכול.

גלריה ד"ר איתי שטרנברג, ד"ר עירית חרמש, ד"ר מייסא חאיק וד"ר סאלו חרץ ( צילום: הקריה הרפואית רמב"ם, מכבי, גלעד קוולרצ'יק )

ד"ר עירית חרמש

בת 60+, מומחית בגסטרואנטרולוגיה וסגנית מנהל מכון גסטרו בקריה הרפואית רמב"ם

ד"ר חרמש אינה מבצעת בדיקות באופן קבוע. על בדיקת צפיפות עצם, שהיא ממליצה עליה למטופלים, היא מוותרת בעצמה "בגלל עצלנות". אצל רופא, לעומת זאת, ביקרה ממש היום.

היא לא נוטלת תרופות קבועות, ולוקחת ויטמין D מדי פעם. לגבי תוספים אחרים, היא זהירה: "לא הייתי נוגעת בשום תוסף, אלא לאחר בחינה ובדיקה של מה ידוע לגבי פרופיל הבטיחות".

ד"ר עירית חרמש ( צילום: הקריה הרפואית רמב"ם )

בתזונה, לדבריה, "יש ימים ויש ימים". היא משתדלת להימנע ככל האפשר ממזון מעובד, אך אינה מקפידה על דיאטה מסודרת. היא ישנה שש עד שמונה שעות בלילה ועושה ספורט פעם בשבוע. ההרגל הלא בריא שלה הוא נשנושים, והעצה שקשה לה ליישם בעצמה היא פעילות גופנית מסודרת.

הדבר שהייתה רוצה שכולנו נעשה בשביל הבריאות? "לשים לב מה מכניסים לפה".

ד"ר מייסא חאיק

בת 37, מומחית לרפואת משפחה במחוז הצפון של מכבי שירותי בריאות

כשד"ר חאיק מיששה גוש בשד, היא פנתה לבדיקה ולבסוף עברה ניתוח להסרתו. "החוויה המחישה לי עד כמה קשה להתמודד עם הבדיקות והטיפולים מהצד השני", היא מספרת. "לפעמים, גם כרופאה, קשה לי לקבל את העובדה שאני המטופלת ושאני זקוקה לבדיקה". הרופא שלה, היא מציינת, הוא אביה.

ד"ר מייסא חאיק ( צילום: מכבי )

את הבדיקות שלה היא מתאימה להנחיות הקליניות, לרקע הרפואי ולצורך, ומשתדלת להימנע מבדיקות מיותרות. כיום היא נוטלת חומצה פולית בלבד; בהריונות ולאחר לידה נעזרה בתוספים בעקבות חסרים.

היא משתדלת לאכול בריא, ללא דיאטה מסוימת או תרופות הרזיה. אף שהיא מאמנת פילאטיס, היא מתאמנת כיום פעם בשבוע בלבד. לפני הלידה ישנה בממוצע שש עד שבע שעות בלילה, אבל עם תינוק קטן בבית השינה כבר אינה רציפה ומשפיעה על התפקוד היומיומי.

ההמלצה שלה היא גם האתגר שלה: תזונה מאוזנת, פעילות גופנית ושינה מספקת.

ד"ר איתי שטרנברג ( צילום: פרטי )

ד"ר איתי שטרנברג

בן 53, אורולוג ומנהל היחידה לאורולוגיה אונקולוגית במרכז הרפואי העמק מקבוצת כללית

ד"ר שטרנברג מקפיד על בדיקות הסקר שלו: מגיל 45 הוא עושה בדיקת PSA פעם בשנה עד שנתיים, וקולונוסקופיה אחת לשבע שנים. לבדיקות הכולסטרול והסוכר הוא מודה שהוא נוטה להגיע בלי לזכור לצום.

הוא אינו נוטל תרופות קבועות. התוסף היחיד שלו הוא מגנזיום ציטראט, שהוא לוקח נגד כאבי שרירים אחרי אימון. הבוקר מתחיל בשתיים-שלוש מנות אספרסו כפול, ללא ארוחה. בצהריים הוא בוחר חלבון וסלט, ובערב לרוב סלט גדול. מבצקים ומסוכרים הוא מנסה להימנע, "לא תמיד בהצלחה".

שלוש-ארבע פעמים בשבוע הוא שוחה 40-50 דקות. בשינה הוא פחות מצטיין: כחמש שעות בלילה באמצע השבוע ועד עשר בסופו.

לפני 16 שנה הפסיק לעשן. "פעם המלצתי למטופלים להפסיק בזמן שאני עצמי עישנתי", הוא מספר. היום הוא משתף אותם בכך שלא נגע בסיגריה מאז.

העצה שלו: למצוא בתוך עומס העבודה והמילואים גם זמן למשפחה, לחברים ולמנוחה.

ד"ר סאלו חרץ ( צילום: גלעד קוולרצ'יק )

ד"ר סאלו חרץ

בן 48, מנהל המחלקה הנוירולוגית בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד

לפני תשע שנים, כשהצטרף להקמת אסותא אשדוד, ד"ר חרץ היה שקוע בעבודה. הוא עלה במשקל, הכושר שלו הידרדר וגם תוצאות בדיקות הדם הורעו. לפני כשנתיים שינה את התזונה והתחיל להתאמן בקביעות. "היום אני מרגיש הרבה יותר בריא, גופנית ובעיקר נפשית", הוא אומר.

היום הוא מתאמן חמש פעמים בשבוע: שלושה אימונים פונקציונליים ושתי ריצות, שבהן הוא גומא כ-20 ק"מ בשבוע. גם בכנסים בחו"ל הוא יוצא לרוץ וכך מגלה מקומות חדשים. הוא מקפיד על תזונה דלת פחמימות, לא משתמש בתרופות הרזיה ולא נוטל תרופות קבועות. התוספים שלו הם מגנזיום, חומצה פולית, ויטמין D וקריאטין. פעם בשנה הוא עושה בדיקות דם ומודד לחץ דם.

השינה, לעומת זאת, היא "עקב אכילס" שלו: כשש שעות בלילה. הוא מודה שהוא מבלה יותר מדי זמן מול המחשב והטלפון, ומתקשה לעצור באמצע היום ולהתנתק. העצה שלו היא להפוך את הפעילות הגופנית להרגל: "לא צריך להיות ספורטאי, צריך פשוט להתחיל ולהתמיד".

פרופ' אורן פרוכטר ( צילום: פרטי )

פרופ' אורן פרוכטר

בן 59, מומחה לרפואה פנימית ולמחלות ריאה, מנהל מחלקת ריאות וטיפול נמרץ נשימתי במרכז הרפואי וולפסון ופרופסור חבר קליני באוניברסיטת תל אביב

שישה ימים בשבוע פרופ' פרוכטר שוחה 40 דקות. בלילה הוא ישן בדרך כלל שש עד שבע שעות. הוא משתדל לאכול בריא, אבל כשמגיעים למתוקים, הוא מודה שיש לו חולשה. גם על המשקל הוא לא תמיד עוקב כפי שהיה רוצה. "לדעת מה נכון מבחינה רפואית וליישם זאת בפועל הם שני דברים שונים", הוא אומר.

פעם בשנה הוא עובר בדיקת עיניים, וזה גם היה הביקור האחרון שלו אצל רופא כמטופל. את בדיקות הסקר, לדבריו, כדאי להתאים לגיל ולגורמי הסיכון. הוא אינו נוטל תרופות קבועות, ומסתייג מתוספים שמבטיחים לחזק או לנקות את הריאות בלי ביסוס מדעי.

כשמבקשים ממנו לבחור עצה אחת, הוא בוחר בעישון: "להפסיק לעשן, ומי שאינו מעשן, שלא יתחיל. זו אחת ההחלטות המשמעותיות ביותר לבריאות האדם".

ד"ר רנטה פיירמן ( צילום: הלל יפה )

ד"ר רנטה פיירמן

בת 45, רדיולוגית שד ומנהלת יחידת דימות שד במרכז הרפואי הלל יפה

ד"ר פיירמן עוברת ממוגרפיה ואולטרסאונד שד, אבל יש בדיקה אחת שהיא ממליצה עליה למטופלות וטרם עשתה בעצמה: בדיקת סקר למוטציות שכיחות בגן BRCA. אין לה סיפור משפחתי של סרטן השד, והיא אומרת שהסיבה העיקרית לדחייה היא החשש מהתוצאה ומהמשמעות שלה. "לפעמים גם כשאנחנו יודעות היטב את החשיבות הרפואית של בדיקה, קשה לנו ליישם את ההמלצות על עצמנו", היא אומרת.

היא טריאתלטית, מתאמנת חמש פעמים בשבוע וישנה חמש עד שש שעות בלילה. היא לא נוטלת תרופות קבועות, ולוקחת מגנזיום בימים של אימונים עצימים. הביקור האחרון שלה אצל רופא כמטופלת היה שבוע לפני שענתה לשאלון.

היא אוכלת בדרך כלל שלוש ארוחות ביום, בלי דיאטה או תרופות הרזיה. בערב היא אוכלת ממה שיש בבית או מחממת שאריות מהצהריים. אחרי יום עבודה ארוך, כשהיא עייפה במיוחד, היא לפעמים מזמינה אוכל. פיצה והמבורגר נכנסים לתפריט כשאין לה זמן בגלל העבודה.