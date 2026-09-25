בשיתוף מכון מור

יותר ממיליון ישראלים חיכו בשנה שעברה למעלה מחודש לתור אצל רופא מומחה. גם אחרי שמתקבלת הפניה לבדיקה, ההמתנה עשויה להימשך שבועות: זמן ההמתנה הממוצע לבדיקת MRI בישראל עמד ב־2025 על כ־55 ימים. מאחורי המספרים האלה עומדת שאלה יומיומית עבור מטופלים רבים: כמה זמן יידרש כדי להגיע לבדיקה, והאם היא בכלל זמינה קרוב לבית?

עבור תושב כרמיאל הזקוק לבדיקת CT השאלה אינה רק מתי יימצא תור, אלא גם לאן יצטרך לנסוע כדי לבצע אותה. לדברי יורם סגל, מנכ"ל מכון מור, תושבים בעיר נאלצו בעבר להגיע עד חיפה או נהריה גם לצורך טיפולי כאב ובדיקות עיניים. סניף של המכון שנפתח בכרמיאל במהלך המלחמה הגיע לפי סגל לתפוסה מלאה כבר מיומו הראשון. זו דוגמה לפער שמוכר במערכת הבריאות הישראלית: שירות רפואי יכול להתקיים, אך להיות רחוק מדי או עמוס מדי עבור מי שזקוק לו.

מהפכת הבדיקות

פערי הנגישות בין המרכז לפריפריה, תורים ארוכים ומחסור באנשי מקצוע מלווים את המערכת כבר שנים. משבר הקורונה ומלחמת "חרבות ברזל" הגבירו את העומס על בתי החולים ואת הביקוש לשירותי בריאות הנפש. על הרקע הזה מרחיב מכון מור, שעסק במשך שנים בעיקר באבחון ובהדמיה, את השירותים שהוא מציע ואת פריסתם ברחבי הארץ.





גלריה מנכ"ל מכון מור יורם סגל ( מורן ויזל )





לפני כשלוש וחצי שנים פעל המכון, חברת אחרות של שירותי בריאות כללית, באמצעות 20 סניפים. מאז גדל היקף פעילותו בכ־70%, והרשת צפויה למנות בקרוב כ־30 נקודות שירות, מקריית שמונה ועד באר שבע. לפי נתוני המכון, כ־1.5 מיליון מטופלים מכלל קופות החולים מקבלים בו שירות מדי שנה. הוא מבצע כ־250 אלף בדיקות CT בשנה, וחברת הבת שלו, "מור אינסייד", מבצעת כ־140 אלף בדיקות MRI בשנה — כרבע מכלל הבדיקות מסוג זה בישראל. לצד פעילותו הישירה הוא מחזיק בחברות ובגופים נוספים בתחום הבריאות, ובהם המעבדה הפתולוגית, הרצליה מדיקל סנטר ו"מור יישום", העוסקת במחקרים קליניים.

צורך פוגש חדשנות

סגל מתאר תהליך שהוא מכנה "מיפוי אסטרטגי": בחינת הצרכים מול קופות החולים, בתי החולים ומשרד הבריאות, ועדכון המענה לפי האזור ולפי אירועים שמשנים את הביקוש לשירותים רפואיים. לדבריו, כך מתקבלות גם החלטות על פתיחת סניפים בקריית שמונה, בכרמיאל, באשקלון, בחדרה ובאור עקיבא. במקרה של כרמיאל, הוא אומר, גם משרד הבריאות היה בין הגורמים שביקשו לשפר את זמינות התורים באזור.

המיפוי אינו עוסק רק במיקום. "חלק מהתהליך כולל גם איתור מתמיד אחר טכנולוגיות חדשות בעולם, כדי להביא לאזרחי ישראל טכנולוגיות שעדיין לא קיימות בה", הוא אומר. כדוגמה הוא מציין את ABUS, מכשיר לסריקת שד אוטומטית. " זהו מכשיר ראשון מסוגו בישראל, המאפשר סריקה מקיפה יותר ועשוי לזהות ממצאים שהיו נותרים סמויים בבדיקות אחרות".





סניף מכון מור בכרמיאל ( רגב כלף )

תחום נוסף שהמכון נכנס אליו הוא הפסיכיאטריה. בעקבות אירועי 7 באוקטובר והעלייה בביקוש למענה נפשי, החל המכון להציע טיפולי TMS - גרייה מגנטית - למטופלים המתמודדים עם דיכאון עמוק או פוסט־טראומה ואינם מגיבים לטיפול תרופתי. "מה שהחל כפיילוט הפך למענה מרכזי", אומר סגל. לדבריו, המכון הוא כיום נותן השירות הגדול בישראל בתחום זה. גם הרחבת רשת מרפאות הכאב נועדה לתת מענה לזמני ההמתנה במערכת הציבורית. לפי סגל, בעוד שבבתי חולים ההמתנה לתור עשויה להימשך חודשים, במכון מור היא עומדת על פחות משלושה שבועות.

מניעה לפני טיפול

לצד הרחבת השירותים הקיימים, מכון מור נכנס לתחומי אבחון ומניעה נוספים. אחד מהם הוא טומוגרפיה ממוחשבת של הלב, המכונה גם צנתור וירטואלי, המשמשת לזיהוי חסימות בעורקים. סגל אומר כי בעולם נבחנת האפשרות להרחיב את השימוש בבדיקה כבדיקת סקר לבני 50 ומעלה. לדבריו, היו במכון מקרים שבהם מטופלים ללא רקע לבבי ידוע נשלחו בעקבותיה לצנתור דחוף. הוא מציג את התחום כאחד מאלה שהמכון משקיע בהם גם כשהתועלת העסקית מוגבלת.

בתחום הגנטיקה מציע המכון בדיקה של 173 גנים, שפותחה בשיתוף המכון הגנטי בבילינסון. לפי המכון, מטרתה לזהות נטייה למחלות לב ולסוגי סרטן, ולאפשר מעקב וגילוי מוקדם בהתאם לממצאים. במקביל, המכון משדרג את הטכנולוגיות המשמשות לבדיקות ממוגרפיה ולזיהוי סרטן ריאה, ובוחן שירותים לאיתור כבד שומני ולרפואת ספורט.

הרחבת הפעילות תלויה גם בזמינות של אנשי מקצוע. "כל הרופאים במכון הם מומחים העובדים במקביל בבתי חולים", הוא מסביר. "דרך עבודה במכון מור, הרופא מבית החולים מתקרב לקהילה ויכול להמשיך עם המטופל להמשך טיפול בבית החולים". המכון מציג גם את הציוד הרפואי והמתקנים החדשים כגורמים המסייעים בגיוס רופאים. היקף הרשת, מוסיף סגל, מאפשר להעביר אנשי מקצוע בין סניפים כשנוצר מחסור מקומי ולשמור על רצף השירות.

מאוד לא פשוט לחכות

בבדיקות הדמיה, קבלת התור היא רק תחנה אחת בדרך. לאחר הבדיקה מתחילה ההמתנה לפענוח — לעיתים כשברקע חשש מממצא משמעותי. כדי לטפל בשלב הזה הקים מכון מור מרכזי פענוח לבדיקות CT, ממוגרפיה, אולטרסאונד ועיניים, המרכזים את הבדיקות במאגר אחד המנוהל בידי אנשי מקצוע ייעודיים.





סניף מכון מור בכרמיאל ( רגב כלף )





לפי נתוני המכון, זמן ההמתנה לתוצאות בדיקת CT התקצר מכעשרה ימי עבודה לארבעה עד חמישה ימים. סגל אומר כי קיצור הזמן הזה "חוסך לילות ללא שינה מהמטופלים הממתינים לתשובה. המכון מודד גם את שביעות רצון המטופלים בסקר הנערך בתום כל בדיקה; הציון הממוצע, עומד על כ־9.4. חשוב לנו לדעת היכן יש לשמר את איכות השירות והיכן לשפר".

ההתרחבות צפויה להימשך גם בשנים הקרובות. במכון מתכננים לפתוח חמישה סניפים נוספים ב־2027 ולהעביר את סניף האם למבנה חדש. במקביל נבחנות טכנולוגיות חדשות בתחומי ההדמיה, העיניים והכאב, ונמשכת עבודה על כלים מבוססי בינה מלאכותית לשיפור דיוק הפענוח. מבחינת המטופלים, המבחן של כל המהלכים האלה יהיה מעשי: כמה רחוק צריך לנסוע, כמה זמן מחכים לתור - ומתי מגיעה התשובה.

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