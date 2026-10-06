מאז תחילת שנות ה-90 לא ראתה ארה"ב התפרצות חצבת כזו במדינה אחת. משרד הבריאות של פנסילבניה דיווח אמש (יום ב') על 1,004 חולים מתחילת השנה, 106 מהם בשבוע האחרון בלבד. ההתפרצות הנוכחית החלה באפריל באזור שממערב לפילדלפיה, ומאז התפשטה ל-39 מתוך 67 המחוזות במדינה. מוקדה הוא מחוז לנקסטר, עם 391 חולים.
עד כה אושפזו 198 חולים - כמעט אחד מכל חמישה - ויותר מ-99% מהחולים לא היו מחוסנים. ההתפרצות האחרונה במדינה אמריקנית שעברה את 1,000 החולים הייתה בעיר ניו יורק בתחילת שנות ה-90: היא נמשכה כמה שנים והדביקה יותר מ-4,500 בני אדם. פנסילבניה עקפה גם את דרום קרוליינה, שבה נרשמו 997 חולים בהתפרצות שנמשכה מ-2025 ועד השנה.
ארה"ב כולה עוברת את שנת החצבת הקשה ביותר שלה מאז 1991: לפי ה-CDC (המרכזים לבקרת מחלות ומניעתן), עד 2 באוקטובר אובחנו במדינה 3,887 מקרים, ובשנתיים האחרונות נרשמו שמונה מקרי מוות הקשורים למחלה - יותר מאשר בשלושת העשורים שקדמו להן גם יחד. ועדיין, הנתונים רחוקים מהמגפה של 1991-1989, שבשיאה, ב-1990, נרשמו בארה"ב 27,786 חולים.
מחלת ילדים? לא ממש
אחד המאפיינים החריגים של ההתפרצות בפנסילבניה הוא גיל החולים. רק 32% מהם צעירים מגיל 18, והקבוצה הגדולה ביותר היא בני 25 עד 49. בעידן שלפני החיסון, רוב הנדבקים היו ילדים מתחת לגיל חמש, וכמעט כל מי שהגיע לגיל 15 כבר היה מוגן בעקבות הדבקה. פרופ' פול אופיט, מנהל המרכז לחינוך בנושא חיסונים בבית החולים לילדים של פילדלפיה, הסביר שכעת דורות של ילדים שלא חוסנו הפכו למבוגרים, וכך נחשפה פגיעות רחבה הרבה יותר ברחבי המדינה.
גם רשימת המתים משקפת את השינוי. בספטמבר מתה אישה בת 40 ממחוז ג'פרסון שבמערב המדינה, שסבלה מאסתמה וממחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD), וימים ספורים לאחר מכן דווח על מותה של צעירה מהקהילה האמישית בת 18 ממחוז מיפלין שבמרכז המדינה, מסיבוך נוירולוגי נדיר וקשה של חצבת: דלקת חריפה ומפושטת של המוח ושל חוט השדרה (ADEM). שני מתים נוספים, באוגוסט, היו תינוקות ממחוז לנקסטר, צעירים מכדי לקבל את החיסון, שניתן לראשונה בדרך כלל סביב גיל שנה. אף אחד מחמשת המתים לא היה מחוסן.
את המוות החמישי, של תושב לא מחוסן ממחוז לנקסטר, דיווח משרד הבריאות של פנסילבניה בשבוע שעבר, אך סירב למסור פרטים בשל חוקי הפרטיות. לפי דיווח של ה"פילדלפיה אינקוויירר", שמבוסס על עדות של בת משפחה, על רשומות ועל דיווחים נוספים, ככל הנראה מדובר בצעירה מהקהילה האמישית בת 20 - שביקשה להתחסן ולא הורשתה.
כשהחצבת התחילה לעבור מאח לאח בבית משפחתה, בסוף הקיץ, היא ידעה שהיא בסכנה. כשנתיים קודם לכן היא אובחנה כחולה בלוקמיה, והכימותרפיה והסטרואידים החלישו את מערכת החיסון שלה. איש מבני הבית לא היה מחוסן, והיא, שחששה מהנגיף יותר משחששה מהחיסון, ביקשה מהרופא שלה להתחסן. התשובה הייתה שלילית: חיסון החצבת מכיל נגיף חי מוחלש, ומטופלים בכימותרפיה אינם יכולים לקבל אותו.
שמונת אחיה, הוריה ובעלה, שאיתו התחתנה בנובמבר 2025, חלו כולם. היא הייתה האחרונה מבין תשעת האחים שחלתה. באמצע ספטמבר אושפזה במרכז הרפואי הרשי עם דלקת ריאות דו-צדדית, ומצבה הלך והידרדר עד שחוברה למכונת הנשמה. כשהתברר שאין עוד מה לעשות, החליטה המשפחה לנתק אותה מההנשמה. "מערכת החיסון שלה לא הייתה חזקה", סיפרה סבתה ל"פילדלפיה אינקוויירר". "היא פשוט לא יכלה לעמוד בחצבת".
סבתה של הצעירה שמתה אמרה שהמשפחה אינה מתנגדת לחיסונים מטעמי אמונה ורואה בהם החלטה אישית, ושאמישים רבים נמנעים מהם פשוט כי אינם יודעים מה יש בהם.
החולים שלא נספרו
ייתכן שהמספרים הרשמיים מציגים רק חלק מהתמונה. חצבת הורגת בדרך כלל אחד עד שלושה מכל 1,000 נדבקים, ולפי חישובו של אופיט, חמישה מקרי מוות מעידים על כך שבפנסילבניה יש אולי 5,000 חולים ויותר. לדבריו, מקרים קלים רבים כנראה אינם מגיעים לרופא ולכן גם אינם נרשמים - בייחוד בקהילה האמישית, שבה משפחות רבות מעדיפות לטפל בחולים בבית. גם בדרום קרוליינה העריכו גורמי הבריאות שמספר החולים האמיתי גבוה מהרשמי.
מקרי המוות בפנסילבניה הפכו לזירת קרב פוליטית בין מושל המדינה הדמוקרטי, ג'וש שפירו, לשר הבריאות האמריקני רוברט פ. קנדי ג'וניור, שמזוהה עם עמדות ספקניות כלפי חיסונים. כששפירו הודיע ב-25 באוגוסט על שני מקרי המוות הראשונים, שניהם במחוז לנקסטר, הוא סיפר שדחה הצעה של קנדי לשלוח צוותים פדרליים. נציב מחוז לנקסטר, ג'וש פרסונס, מיהר לטעון שלפי משרד חוקר מקרי המוות אין אף מקרה שבו החצבת הייתה סיבת המוות הישירה, ולמחרת כתב קנדי ברשת X שההודעה הייתה חפוזה, ורמז שהמקרים אולי "פוברקו בידי אחד מעוזריו השאפתנים של המושל".
בבסיס המחלוקת עמד מונח אחד. משרד הבריאות של פנסילבניה מגדיר "מוות הקשור לחצבת" כל מקרה שבו יש עדות מעבדתית או אפידמיולוגית להדבקה, גם אם החצבת לא נקבעה כסיבת המוות המיידית. חוקר מקרי המוות של לנקסטר, ד"ר סטיבן דיאמנטוני, רופא ונבחר ציבור רפובליקני, קבע שהתינוק הראשון, שנדבק עוד ברחם אמו, מת זמן קצר אחרי הלידה מקרע בטחול. החצבת מופיעה בתעודת הפטירה שלו כגורם תורם, אבל לדברי דיאמנטוני היא לא תרמה לקרע, וצוינה רק משום שהייתה מצב רפואי משמעותי בעת המוות. כעבור כשבועיים אישר דיאמנטוני שהתינוקת השנייה, בת שישה שבועות, מתה מהחצבת עצמה - וקנדי הכיר בממצא.
ה-CDC, הכפוף לקנדי, לא כלל במשך שבועות אף אחד ממקרי המוות בפנסילבניה בלוח הנתונים שלו, בטענה שהוא אוסף מידע נוסף. לפני שבועיים הוסיף לראשונה מקרה מוות אחד, ובשבוע שעבר מקרה שני - אבל פנסילבניה מדווחת על חמישה. שפירו האשים את קנדי כי התערב אישית והורה ל-CDC שלא לדווח על המקרים, "ככל הנראה משום שזה לא מתיישב עם הנרטיב המזויף שלו". קנדי הכחיש, וטען ששפירו עושה פוליטיקה מההתפרצות במקום לקדם מענה מאוחד של בריאות הציבור.
מעבר לגבולות פנסילבניה
ההתפרצות כבר חוצה גבולות. ביום שני הכריזה מושלת ניו יורק, קתי הוקול, על מצב חירום בעקבות התפשטות החצבת במדינות השכנות ובאזורים הכפריים של ניו יורק עצמה, שבה אובחנו השנה יותר מ-100 חולים. הצו מתיר גם לפרמדיקים, למיילדות ולאנשי מקצוע נוספים לחסן, ומאפשר לאחיות להפנות לבדיקות לצד הרופאים. באוהיו, שבה נרשמו השנה יותר מ-200 חולים, נפגעו במיוחד מחוזות עם קהילות אמיש גדולות, שבהן שיעורי ההתחסנות נמוכים.
ב-2000 הוכרזה ארה"ב כמדינה שבה החצבת חוסלה - כלומר, הנגיף כבר לא עבר בה באופן רציף - הודות לשיעורי התחסנות גבוהים. מאז ירדו השיעורים אל מתחת ל-95%, הסף הדרוש כדי למנוע התפרצויות. בקרב ילדי הגן ירד שיעור המחוסנים מ-95.2% בשנת הלימודים 2020-2019 ל-92.5% ב-2025-2024, ובקהילות מסוימות הוא נמוך בהרבה. לפי מומחי בריאות, הירידה נובעת מפטורים שמבקשים הורים, מקשיי נגישות לשירותי בריאות ומהפצה נרחבת של מידע כוזב.
גיף החצבת הוא מהנגיפים המידבקים ביותר המוכרים לרפואה. הוא עובר באוויר כשהחולה נושם, משתעל או מתעטש, וגם דרך משטחים מזוהמים, יכול להישאר באוויר עד שעתיים ומדביק עד תשעה מכל עשרה אנשים חשופים שאינם מחוסנים.
בינתיים, נרשם זינוק בביקוש לחיסון בפנסילבניה: בחודש רגיל ניתנות במדינה כ-25 אלף מנות MMR, אבל באוגוסט ניתנו יותר מ-49 אלף ובספטמבר יותר מ-53 אלף. אופיט מעריך שגם זה לא יספיק לעצור את הנגיף, ושהתפרצויות חצבת ילוו את ארה"ב עוד שנים. בנובמבר יתכנס ארגון הבריאות הפאן-אמריקני (PAHO) כדי לבחון אם בארה"ב ובמקסיקו התבססה מחדש העברה מקומית רציפה של הנגיף, ואופיט, כמו מומחים רבים, צופה שארה"ב תאבד את מעמדה כמדינה נקייה מחצבת. קנדה איבדה את המעמד כבר בנובמבר 2025, ואיתה איבד גם אזור אמריקה כולו את מעמדו כאזור נקי מחצבת.
התמונה בפנסילבניה שונה מזו שעלתה מההתפרצות בישראל. מחקר של חוקרים ממשרד הבריאות, מהאוניברסיטה העברית, מהדסה ומשערי צדק, שפורסם בכתב העת Emerging Infectious Diseases של ה-CDC, מצא כי בין אפריל 2025 למרץ 2026 נרשמו בישראל 3,574 חולי חצבת ו-17 מקרי מוות. בירושלים לבדה אובחנו 1,289 חולים - שיעור תחלואה גבוה פי 15 מבשאר הארץ - ו-11 ילדים מתו. הגיל החציוני של הילדים שמתו בעיר היה 1.4 שנים, ותשעה מהם היו פעוטות מתחת לגיל שלוש שלא קיבלו אף חיסון ולא היו רשומים בטיפת חלב. בשש שכונות במרכז העיר, שרוב תושביהן חרדים ושבהן התגוררו רוב החולים, עמד שיעור ההתחסנות במנה הראשונה באפריל 2025 על 55% בלבד.