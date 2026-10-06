שמונת אחיה, הוריה ובעלה, שאיתו התחתנה בנובמבר 2025, חלו כולם. היא הייתה האחרונה מבין תשעת האחים שחלתה. באמצע ספטמבר אושפזה במרכז הרפואי הרשי עם דלקת ריאות דו-צדדית, ומצבה הלך והידרדר עד שחוברה למכונת הנשמה. כשהתברר שאין עוד מה לעשות, החליטה המשפחה לנתק אותה מההנשמה. "מערכת החיסון שלה לא הייתה חזקה",

סיפרה סבתה ל"פילדלפיה אינקוויירר"