תפריט קפדני, צום לסירוגין, אפליקציית מעקב, קבוצת אימון - הניסיונות להתמודד עם עודף משקל מובילים לעיתים קרובות לתסכול, עייפות מצטברת ותחושה ש'אין טעם להמשיך לנסות'. מעגל של ירידה במשקל שמלווה בעלייה מחדש הוא אחד המכשולים הרגשיים הקשים ביותר שמטופלים מביאים לרופא. הוא מוביל לייאוש, לעייפות ולחשש להסביר שוב לסביבה עוד כישלון. בסדרת הסרטונים "טיפ מחדר הרופא", פרופ' איתמר רז, מומחה בהשמנת יתר וסוכרת, עומד על החסמים המרכזיים בטיפול בהשמנה ומציג את המעבר מניסיונות עצמאיים לטיפול רפואי מבוסס מדע.

תפריט קפדני, צום לסירוגין, אפליקציית מעקב, קבוצת אימון - הניסיונות להתמודד עם עודף משקל מובילים לעיתים קרובות לתסכול, עייפות מצטברת ותחושה ש'אין טעם להמשיך לנסות'. מעגל של ירידה במשקל שמלווה בעלייה מחדש הוא אחד המכשולים הרגשיים הקשים ביותר שמטופלים מביאים לרופא. הוא מוביל לייאוש, לעייפות ולחשש להסביר שוב לסביבה עוד כישלון. בסדרת הסרטונים "טיפ מחדר הרופא", פרופ' איתמר רז, מומחה בהשמנת יתר וסוכרת, עומד על החסמים המרכזיים בטיפול בהשמנה ומציג את המעבר מניסיונות עצמאיים לטיפול רפואי מבוסס מדע.

תפריט קפדני, צום לסירוגין, אפליקציית מעקב, קבוצת אימון - הניסיונות להתמודד עם עודף משקל מובילים לעיתים קרובות לתסכול, עייפות מצטברת ותחושה ש'אין טעם להמשיך לנסות'. מעגל של ירידה במשקל שמלווה בעלייה מחדש הוא אחד המכשולים הרגשיים הקשים ביותר שמטופלים מביאים לרופא. הוא מוביל לייאוש, לעייפות ולחשש להסביר שוב לסביבה עוד כישלון. בסדרת הסרטונים "טיפ מחדר הרופא", פרופ' איתמר רז, מומחה בהשמנת יתר וסוכרת, עומד על החסמים המרכזיים בטיפול בהשמנה ומציג את המעבר מניסיונות עצמאיים לטיפול רפואי מבוסס מדע.

"כפי שלא מצפים מאדם עם לחץ דם גבוה להגיע לאיזון ללא טיפול מתאים, כך גם בהשמנה"

"כפי שלא מצפים מאדם עם לחץ דם גבוה להגיע לאיזון ללא טיפול מתאים, כך גם בהשמנה"

מעגל של ירידה במשקל שמלווה בעלייה מחדש הוא אחד המכשולים הרגשיים הקשים ביותר שמטופלים מביאים לרופא. הוא מוביל לייאוש, לעייפות ולחשש להסביר שוב לסביבה עוד כישלון.

מעגל של ירידה במשקל שמלווה בעלייה מחדש הוא אחד המכשולים הרגשיים הקשים ביותר שמטופלים מביאים לרופא. הוא מוביל לייאוש, לעייפות ולחשש להסביר שוב לסביבה עוד כישלון.

מעגל של ירידה במשקל שמלווה בעלייה מחדש הוא אחד המכשולים הרגשיים הקשים ביותר שמטופלים מביאים לרופא. הוא מוביל לייאוש, לעייפות ולחשש להסביר שוב לסביבה עוד כישלון.