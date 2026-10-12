בשיתוף אלי לילי
תפריט קפדני, צום לסירוגין, אפליקציית מעקב, קבוצת אימון - הניסיונות להתמודד עם עודף משקל מובילים לעיתים קרובות לתסכול, עייפות מצטברת ותחושה ש'אין טעם להמשיך לנסות'. מעגל של ירידה במשקל שמלווה בעלייה מחדש הוא אחד המכשולים הרגשיים הקשים ביותר שמטופלים מביאים לרופא. הוא מוביל לייאוש, לעייפות ולחשש להסביר שוב לסביבה עוד כישלון. בסדרת הסרטונים "טיפ מחדר הרופא", פרופ' איתמר רז, מומחה בהשמנת יתר וסוכרת, עומד על החסמים המרכזיים בטיפול בהשמנה ומציג את המעבר מניסיונות עצמאיים לטיפול רפואי מבוסס מדע.
"שוב עליתי הכול חזרה": כשהגוף פועל לפי הביולוגיה שלו
מעגל של ירידה במשקל שמלווה בעלייה מחדש הוא אחד המכשולים הרגשיים הקשים ביותר שמטופלים מביאים לרופא. הוא מוביל לייאוש, לעייפות ולחשש להסביר שוב לסביבה עוד כישלון.
פרופ' רז מבקש לשנות את תפיסת הכישלון. "הגוף מפעיל מנגנונים ביולוגיים שיכולים להקשות על ירידה במשקל ועל שמירתה לאורך זמן. זו אחת הסיבות שאנחנו מתייחסים להשמנה כמחלה כרונית ולא רק כעניין של כוח רצון", הוא מסביר. "בדיוק כפי שלא מצפים מאדם עם לחץ דם גבוה להגיע לאיזון ללא טיפול מתאים, כך גם בהשמנה. חזרה למשקל הקודם היא חלק מהטבע של המחלה, ולא סימן לאופי או לחוסר שליטה עצמית."
טיפ מחדר הרופא: אם הניסיונות הקודמים נעשו לבד ובדרכים שלא נשענו על ליווי רפואי, פנו לרופא המשפחה והתייעצו לגבי המשך הדרך.
"מה כולם לוקחים?": הבחירה בטיפול מתחילה מכם
כשהניסיונות נכשלים, קל לחפש את הפתרון הכי מדובר בסביבה. אבל פרופ' רז מדגיש שלבחירת הטיפול אין קשר לפופולריות. "אני דווקא לא רוצה לבחור טיפול לפי מה שכולם לוקחים", הוא אומר. "אני בוחר לפי האדם שיושב מולי: המצב הבריאותי, מידת ההשמנה, מחלות נלוות, טיפולים קודמים, היעדים שלכם, והיתרונות והסיכונים של כל אפשרות."
השאלה, לפי פרופ' רז, אינה מה הכי פופולרי, אלא מה מתאים לכם.
כדי להפוך את הביקור הבא לפרודוקטיבי, פרופ' רז ממליץ להביא איתכם שלוש שאלות:
1. מה היעד שלי?
2. אילו אפשרויות מתאימות לי?
3. איך נדע אם אני מתקדם לעבר היעד?
טיפ מחדר הרופא: במקום "מה כולם לוקחים?", שאלו: "אילו אפשרויות קיימות, ומה השיקולים בבחירת הטיפול שמתאים לי?"
בשורה התחתונה
בין אם אתם חשים שחוקים מהצורך להסביר את עצמכם, ובין אם אתם מיואשים מניסיונות שנעצרו והתהפכו, חשוב לדעת שאתם לא לבד. השמנה היא מצב רפואי שדורש טיפול רציני, חמלה וכלים מדעיים מתאימים. ניסיתם הרבה דברים? זה לא סימן שאין פתרון. זה סימן שהגיע הזמן לנסות גישה אחרת, בליווי רופא שמכיר אתכם.
בשיתוף אלי לילי, ללא מעורבות בתכנים