לראש ממשלת דנמרק מטה פרדריקסן (48) נמאס מהעיסוק במראה החיצוני שלה. כששבה לביתה בקופנהגן ביום שני שעבר מביקור באוקראינה, חיכתה לה הודעה ממנתח פלסטי שהציע לסייע לה בסילוק פלולה קטנה על הנחיר השמאלי שלה. פרדריקסן, שנחשבת לאחת הפוליטיקאיות הבולטות בעולם בקידום שוויון מגדרי, החליטה לא לשתוק.

היא פרסמה בחשבון האינסטגרם שלה את צילום ההודעה מהמנתח - בלי לזהות אותו - וכתבה תגובה ישירה: "הו, לא. אני מרוצה מהגוף שלי - אני ממש לא צריכה שלמנתח פלסטי גבר תהיה דעה על זה".

גלריה "אני מרוצה מהגוף שלי". ראש ממשלת דנמרק, מטה פרדריקסן ( צילום: AP Photo / Marius Burgelman )

פרדריקסן, שעומדת בחזית מאבקי האיחוד האירופי על משבר ההגירה, משבר האקלים והניסיון של הנשיא טראמפ לספח את גרינלנד, חזרה ביום שני מביקור בחזית האוקראינית המותקפת בידי רוסיה - ביקור שבו נאלצה גם להסתתר בשעת אזעקות שהתריעו מפני התקפה. בפוסט שפרסמה, תיארה פרדריקסן את הרגע שבו קיבלה את ההודעה: "הדבר האחרון ששמעתי כשעזבנו את קייב אתמול היה אזעקה. המלחמה נמשכת באירופה. אחת ההודעות הראשונות שראיתי כשחזרתי לדנמרק הייתה זו. נו כבר (Come on)".





בהמשך הפוסט, שפורסם במקור בדנית, כתבה: "אין לי ספירה מדויקת של כמה הודעות קיבלתי במהלך השנים על המראה שלי. בעיקר שיש לי שיניים מכוערות ושיער דק, שיש לי 'פלולה' מכוערת על האף ועצות טובות לעבור סבב בוטוקס".

"אני לא מתערבת במה שאחרים עושים בנוגע למראה שלהם", הבהירה. "אני עצמי חיה טוב עם הגוף שלי, כפי שהוא עכשיו, כאישה שמתקרבת ל-50. ובכל זאת אני קצת נעלבת בצורה המיושנת. אם כבר צריך לכתוב לי (ואתם מוזמנים בהחלט) - אני מקווה שתשתמשו בזמן הדיבור שלכם על משהו יותר משמעותי. לא על האף שלי".

ראש ממשלת דנמרק מטה פרדריקסן גאה בגוף שלה ולא מרגישה צורך להתנצל על כך ( צילום: Ritzau Scanpix / Sebastian Elias Uth via REUTERS )

היא סיכמה: "זה יהיה 'לא תודה' להצעה. והיום אני שולחת מחשבה אוהבת נוספת לכל מי שצריך לשמוע כל יום על אי-השלמויות המושלמות שכולנו מסתובבים איתן".

בחזית הדנית

פרדריקסן, ילידת העיר אלבורג בצפון דנמרק, הצטרפה לאגף הנוער של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית בגיל 15 ונבחרה לפרלמנט הדני בגיל 24 בלבד. היא כיהנה כשרת התעסוקה ואחר כך כשרת המשפטים, עד שבשנת 2019 - בגיל 41 - הפכה לראשת הממשלה הצעירה ביותר בתולדות דנמרק, ולאישה השנייה בלבד שמכהנת בתפקיד.

עוד באותה שנה סירבה פרדריקסן להצעתו של הנשיא טראמפ לרכוש את גרינלנד, וכינתה את הרעיון "אבסורדי". מאז פלישת רוסיה לאוקראינה ב-2022 הובילה דנמרק תחת פרדריקסן מדיניות תמיכה נחרצת בקייב, שכוללת כ-11 מיליארד דולר בסיוע צבאי וכמיליארד דולר נוסף בסיוע אזרחי, לצד הגדלת ההוצאה הביטחונית של המדינה מעל 3% מהתוצר והרחבת שירות החובה כך שיכלול גם נשים.

חזרה לכס ראש הממשלה למרות תוצאה גרועה בבחירות ( צילום: Mads Claus Rasmussen / RITZAU SCANPIX / AFP )

בבחירות במרץ השנה ספגה מפלגתה את התוצאה הגרועה ביותר מזה יותר ממאה שנה, ופרדריקסן הגישה את התפטרות ממשלתה לפי הנוהל המקובל. לאחר משא ומתן ממושך ומתיש בין המפלגות, חזרה והרכיבה ב-1 ביוני ממשלה שלישית - והיא ממשיכה לכהן כראש הממשלה עד היום, אחת המנהיגות הוותיקות והמנוסות ביותר כיום באיחוד האירופי.