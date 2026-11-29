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ניוון מקולרי גילי הוא מחלה שכיחה הפוגעת במרכז הראייה בגיל המבוגר. סקירה עולמית מ-2014 העריכה את מספר החולים בעולם ב-2020 בכ-196 מיליון, וצפתה שיגיע לכ-288 מיליון עד 2040. המחלה מתחלקת לשני סוגים - ניוון רטוב וניוון יבש, והצורה היבשה מהווה כ-80-90% מהמקרים. הצורה הרטובה מטופלת בהזרקות לתוך העין, ויש לה טיפולים שנחקרו ואושרו.

מה יכול לעצור את ההתקדמות של ניוון מוקולרי גילי? ( צילום: shutterstock )

אטרופיה גיאוגרפית היא השלב המתקדם של הצורה היבשה: לפי הערכות, כ-30% מהחולים בניוון המקולרי היבש יפתחו אותה במהלך המחלה. שכיחותה עולה עם הגיל, ובסקירה מ-2023 נמצא שמעל גיל 85 היא קיימת לפחות בעין אחת אצל כאחד מכל חמישה אנשים. בשלב ההתחלתי שלה הפגיעה עשויה שלא לכלול תסמינים. "בשלב המתקדם מתפתחים אזורים של אובדן רקמה בלתי הפיך ברשתית, והאזורים האלה יכולים להתרחב עם השנים", מסבירה פרופ' ריטה ארליך, מנהלת מחלקת עיניים בבית החולים וולפסון. "את התקדמות האזורים הפגועים מנטרים באמצעות בדיקות הדמיה לא פולשניות של הרשתית".

הפגיעה בשגרת החיים תלויה במיקום האזור הפגוע ברשתית. "ככל שהאזור מתקרב למרכז הראיה, נפגעות פעולות שדורשות ראייה מרכזית: קריאה, נהיגה, זיהוי פנים ועבודה מול מחשב וטלפון", אומרת פרופ' ארליך. "זה יכול לפגוע בשגרה, באיכות החיים ובעצמאות".

גורמי הסיכון למחלה

המחלה תלוית גיל והשכיחות שלה עולה עם השנים. "גנטיקה היא גורם סיכון משמעותי, ועישון ותזונה משפיעים", אומרת פרופ' ארליך. "אבחון מוקדם חשוב, במיוחד כשיש היסטוריה משפחתית". את בדיקת הסקר לאוכלוסיות בסיכון יכול לבצע כל רופא עיניים אחרי הרחבת אישונים. התסמינים שמטופלים מגלים בעצמם מגיעים בשלבים מאוחרים של התקדמות המחלה ונובעים מפגיעה במרכז הראייה, "לכן היינו רוצים לזהות את המחלה לפני כן", אומרת פרופ' ארליך.

צילום: יעל אילן

ב-2023 אישר ה-FDA לראשונה שתי תרופות להזרקה לתוך העין, המעכבות את מערכת המשלים, חלק מהמערכת החיסונית. בניסויים הקליניים שתיהן האטו את קצב גדילת שטח האטרופיה בהדמיה, ללא עצירה של המחלה. "הטיפול מאט את התקדמות האזורים הפגועים ויתכן שהאטה זו תסייע לשמור על תפקוד בשגרה, גם ללא שיפור במדד חדות הראיה, שלא נחשב אמין מספיק בקרב הרופאים", מסבירה פרופ' ארליך.

עד לפני כמה שנים לא היה טיפול תרופתי לאטרופיה גיאוגרפית. ההמלצות כללו הפסקת עישון ותזונה מתאימה. תוספי AREDS2 הוכחו כמפחיתים את הסיכון להתקדמות מניוון מקולרי בינוני לניוון מתקדם. ניתוח מאוחר יותר של נתוני המחקרים, שפרסם המכון הלאומי לעיניים בארה"ב, מצא שהתוספים האטו גם את התרחבות אזורי האטרופיה לעבר מרכז הרשתית. התוספים אינם מרפאים ואינם מחזירים ראייה שאבדה.

הטיפול החדשני ניתן בהזרקות חוזרות לתוך העין לאורך זמן, בדרך כלל אחת לחודש עד חודשיים, וכרוך בתופעות לוואי שחשוב להכיר ולשקול מול התועלת הצפויה. "זו החלטה שמקבלים יחד עם הרופא", אומרת פרופ' ארליך. "הטיפול לא מתאים בהכרח לכולם, אבל חשוב לנו לזהות את החולים שיהנו ממנו ביותר - אלה שמרכז הראייה שלהם עדיין לא נפגע. אצלם אולי נוכל לעכב את אובדן הראייה".

האטת המחלה נועדה לשמור על הראייה שנותרה. "בימינו אנשים פעילים עד גילאים מאוחרים, תוחלת החיים גדלה, והצרכים שלהם לראייה תקינה גדולים יותר. לאוכלוסייה הזו יש איכות חיים גבוהה שהם שואפים לשמור עליה לאורך שנים רבות יותר, והמטרה היא להשאיר אותם בריאים ורואים", אומרת פרופ' ארליך.

שלא במפתיע, פגיעה בראייה היא מקור לחשש וסימן לאובדן עצמאות עבור אנשים מבוגרים. בנוסף, היא קשורה לעלייה בתחלואה נלווית כמו דיכאון ונפילות, ולעלויות למערכת הבריאות - כך שהאטת המחלה חוסכת גם ברמה המערכתית.

"בישראל הכירו באפקט של הטיפול אך הוא עדיין לא בסל הבריאות"

הטיפול החדש מאושר בארה"ב, ביפן ובאוסטרליה. בישראל הוא קיבל אישור עקרוני ממשרד הבריאות, אך לא נכלל בסל הבריאות עדיין. "בארץ יש חברות ביטוח פרטיות המאשרות את הטיפול", אומרת פרופ' ארליך.

במבט קדימה, המחקר בתחום ממשיך במלוא המרץ. "בין היתר, נבחנים טיפולים גנטיים, יש מחקרים שבוחנים שבב שמושתל מתחת לרשתית. מחקרים רבים מתרכזים בטיפול באטרופיה - וזה מבורך", מסכמת פרופ' ארליך.

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