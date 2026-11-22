בשיתוף הפניקס

הדרך לרופא המומחה לא מסתכמת רק במציאת תור. המטופל נדרש להבין אילו זכויות עומדות לרשותו, מה מכסה קופת החולים ומה הביטוח הפרטי, כמה יצטרך לשלם מכיסו והאם יהיה זכאי להחזר. כשכל השאלות האלה מתעוררות דווקא ברגע שבו אדם מתמודד עם בעיה רפואית, התוצאה עלולה להיות דחייה של הטיפול, ולעיתים אף ויתור עליו לחלוטין.

"מטופלים עסוקים דוחים ומתחמקים מטיפולים" ( תמונה: Shutterstock )

מה גורם לישראלים לוותר על טיפול רפואי ואיך אפשר להסיר את החסמים שבדרך? סקר שנערך על ידי חברת מדגם בשיתוף הפניקס ו-ynet חושף תמונה מדאיגה: 52% מהישראלים אינם מכירים כלל את זכויותיהם הרפואיות או מכירים אותן במידה מועטה בלבד. רק 6% מהישראלים מכירים אותן היטב. לחוסר הוודאות הזה יש מחיר: 27% מהנשאלים ויתרו בשנה האחרונה על ביקור אצל רופא מומחה בשל הקושי בתהליך.

אלא שמה שנתפס לפעמים כדחייה של עוד כמה שבועות או חודשים עלול, במקרים מסוימים, להיות בעל משמעות רפואית של ממש. בתחומי רפואה מסוימים, המחיר של דחייה אינו רק אי-נוחות אלא פגיעה בלתי הפיכה. "אני פוגש מטופלים שמגיעים באיחור לקבלת טיפול מספר פעמים ביום. זו תופעה מאד נפוצה", אומר פרופ' אבנר בלקין, מנהל יחידת הגלאוקומה במרכז הרפואי מאיר ומנתח קטרקט וגלאוקומה במרכז הרפואי עין טל. "בגלאוקומה למשל, דחייה של אבחנה או טיפול יכולים להוביל לאבדן ראייה לא הפיך".

גם בתחום האונקולוגי לזמן עשויה להיות משמעות ישירה. פרופ' רועי מנו, מומחה בכירורגיה אורולוגית מהמרכז הרפואי איכילוב, מציין כי בסרטן שלפוחית השתן "קיימים מחקרים המראים שעיכוב של יותר משלושה חודשים בין האבחנה לתחילת הטיפול עלול להביא לתוצאות פחות טובות ולירידה באחוזי הריפוי".

צילום: שחר דרורי

מדוע בכל זאת אנשים מחכים? פרופ' מנו מצביע על הסיבות המרכזיות: "קושי אובייקטיבי בתיאום תור לרופא מומחה או לבירורים הדרושים, לצד נטייה אנושית להתעלם מסימנים מדאיגים בתקווה שיחלפו מעצמם, עד שהמצב מחמיר ולא ניתן עוד לדחות".

צעירים נוטים יותר לוותר על טיפול

ממצאי הסקר מראים כי אוכלוסיות מסוימות נוטות לוותר על טיפול יותר. ככל שהנשאלים צעירים יותר, כך עולה הנטייה לוותר על ביקור אצל רופא מומחה בשל הקושי בתהליך. נשים נוטות לוותר יותר מגברים, וגם בקרב אנשים ללא ילדים שיעור הוויתור גבוה יותר מאשר בקרב הורים.

אחת הסיבות האפשריות לכך היא הקושי לשלב את הטיפול בתוך שגרת חיים עמוסה. "מטופלים עסוקים דוחים ומתחמקים מטיפולים כדי לא לשבש את סדר היום שלהם ולא להיעדר מהעבודה", מסביר פרופ' מנו. עיכוב בטיפול עשוי להחמיר את המצב הרפואי, מה שידרוש טיפול משמעותי יותר ובסוף יוביל להיעדרות ממושכת יותר מהעבודה ומעיסוקי היומיום", הוא מדגיש.

פרופ' בלקין מחזק את דבריו: "מאוד קל לדחוק את הטיפול בנו לתחתית הרשימה, אבל חשוב מאוד לא להזניח את הבריאות כדי שנוכל לחיות חיים מלאים".

"אנשים מתחילים לחפש מידע כשהם כבר בלחץ"

גם בעולם הביטוח מזהים את הפער בין הזכויות שקיימות על הנייר לבין היכולת של המבוטחים להבין ולממש אותן. לדברי דפנה שפירא-לילה, משנה למנכ"ל ומנהלת תחום ביטוח בריאות בהפניקס, אחת הבעיות המרכזיות היא שהמידע מפוזר בין גורמים שונים. "אדם שמתמודד עם בעיה רפואית, קשה או קלה, מתקשה להבין מהן הזכויות שלו, למי צריך לפנות ומהו המסלול המתאים עבורו. אנשים בדרך כלל מתחילים לחפש מידע כשהם כבר נמצאים בלחץ רפואי או רגשי, מה שהופך את המערכת המורכבת ממילא למאיימת עוד יותר".

צילום: ירון שרון

חוסר הוודאות הזה אינו נוגע רק לזכויות, אלא גם לכסף. 34% מהנשאלים בסקר לא ידעו מראש כמה ישלמו בפועל על התור. "כאשר אדם לא יודע אם ישלם מאות או עשרות שקלים, הוא עלול לדחות קביעת תור, לחפש פתרונות חלקיים או אפילו לוותר על בירור רפואי חשוב", אומרת שפירא-לילה.

"כדי לצמצם את הפער הזה, פיתחה הפניקס את רשת רופאי ה-A-list המחבר את המבוטח לרשימת רופאים מובילים שנבחרה בקפידה. בשירות זה קובעים תור ישירות מול הרופא, ואין צורך בהגשת תביעה או פניה נוספת לחברת הביטוח. ההשתתפות העצמית היא בעלות קבועה של 160 שקלים בלבד המשולמת ישירות לרופא", היא מוסיפה.

שפירא-לילה מסכמת: "המטרה היא לא רק לספק כיסוי ביטוחי, אלא לעזור למבוטח להתנהל מול מערכת הבריאות. המבוטחים מקבלים כלים, מידע, והכוונה שמסייעים להם לנווט במערכת הבריאות ולקבל החלטות טובות יותר בזמן הנכון ".

מידע זה הינו כללי בלבד וכל האמור כפוף לתנאי הפוליסה המלאים ולסייגיה. לעיון בתנאי הפוליסה המלאים ולמידע מלא אודות הכיסויים הביטוחים, החרגות וסייגים, ניתן להיכנס לאתר הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה") בכתובת WWW.FNX.CO.IL.

לצורך קבלת שירות רופא יועץ על המבוטח להחזיק בפוליסת ביטוח הכוללת כיסוי לייעוץ רפואי עם רופא מומחה. השירות יינתן בתשלום השתתפות עצמית בגובה 160 ₪ אשר תשולם על ידי המבוטח ישירות לרופא היועץ שבהסדר. בגין תשלום זה לא יינתן החזר על ידי החברה. יתרת העלות תשולם ישירות על ידי החברה לרופא היועץ ובהתאם אין צורך לפתוח תביעה ולחכות להחזר. שימוש בשירות קבלת ייעוץ על ידי רופא יועץ שבהסדר עם החברה יחשב במסגרת מכסת היעוצים וגבול האחריות השנתית, בהתאם לתנאי הפוליסה שברשות המבוטח. החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות את השירות בכל עת וללא הודעה מראש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

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