בשיתוף הפניקס

רבע מהישראלים קיבלו תור בזמן או מקום שלא היו להם נוחים ( צילום: ירון שרון, הפקה: שי בן יעקב )

עבור מי שפונה לרופא מומחה כדי לקבל אבחנה וטיפול, תקופת המתנה ממושכת יכולה להיות מלווה בחוסר ודאות וחרדה. במצבים רפואיים מסוימים, לזמן ההמתנה עשויה להיות גם משמעות בריאותית. מסקר שערכה חברת מדגם בשיתוף הפניקס ו־ynet בקרב מדגם מייצג של הציבור בישראל, עולה כי 37% מהישראלים המתינו יותר מחודש לרופא מומחה. 23% הגדירו את תהליך קביעת התור כקשה, ו-25% קיבלו תור בזמן או מקום שלא היו להם נוחים.

"להמתנה של יותר מחודש לרופא מומחה יכולות להיות השפעות משמעותיות על הבריאות", אומר פרופ׳ אבנר בלקין, מנהל יחידת הגלאוקומה במרכז הרפואי מאיר ומנתח קטרקט וגלאוקומה במרכז הרפואי עין טל. הוא מספק דוגמה מתחום רפואת העיניים: "לחץ גבוה בעיניים שנותר לאורך זמן ללא אבחון וטיפול עלול לגרום לאובדן ראייה בלתי הפיך". לדבריו, זו אחת הסיבות לחשיבות ההגעה לרופא מקצועי ומתאים בהקדם.

צילום: שחר דרורי

הקושי למצוא תור גם משפיע על הבחירה במומחה: לפי הסקר, 46% בחרו ברופא הפנוי ביותר, ורק 52% הגיעו לרופא שאליו העדיפו להגיע. כך, לצד השאלה מתי אפשר להיבדק, עולה גם השאלה אצל מי.

כדי לדעת שהגעתם למומחה הנכון, פרופ' רועי מנו, מומחה בכירורגיה אורולוגית, רופא בכיר ומנהל השרות לאורולוגיה אונקולוגית במחלקה האורולוגית במרכז רפואי תל-אביב (בי"ח איכילוב), מציע למטופלים לשאול את הרופא אם הוא עוסק בבעיה שבגללה פנו אליו. "אפשר לשאול כמה מטופלים עם מקרים דומים הוא ראה בעבר אליו ומה ניסיונו בטיפול במקרים דומים. מאוד חשוב גם לקבל חוות דעת של מטופלים אחרים", הוא מוסיף.

צילום: ירון שרון

כדי להגיע למענה רפואי בזמן, המטופלים זקוקים גם לזמינות תורים וגם להכוונה בבחירת המומחה. השירות שמציעה הפניקס כולל רשימת רופאים מומחים ובכירים מתאימים ומפשט את תהליך קביעת התורים, וכך יכול לסייע למטופלים להגיע לרופא המתאים ולחסוך זמן יקר בדרך לטיפול. סיון מועלם, מנהלת A-List, רשת היועצים הבכירים של הפניקס, מוסיפה: "בחירת רופא מתחילה באיתור המומחיות הרפואית המתאימה ביותר למצב הרפואי. באמצעות רשת רופאי A-List של הפניקס, אנו מעמידים לרשות לקוחותינו מאגר של רופאים בכירים ומובילים, במגוון רחב של תחומי התמחות ובפריסה ארצית. השירות מאפשר לאתר רופאים בעלי מומחיות וניסיון רלוונטיים, מתוך הבנה שהבחירה ברופא המתאים היא שלב משמעותי בדרך לקבלת הטיפול הרפואי הנכון".

צילום: ריקי לוגסי

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