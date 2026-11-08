חמישה ימים אחרי טבח 7 באוקטובר, כשישראל עדיין ניסתה לעכל את ממדי האסון, בחרה מי שעמדה להיכנס לתפקיד נשיאת איגוד הפסיכולוגים האמריקני להשוות בין הפלסטינים בעזה ל ג'ורג' פלויד, הגבר השחור שנרצח בידי שוטר במיניאפוליס ב-2020 והפך לסמל המאבק בגזענות בארה"ב .

סינתיה דה לאס פואנטס, פסיכולוגית שנבחרה להנהיג את אחד הארגונים המקצועיים המשפיעים בעולם, כתבה בהתכתבות פנימית כי "ג'ורג' פלויד מייצג את תושבי עזה", וכי בשני המקרים ניכרים "דפוסים של שליטה וכניעה". את השוטרים שהרגו אותו השוותה למי שמאמינים בהשגת מטרות הציונות "בכל אמצעי הכרחי", בדומה למשימותיהם של "ארגוני טרור אחרים".

גלריה "דפוסים של שליטה וכניעה". נחשפו התכתבויות פנימיות של סינתיה דה לאס פואנטס, נשיאת איגוד הפסיכולוגים האמריקני לשעבר ( צילום: APA )

ההתכתבות מ-12 באוקטובר 2023 היא אחד המסמכים הבולטים ב דוח חקירה שפרסמו בסוף אוקטובר נציגי הרוב הרפובליקני בוועדת החינוך וכוח העבודה של בית הנבחרים האמריקני. הדוח, המבוסס על מסמכים ותכתובות פנימיות של איגוד הפסיכולוגים האמריקני (APA) , מתאר כיצד, לטענת החוקרים, הפך הארגון לזירה של עימותים אידיאולוגיים שבה התעלמו בכירים בכוונה מתלונות על אנטישמיות, אפשרו ביטויים של תמיכה בחמאס ונתנו גיבוי למי שהואשמו בהדרה של אנשי מקצוע יהודים.

האיגוד, שאחראי בין היתר לפיתוח שיטת הציטוט האקדמית APA, המוכרת למיליוני סטודנטים וחוקרים ברחבי העולם, מונה יותר מ-190 אלף חברים, מפרסם עשרות כתבי עת מדעיים, קובע סטנדרטים אתיים ומעניק באמצעות זרוע ההסמכה שלו הכרה ליותר מ-1,300 תוכניות להכשרת פסיכולוגים בארה"ב. כעת הוא נדרש להתמודד לא רק עם הטענות נגדו, אלא גם עם המלצה פדרלית להשעות לשנה את ההכרה בזרוע ההסמכה שלו.

"אלימות משני הצדדים"

אחת הפרשות המרכזיות בדוח נוגעת להודעה הרשמית שפרסם האיגוד בעקבות מתקפת חמאס. לפי התכתובות, לפני פרסומה התייעצה ההנהלה עם ארגון הפסיכולוגים האמריקנים ממוצא ערבי, מזרח-תיכוני וצפון-אפריקני, AMENA-Psy. נציגיו התנגדו לשימוש במילה "טרור". "צריך לשנות את הביטוי 'מתקפות טרור'", כתבה הנשיאה הנכנסת של AMENA-Psy, והוסיפה כי בטיוטה יש לא מעט ניסוחים בעייתיים וגזעניים שיפגעו בחברי הארגון. הנשיאה המכהנת ביקשה להדגיש גם "אלימות משני הצדדים" ואת המחיר שמשלמים הפלסטינים, כדי לאזן את ההתמקדות בישראל. "השפה של טרור חד-צדדית מאוד ונעשה בה שימוש יתר כלפי ערבים", הוסיפה.

בהודעה הסופית של APA אכן גונתה המתקפה האלימה של חמאס, אך המילה "טרור" לא הופיעה בה. בטיוטה פנימית אחרת אף נכתב על "מעשי טרור משני הצדדים". ימים לאחר הטבח פרסם AMENA-Psy עצמו הודעה שתיארה את מתקפת חמאס כ"פעולת התנגדות" מוצדקת והביעה "סולידריות מלאה עם אחינו הפלסטינים במאבקם לשחרור מהקולוניאליזם". לפי הדוח, האיגוד המשיך להתייעץ עם AMENA-Psy גם בסוגיות של אנטישמיות, אף שהארגון אינו מייצג פסיכולוגים יהודים.

ההשוואה לרצח ג'ורג' פלויד בידי שוטר בהתכתבות הפנימית

היחס למתקפה עורר מחלוקת גם ברשימות הדיוור המקצועיות של האיגוד. חלק מהחברים תיארו את מעשי חמאס כ"ביטוי היחיד לחיים ולהתנגדות" מצד הפלסטינים, ואחד מהם טען שחמאס "מגן על אזרחים" ולכן ראוי ל"כל הכבוד". מטפלת מניו יורק, לאמה ח'ורי, הגדירה את הטענה שחמאס ביקש להשמיד יהודים "מגוחכת למדי". בהתכתבות אחרת הועלתה השאלה אם עצם הבעת סולידריות עם ישראל אינה מפרה את כללי ההתנהגות ברשימת הדיוור, משום שהיא "עלולה לפגוע בתחושת הביטחון" של משתתפים אחרים.

"היהודים שכל כך כועסים עלינו"

ביוני 2025 פנה פסיכולוג יהודי להנהלה והתריע על היחס לעמיתיו היהודים, שנדרשו לדבריו גם לגייס כספים בעצמם כדי להיאבק באנטישמיות בארגון. מייסה אכבר, שהייתה אז האחראית על תחום הגיוון וההכלה באיגוד, הגיבה בהתכתבות פנימית במילה אחת: "אוף!"

תגובה דומה הופיעה לאחר שחבר הקונגרס הדמוקרטי והפרו-ישראלי ריצ'י טורס שלח מכתב המביע דאגה מאנטישמיות באיגוד. נשיאה לשעבר של APA הגיבה גם היא ב"אוף...". בכירה אחרת, קים מילס, שהייתה אחראית על יחסי הציבור, כתבה באביב 2025, אחרי שארגון הרופאים Do No Harm מתח ביקורת על האנטישמיות באיגוד: "אני תוהה אם היהודים שכל כך כועסים עלינו יודעים שהם מזינים עכשיו את השנאה של הארגון הנורא הזה". כאשר הליגה נגד השמצה (ADL), הארגון היהודי שנאבק באנטישמיות בארה"ב, שלחה לאיגוד שאלון בנושא ההתמודדות עם אנטישמיות, החליטה ההנהלה שלא להשיב. מילס הסבירה בהתכתבות פנימית כי השאלון היה מוטה ו"נועד למצוא פגמים באיגוד".

גם בקשה שהגיעה מהבית הלבן עוררה הסתייגויות. ב-2024, בתקופת ממשל ביידן, התבקש האיגוד להמליץ על פסיכולוגים המתמחים בטראומה, שיוכלו לסייע בעת הקרנת הסרט התיעודי "זעקות לפני שתיקה", העוסק באלימות המינית של מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר. אחד הבכירים חשש שמסירת שמות תכניס את האיגוד ל"פוליטיקה של הסרט והקהל". בכיר אחר הציע פשוט "לגלגל את הבקשה לאיגוד הפסיכולוגים של וושינגטון".

בהתכתבות נוספת, כשנשיאת האיגוד דאז הכינה נאום שבו התייחסה לאנטישמיות ולשואה, העירה הנשיאה הקודמת, תמה בריאנט, כי אנטישמיות מוזכרת בו כמה פעמים ואילו איסלאמופוביה רק פעם אחת. היא גם תהתה מדוע השואה מוזכרת כאחד ממעשי הזוועה החמורים בהיסטוריה בלי התייחסות לאלפי ההרוגים בעזה.

הפסיכולוגית שההנהלה המשיכה לשבח

שם נוסף שחוזר בדוח הוא לארה שיהיי, פסיכולוגית שכיהנה בראש חטיבת הפסיכואנליזה של האיגוד. שיהיי עזבה את אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון ב-2024 ועברה ללמד במכון ללימודים מתקדמים בקטאר בעקבות תלונות של סטודנטים יהודים על אפליה, אך בדיקה חיצונית שהזמינה האוניברסיטה לא מצאה ראיות לאפליה או להתנכלות מצדה בקורס שבמוקד התלונה.

בריאיון שנערך עמה ביולי האחרון נשאלה שיהיי על אליאס רודריגז, הנאשם ברצח עובדי שגרירות ישראל ירון לישינסקי ושרה מילגרם בוושינגטון. המראיינת הציגה את הרצח כדוגמה אפשרית ל"פעולת התנגדות" שנבעה ממצפון, ושיהיי הסכימה עמה. בתשובתה טענה כי "השלטון" מפעיל מנגנונים של השפעה פסיכולוגית, שגורמים לאנשים לפקפק במעשי התנגדות ולחשוד שגם יוזמה אמיתית של מתנגדי השלטון היא בעצם פרובוקציה מבוימת שנועדה לשרת אותו.

טענה שמי שאינם מכירים ב"רצח העם" שמבצעת ישראל סובלים מ"גזענות מופנמת". הפסיכולוגית לארה שיהיי ( צילום: Doha Institute for Graduate Studies )

למרות המחלוקות סביב שיהיי, האיגוד המשיך לאפשר הענקת נקודות השתלמות מקצועית בהכשרות בהשתתפותה גם השנה. המסמכים החדשים אף מתארים קשרים קרובים וחמים בינה לבין הנהלת APA. לאחר שהאיגוד פרסם את הודעתו על 7 באוקטובר, החמיאה שיהיי להנהלה על הנוסח וטענה שמי שאינם מכירים ב"רצח העם הכולל" שמבצעת ישראל סובלים מ"גזענות מופנמת". במקום להסתייג מדבריה, שיבחה בריאנט, שכיהנה אז כנשיאת האיגוד, את "הלב, האמת, האתגר והחמלה" שלה. דה לאס פואנטס הביעה כלפיה הכרת תודה וכתבה שהיא מקווה ללמוד ממנה.

בהתכתבות אחרת הזהירה בכירה באיגוד מפני הצטרפות להתחייבות של הליגה נגד השמצה להיאבק באנטישמיות במקומות עבודה, בנימוק שהליגה מתחה בעבר ביקורת על שיהיי. בפברואר 2024, כאשר שיהיי התריעה מפני מחאה מתוכננת של פסיכולוגים יהודים בכנס השנתי של APA וכינתה אותה "סיוט יחסי ציבור", היא גם תקפה טענה של פסיכולוג יהודי שלפיה היהודים הם "התושבים הילידים האמיתיים של פלסטין", והגדירה אותה "תעמולה מסוכנת וחסרת בסיס היסטורי". דה לאס פואנטס הודתה לה על האזהרה מראש.

המיעוט שלא זכה להכרה

מחלוקת אחרת התעוררה כשפסיכולוגים יהודים ביקשו לקבל מעמד רשמי של אגודה מקצועית אתנית, בדומה לארגונים המייצגים פסיכולוגים שחורים, אסייתים, לטינים וערבים. לפי הדוח, בכירים וחברים באיגוד התנגדו לבקשה בטענה שיהודים נהנים מ"פריבילגיה לבנה" ואינם מתמודדים עם אותו דיכוי שחוות קבוצות מיעוט אחרות. אחת המתנגדות טענה שהבקשה עצמה נשענת על תפיסות אנטי-שחורות. ועדת המיעוטים האתניים של האיגוד אף הזהירה כי הכרה באגודה יהודית ללא "פעולה דחופה ובלתי מתנצלת למען פלסטין" וללא תמיכה מפורשת ב-AMENA-Psy עלולה להעמיק את אי-השוויון ולפגוע בסולידריות בין קבוצות מיעוט.

במסמך שהוכן באחד מגופי האיגוד הוטל ספק גם בהסתמכות על תרומתם של זיגמונד פרויד ואלברט אליס למדע, בטענה שעבודתם עלולה להיות מושפעת מפריבילגיות של גברים לבנים ומבוססים. פרויד, אבי הפסיכואנליזה, נמלט מאוסטריה הנאצית ב-1938. ארבע מאחיותיו נרצחו בשואה.

הטילו ספק גם בהסתמכות על תרומתו של זיגמונד פרויד למדע ( צילום: AP )

בפברואר השנה אישרה מועצת APA ברוב של 127 מול 37 החלטה חדשה נגד אנטישמיות , שבה נכללה גם אזהרה מפני שימוש לרעה בהאשמות באנטישמיות כדי להשתיק ביקורת לגיטימית על ישראל. ההחלטה התקבלה אף שהנוסח לא זכה לאישור הגוף המייעץ של הפסיכולוגים היהודים שהאיגוד עצמו הקים לצורך הדיונים בנושא. הרוב הרפובליקני בקונגרס טוען שהנוסח החדש דווקא מחליש את ההגנה על יהודים. באיגוד, לעומת זאת, מדגישים שההחלטה מגנה במפורש אנטישמיות, לרבות הטלת אחריות קולקטיבית על יהודים למעשי ישראל ודרישה מיהודים לגנות את המדינה.

"אין לי מקורות בשבילך"

העימות חדר גם לכתבי העת המדעיים. ב מאמר שפורסם ב-American Psychologist , כתב העת המדעי המרכזי של האיגוד, טענו מחבריו כי קיימות גישות בפסיכולוגיה שמצדיקות את שליטת ישראל בפלסטינים, וכינו אותן "פסיכולוגיות ציוניות". אלא שכאשר עורך כתב העת ביקש מאחד המחברים, דווין עטאללה, אסמכתאות מדעיות לקיומן של גישות כאלה, הודה החוקר: "אין לי מקורות בשבילך על פסיכולוגיות ציוניות". במקום לספק ביסוס לטענתו, הציע לעורך ללמוד בעצמו על אנטי-ציונות. עורך שהיה מעורב בהכנת גיליון מיוחד בנושא אנטישמיות התפטר לאחר מכן, בטענה שהאיגוד מאפשר לפרסם תכנים פוליטיים ללא ביסוס מדעי מספק, אך מציב דרישות מחמירות דווקא לפרסומים על אנטישמיות.

גם בכנסים מקצועיים של האיגוד עלו טענות דומות. בכנס של AMENA-Psy ב-2024, שבו השתתפו בכירות בהנהלת APA, נערך מושב שעסק ב"לוחמה פסיכולוגית של מסיתים ציונים, שוטרים ומנהלי אוניברסיטאות" נגד המאהלים הפרו-פלסטיניים בקמפוסים. האיגוד הכיר בהשתלמויות מקצועיות שנערכו בכנס, ובהן דיון בסוגיות אתיות ומשפטיות הקשורות לחרם על ישראל.

בכנס השנתי של האיגוד ב-2026 הוענק אות הוקרה לפסיכולוג היהודי האנטי-ציוני רוי איידלסון , אף שלפי הדוח חוקר חיצוני קבע שנה קודם לכן שהפר את כללי ההתנהגות של האיגוד בעימות עם חבר יהודי. איידלסון עצמו דוחה את הטענה שאנטישמיות פשתה בארגון, וטוען שהחקירה מערבבת בין שנאת יהודים לבין ביקורת על ישראל ותמיכה בזכויות הפלסטינים.

"פעלו נגדנו מאחורי הקלעים"

החקירה נפתחה בדצמבר 2025 בהובלת יו"ר ועדת החינוך, הרפובליקני טים וולברג, על רקע תלונות מתמשכות של פסיכולוגים יהודים. האיגוד דוחה את מסקנות הדוח. נשיאת APA הנוכחית, וונדי ויליאמס, והמנכ"ל ארתור אוונס מסרו כי הארגון מגנה אנטישמיות בכל צורותיה, נפגש עם יותר מ-120 פסיכולוגים יהודים ובעלי עניין והקים מנגנונים חדשים לטיפול בתלונות. האיגוד גם עדכן את כללי השיח המקצועי שלו והגביר את הפיקוח על רשימות הדיוור.

ברקע ניצבת ההמלצה: בספטמבר הצביעה ועדה מייעצת של משרד החינוך האמריקני בעד השעיה לשנה של ההכרה הפדרלית בוועדת ההסמכה של APA, בין היתר בשל טענות על אנטישמיות. ההחלטה הסופית טרם התקבלה. ב איגוד מזהירים כי השעיה עלולה לפגוע במימון תוכניות להכשרת פסיכולוגים ולהקשות על סטודנטים לקבל רישיון לעסוק במקצוע בחלק ממדינות ארה"ב.

עבור חלק מהפסיכולוגים היהודים שנאבקו במשך שנים לקבל מענה, פרסום המסמכים היה גם הקלה וגם אכזבה. ד"ר מירי בר-הלפרן, מרצה ישראלית לפסיכולוגיה בבית הספר לרפואה של הרווארד שהעידה בפני הוועדה הפדרלית, סיפרה כי היא חוששת מתגובות הנגד אחרי פרסום הדוח. "אף אחד לא אמור להזדקק לקונגרס כדי לבקש מהמקצוע שלו לגלות אמפתיה", אמרה.