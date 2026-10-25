בשיתוף אסטרהזניקה

אסטרהזניקה-ד"ר מור מושקוביץ





סרטן הריאה הוא אחד מסוגי הסרטן הנפוצים בעולם, ובישראל מאובחנים בו מדי שנה כ-3,000 חולים חדשים. הוא גם אחראי למספר מקרי המוות הגבוה ביותר מסרטן בישראל. אחד האתגרים בהתמודדות עם המחלה הוא שבמקרים רבים היא מאובחנת בשלב מאוחר, בעקבות תסמינים כמו שיעול, קוצר נשימה או כיח דמי, ולעיתים לאחר דלקת ריאות. במקרים מסוימים, המחלה מתגלה רק לאחר הופעת תסמינים שנגרמו בעקבות התפשטותה לאיברים אחרים.

כדי לבחור את הטיפול, צריך להבין תחילה באיזה סוג של סרטן ריאה מדובר, באיזה שלב נמצאת המחלה ומהם המאפיינים הביולוגיים של הגידול. בחלק מהגידולים ניתן לזהות שינויים גנטיים ולהתאים לחלקם טיפול ממוקד. במקרים אחרים ניתן להשתמש באימונותרפיה, ולעיתים הטיפול כולל גם כימותרפיה - לבדה או בשילוב עם גישות טיפוליות נוספות.

מה מבדיל בין טיפול ממוקד לכימותרפיה, מדוע הכימותרפיה עדיין ממלאת תפקיד מרכזי גם בעידן של רפואה מותאמת אישית, ומה חשוב למטופלים לדעת לפני שמתחילים? ד"ר מור מושקוביץ', מנהלת השירות לגידולי בית החזה במרכז דוידוף לטיפול ולחקר הסרטן בבית החולים בילינסון, המרכז הרפואי רבין התארחה באולפן ynet.

לא מחלה אחת

"היום אנחנו יודעים שסרטן הריאה אינו מחלה אחת", מסבירה ד"ר מושקוביץ'. כ-85% מהמקרים הם סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים וכ-15% מסוג תאים קטנים. גם בקבוצה הראשונה קיימת חלוקה נוספת: סרטן קשקשי ואדנוקרצינומה, המכונה גם סרטן בלוטי.

להבחנה הזאת יש משמעות בבחירת הטיפול. בקרב מטופלים עם אדנוקרצינומה נמצאים מרבית השינויים הגנטיים שכיום ניתן לטפל בהם. אלה אינם בהכרח שינויים תורשתיים שעוברים מהורים לילדים, אלא שינויים שנוצרו במהלך החיים וקשורים להתפתחות הגידול.

אלא שלפני בחירת הטיפול יש חשיבות גדולה גם לשלב שבו המחלה מתגלה. "בחלק גדול מאוד מהמטופלים זה עדיין אבחון בשלב מאוחר", אומרת ד"ר מושקוביץ'. בניגוד לסוגי סרטן שבהם ניתן לעיתים לזהות ממצא בבדיקה גופנית, הריאות הן איבר פנימי והמחלה יכולה להתפתח מבלי לגרום בתחילה לתסמינים ברורים.

בשנים האחרונות נוספה אפשרות חשובה לאבחון מוקדם: בדיקת CT של החזה במינון קרינה נמוך. הבדיקה כלולה בסל הבריאות ומיועדת לבני 74-60 שמעשנים כיום או הפסיקו ב-15 השנים האחרונות, עם היסטוריה של לפחות 20 שנות קופסה. מדובר בבדיקה שנועדה לאתר את המחלה עוד לפני הופעת תסמינים. "ככל שהאבחון יותר מוקדם, כך סיכויי ההחלמה עולים", מדגישה ד"ר מושקוביץ'. גילוי מוקדם מאפשר למצוא שיעור גבוה יותר של גידולים בשלב שבו ניתן עדיין לטפל במחלה במטרה לרפא.

היכולת לזהות שינויים גנטיים בגידול היא אחת ההתפתחויות המרכזיות בטיפול בסרטן הריאה בשני העשורים האחרונים. "בחלק מהשינויים האלה אנחנו יודעים לטפל", אומרת ד"ר מושקוביץ'. "לחלק מהשינויים הגנטיים הללו קיימים טיפולים מותאמים. זו הכוונה בטיפול מותאם אישית, טיפול מותאם מטרה או טיפול ביולוגי".

טיפולים ממוקדים נועדו לפעול נגד מטרה או מנגנון מסוימים הקשורים להתפתחות הגידול, וחלקם ניתנים בכדורים. המשמעות היא שבמקום להתייחס לכל המטופלים עם סרטן ריאה כאל קבוצה אחת, ניתן במקרים מסוימים לחלק אותם לתת-קבוצות בהתאם למאפיינים של הגידול ולהתאים את הגישה הטיפולית.

לצד הטיפולים הממוקדים התפתחה גם האימונותרפיה. בניגוד לכימותרפיה, שפועלת ישירות נגד הגידול, האימונותרפיה פועלת על מערכת החיסון ומאפשרת לתאי T לזהות ולהילחם בתאי הסרטן בצורה יעילה יותר. "בשפה פשוטה, הטיפול מוריד לתאי ה-T את הברקסים, ואז מערכת החיסון חופשייה לפעול ולהילחם בגידול", מסבירה ד"ר מושקוביץ'.

הרחבת ארגז הכלים אינה אומרת בהכרח שטיפול אחד החליף את האחר. במקרים רבים דווקא האפשרות לבחור בין כמה גישות - או לשלב ביניהן - מאפשרת להתאים את הטיפול בצורה מדויקת יותר למחלה ולמטופל.

כימותרפיה: עדיין אבן יסוד בטיפול

"עם כל ההתפתחויות והטיפולים החדשים, כימותרפיה היא עדיין אבן יסוד בטיפול", אומרת ד"ר מושקוביץ'. "זה טיפול עם יחסי ציבור רעים מאוד. אף אחד לא שמח לקבל כימותרפיה, וכמובן שזה לא טיפול נעים, אבל אפשר לנסות להפוך אותו לכמה שיותר נסבל".

אחת הסיבות לכך שכימותרפיה ממשיכה להיות משמעותית היא אופן הפעולה שלה. היא פועלת ישירות נגד הגידול ועשויה לצמצם אותו ולהביא לתגובה מהירה יחסית. לעיתים היא משמשת כ"גשר" עד שמתקבל מלוא המידע על המחלה, ובמקרים אחרים היא משולבת עם אימונותרפיה או, במצבים מסוימים, עם טיפול ממוקד מטרה.

למעשה, כימותרפיה אינה תרופה אחת אלא משפחה גדולה של תרופות. המשותף לרבות מהן הוא היכולת למנוע או לעכב את חלוקת התא. אחד המאפיינים המרכזיים של סרטן הוא חלוקה בלתי מבוקרת של תאים, וכימותרפיה יכולה לפעול על החומר הגנטי של התא או על מנגנונים שמעורבים בתהליך החלוקה, וכך להקשות על תאי הגידול להמשיך להתרבות.

לכימותרפיה עשוי להיות תפקיד בשלבים שונים של סרטן הריאה. בשלב מוקדם מאוד ניתן לעיתים להסתפק בניתוח, או בטיפול קרינתי ממוקד כאשר ניתוח אינו אפשרי. אולם כאשר המחלה מעט נרחבת יותר, גם מטופלים שמיועדים לניתוח עשויים לקבל טיפול תרופתי. במחלה מוקדמת, למשל, כימותרפיה יכולה להינתן בשילוב עם אימונותרפיה לפני הניתוח או אחריו. במחלה מתקדמת שאינה ניתנת לניתוח, היא עשויה להינתן בשילוב עם קרינה או אימונותרפיה, ובמצבים מסוימים גם כחלק מאסטרטגיה הכוללת טיפול ממוקד מטרה.

לכן ההחלטה אינה מתקבלת רק על פי השאלה אם המחלה "מוקדמת" או "מתקדמת". היא מבוססת על שלב המחלה, סוג הגידול ומאפייניו המולקולריים, הטיפולים האחרים שעומדים לרשות הצוות הרפואי וכן על מצבו של המטופל ועל יכולתו לעמוד בטיפול. "זה תמיד טיפול מותאם אישית", מסבירה ד"ר מושקוביץ'. "אנחנו תמיד מנסים לתפור למטופל את החליפה שהכי תתאים לו".

אחד הדימויים המזוהים ביותר עם כימותרפיה הוא נשירת שיער. אלא שכימותרפיה אינה טיפול אחד, ולכן גם תופעות הלוואי משתנות בהתאם לתרופה ולשילוב שניתן. "בחלק גדול מהכימותרפיות לסרטן ריאה אנחנו לא רואים נשירת שיער", אומרת ד"ר מושקוביץ'.

תופעות אחרות שעלולות להופיע הן עייפות, אנמיה, ירידה בטסיות הדם וירידה במספר תאי מערכת החיסון, שעלולה להגביר את הסיכון לזיהומים. לדברי ד"ר מושקוביץ', עייפות היא אחת התופעות השכיחות שבהן נתקלים המטופלים.

גם שני אנשים שמקבלים טיפול דומה לא בהכרח יחוו אותו באותה צורה. "שני אנשים, כל אחד הוא עולם ומלואו, וכל אחד והרגישויות שלו", היא אומרת. יש מטופלים שמסוגלים להמשיך לעבוד במהלך הטיפולים, בעוד שאחרים זקוקים ליותר מנוחה או להתאמות בטיפול.

לכן חשוב לדווח לצוות המטפל על תופעות הלוואי ולא להניח שפשוט צריך "לסבול אותן". בהתאם לתגובה ניתן לעיתים להפחית מינון, לשנות את לוח הזמנים או, במידת הצורך, להחליף תרופה. עוצמת תופעות הלוואי בכימותרפיה גם אינה מעידה בהכרח על כך שהטיפול יעיל יותר.

לא להיות בבידוד - להמשיך את החיים

חלק חשוב מהטיפול מתחיל עוד לפני מתן התרופה הראשונה. המטופלים מקבלים הדרכה על הפרוטוקול: באיזו תדירות יינתן הטיפול, אילו תופעות לוואי עלולות להופיע ומה צריך לעשות אם הן מתרחשות.

אחד הדברים החשובים הוא לדעת כיצד לפעול במקרה של חום. מאחר שכימותרפיה עלולה לגרום לירידה במספר תאי מערכת החיסון, חום במהלך הטיפול עשוי לחייב פנייה מהירה לקבלת טיפול רפואי. המטופלים מקבלים גם הנחיות להפחתת החשיפה לזיהומים בהתאם למצבם.

עם זאת, המטרה אינה להכניס את המטופל לבידוד. ד"ר מושקוביץ' ממליצה, בהתאם למצב הרפואי ולהנחיות הצוות המטפל, להיזהר ממקומות סגורים וצפופים בתקופות שבהן הסיכון לזיהומים גבוה יותר, אך במקביל לצאת לאוויר הפתוח, לנסות לשמור על השגרה ואף לבצע פעילות גופנית ככל שהמצב מאפשר. "צריך לנסות לשמור כמה שאפשר על השגרה", היא אומרת, "ולהמשיך את החיים".

ההתפתחויות בטיפול בסרטן הריאה לא הפכו את הכימותרפיה לטיפול ששייך לעבר או למוצא אחרון. לעיתים היא ניתנת לבדה ולעיתים לצד אימונותרפיה או טיפולים אחרים, כחלק מתוכנית שמותאמת למאפייני המחלה ולמטופל.

המשמעות של רפואה מותאמת אישית אינה בהכרח בחירה בטיפול החדש ביותר, אלא בחירה מתוך ארגז הכלים הקיים באפשרות המתאימה ביותר לכל אדם ובכל שלב של המחלה. לכן השאלה אינה אם הטיפול "חדש" או "ישן", אלא מה ניתן להשיג באמצעותו ומה חשוב לדעת לפני שמתחילים.

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