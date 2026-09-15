משרד הבריאות הודיע בצהריים (יום ג') על חובת הרתחת מים בעיר כרמיאל בגלל תוצאות חריגות שהתקבלו בבדיקות.

משרד הבריאות הודיע בצהריים (יום ג') על חובת הרתחת מים בעיר כרמיאל בגלל תוצאות חריגות שהתקבלו בבדיקות.

משרד הבריאות הודיע בצהריים (יום ג') על חובת הרתחת מים בעיר כרמיאל בגלל תוצאות חריגות שהתקבלו בבדיקות.