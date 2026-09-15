משרד הבריאות הודיע בצהריים (יום ג') על חובת הרתחת מים בעיר כרמיאל בגלל תוצאות חריגות שהתקבלו בבדיקות.
"משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים בעיר כרמיאל, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה", נמסר בהודעת משרד הבריאות. בעירייה הדגישו כי גם מכשירי תמי 4, ברי מים, מסננים ומערכות סינון ביתיות אינם מחליפים הרתחה.
ראש העיר כרמיאל, משה קונינסקי, כינס את הגורמים המקצועיים בעירייה ובתאגיד המים עין כרמים, לבירור מקור החריגה. העירייה מספקת מים לשתייה לילדי הגנים בעיר. רשות המים מבצעת דגימות נוספות, שתוצאותיהן צפויות להתקבל מחר.
"אני מבקש מהתושבים להקפיד על הנחיות משרד הבריאות", אמר קונינסקי, "אנו פועלים מול הגורמים המקצועיים כדי לברר את מקור החריגה ולטפל בנושא. העירייה סיפקה היום מים לשתייה לילדי הגנים בעיר. מערכת החינוך בעיר תפעל מחר כסדרה. נמשיך לעדכן את הציבור בהתאם לממצאים".