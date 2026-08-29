הם מגיעים בירוק ובצהוב, מעוצבים בדמות ראשו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ - ועלולים להרוג. מכון טרימבוס ההולנדי, מוסד מחקר בתחום ההתמכרויות ובריאות הנפש שמושבו בעיר אוטרכט, פרסם אתמול (יום שישי) "אזהרה אדומה" מפני כדורי אקסטזי שנמצא בהם ריכוז מסוכן של חומר קטלני. "אין להשתמש בכדור הזה בשום מקרה", נכתב.
הכדורים, שמגיעים בכמה צבעים מעוצבים בצורת ראשו של הנשיא, ועל צידם השני מוטבעות המילים "Trump" ו-"NL". בבדיקות שנערכו נמצא בהם ריכוז גבוה מאוד של חומר בשם PMMA (פארא-מתוקסימתאמפטמין), הדומה ל-MDMA, החומר הפעיל בכדורי אקסטזי, אך מסוכן ממנו בהרבה.
הסכנה המרכזית נובעת מאופן הפעולה של החומר. בניגוד ל-MDMA, השפעתו של PMMA מופיעה באיחור, ולעיתים קרובות תחושת העירור כמעט שאינה מורגשת. כך עלולים המשתמשים לחשוב שהכדור לא השפיע, ליטול מנה נוספת ולהגיע למנת יתר.
שעות לאחר הנטילה עלולים להופיע בפתאומיות תסמינים כמו בחילה, עלייה בקצב הלב, פרכוסים וזינוק חד בחום הגוף. לפי המכון, נטילת הכדור עלולה להוביל להתחממות יתר של הגוף "עם השלכות קטלניות אפשריות".
לדברי דוברת המכון, אנייק חרוטהאוס, נכון לעכשיו לא ידוע על מקרים של מוות או מחלה קשה בקרב אנשים שייתכן שנטלו את הכדורים. עוד ציינה כי לא ניתן לדעת כמה כדורים מסוג זה מצויים במחזור, אך כמה תחנות לבדיקת סמים כבר קיבלו אותם לבדיקה. לדבריה, תחנות הבדיקה נתקלו בעבר גם בכדורים בעיצובים חריגים, בהם צורת סמל סופרמן ולוגואים של מותגי רכב.
בהולנד אסור לייצר, למכור ולצרוך אקסטזי, אך הסם נפוץ מאוד, בעיקר במועדונים ובפסטיבלי מוזיקה. לפי דוח ממשלתי מ-2024, בשנת 2022 נטלו את הסם 550 אלף בני אדם לפחות פעם אחת - מספר שיא.
זו אינה הפעם הראשונה שבה מעוצבים כדורי אקסטזי בדמות טראמפ. ב-2017 החרימה המשטרה בגרמניה כ-5,000 טבליות בצבע כתום בצורת ראשו של הנשיא, שלפי החשד קודמו ברשת תחת הסלוגן "Trump makes partying great again".
טראמפ עצמו ידוע כמי שנמנע לחלוטין מאלכוהול, ואף מתח ביקורת על השימוש בקוקאין בריאיון שנערך לפני בחירות 2024. לאחרונה השיק הבית הלבן אסטרטגיה לאומית חדשה למלחמה בסמים.