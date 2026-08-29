הם מגיעים בירוק ובצהוב, מעוצבים בדמות ראשו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ - ועלולים להרוג. מכון טרימבוס ההולנדי, מוסד מחקר בתחום ההתמכרויות ובריאות הנפש שמושבו בעיר אוטרכט, פרסם אתמול (יום שישי) "אזהרה אדומה" מפני כדורי אקסטזי שנמצא בהם ריכוז מסוכן של חומר קטלני. "אין להשתמש בכדור הזה בשום מקרה", נכתב.

הם מגיעים בירוק ובצהוב, מעוצבים בדמות ראשו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ - ועלולים להרוג. מכון טרימבוס ההולנדי, מוסד מחקר בתחום ההתמכרויות ובריאות הנפש שמושבו בעיר אוטרכט, פרסם אתמול (יום שישי) "אזהרה אדומה" מפני כדורי אקסטזי שנמצא בהם ריכוז מסוכן של חומר קטלני. "אין להשתמש בכדור הזה בשום מקרה", נכתב.

הם מגיעים בירוק ובצהוב, מעוצבים בדמות ראשו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ - ועלולים להרוג. מכון טרימבוס ההולנדי, מוסד מחקר בתחום ההתמכרויות ובריאות הנפש שמושבו בעיר אוטרכט, פרסם אתמול (יום שישי) "אזהרה אדומה" מפני כדורי אקסטזי שנמצא בהם ריכוז מסוכן של חומר קטלני. "אין להשתמש בכדור הזה בשום מקרה", נכתב.

הסכנה המרכזית נובעת מאופן הפעולה של החומר. בניגוד ל-MDMA, השפעתו של PMMA מופיעה באיחור, ולעיתים קרובות תחושת העירור כמעט שאינה מורגשת. כך עלולים המשתמשים לחשוב שהכדור לא השפיע, ליטול מנה נוספת ולהגיע למנת יתר.

הסכנה המרכזית נובעת מאופן הפעולה של החומר. בניגוד ל-MDMA, השפעתו של PMMA מופיעה באיחור, ולעיתים קרובות תחושת העירור כמעט שאינה מורגשת. כך עלולים המשתמשים לחשוב שהכדור לא השפיע, ליטול מנה נוספת ולהגיע למנת יתר.

הסכנה המרכזית נובעת מאופן הפעולה של החומר. בניגוד ל-MDMA, השפעתו של PMMA מופיעה באיחור, ולעיתים קרובות תחושת העירור כמעט שאינה מורגשת. כך עלולים המשתמשים לחשוב שהכדור לא השפיע, ליטול מנה נוספת ולהגיע למנת יתר.