כל תושב בישראל שילם ב-2025 בממוצע כ-3,100 שקל מכיסו על שירותי בריאות, לא כולל מס בריאות וביטוחים. בסך הכול הוציאו משקי הבית כ-31 מיליארד שקל בתשלומים ישירים לרופאים, למרפאות ולרופאי שיניים ועל תרופות. התשלומים האלה מימנו 19.8% מכל ההוצאה הלאומית על בריאות, כך עולה מאומדן ראשוני שפרסמה היום (ה') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס).
ההוצאה הלאומית על בריאות הגיעה ב-2025 ל-157.2 מיליארד שקל, 7.4% מהתוצר המקומי הגולמי (התמ"ג). הסכום כולל את כל מה שהוצא בישראל על רפואה, מבתי חולים ומרפאות ועד תרופות, מחקר והשקעה במבנים ובציוד. במחירים קבועים, כלומר אחרי ניכוי עליית המחירים, ההוצאה עלתה ב-3.1% לעומת 2024, וההוצאה לנפש ב-1.8%.
מי משלם על כל זה? המימון הציבורי כיסה כ-64% מההוצאה: 40.6% מתקציב המדינה ו-23.3% ממס הבריאות שגובה הביטוח הלאומי. מקורות פרטיים מימנו 34.8%. מלבד התשלומים הישירים של משקי הבית, 15% נוספים כללו ביטוחים פרטיים של משקי בית, הוצאות של גופים פרטיים ללא כוונת רווח ושל בתי החולים הכלליים שבבעלותם, ותרומות.
הנתונים המפורטים לפי סוג שירות מתייחסים ל-2024, כי נתוני 2025 הם אומדנים מוקדמים וחלקיים. באותה שנה הלכו 45.1% מההוצאה השוטפת למרפאות ציבוריות ולרפואה מונעת, 31.7% לבתי החולים ולמחקר, 13.6% לרפואת שיניים ולרופאים פרטיים, ו-3.5% לתרופות ולציוד רפואי שמשקי הבית קנו בעצמם.
מהצמרת לתחתית
הלמ"ס השוותה את ישראל ל-37 מדינות ה-OECD האחרות. שיעור ההוצאה השוטפת על בריאות מהתמ"ג, בלי השקעות בבנייה ובציוד, עמד בישראל ב-2025 על 7.1%, המקום ה-32 מתוך 38. בראש הרשימה היו ארה"ב (17.6%), גרמניה (12.7%) ואוסטריה (11.9%), ובתחתיתה לוקסמבורג (5.9%) וטורקיה (4.8%).
בהוצאה לנפש, במונחים שמנטרלים את הבדלי המחירים בין המדינות, ההוצאה בישראל הסתכמה ב-4,295 דולר, המקום ה-28 מתוך 38. היא הייתה דומה לזו שבליטא (4,432 דולר) ונמוכה מזו שברוב מדינות ה-OECD. בארה"ב, שבה נרשמה ההוצאה הגבוהה ביותר, היא הסתכמה ב-2024 ב-15,842 דולר.
הלמ"ס ציינה כי ההשוואה אינה מביאה בחשבון גורמים שעשויים להשפיע על ההוצאה, כמו הרכב הגילים, מבנה מערכת הבריאות ומבנה התעסוקה, וכי בחישוב משוקלל לפי גיל ההוצאה הלאומית לנפש בישראל גבוהה יותר.
ומה השתנה ב-2025? המימון הציבורי עמד על 4.7% מהתמ"ג, ללא שינוי לעומת 2024. עד 2019 נע השיעור בין 4.5% ל-4.8%. בשנות הקורונה הוא עלה ל-5.7% ב-2020 ול-5.4% ב-2021, וב-2022 וב-2023 ירד ל-4.8%. המימון הפרטי (ללא מימון מחו"ל) עלה ל-2.6% מהתמ"ג, לעומת 2.5% ב-2024 וב-2023.
מי שיכול קונה, מי שלא - מחכה בתור
לדברי פרופ' נדב דוידוביץ' מאוניברסיטת בר-אילן, ראש תחום מדיניות הבריאות במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, הנתונים מאשרים שוב את מה שהמרכז מתריע עליו. "מערכת הבריאות הישראלית ממשיכה לסבול מתת-תקצוב כרוני ומבני", אמר. "למרות המצוינות של המערכת, בעיקר בזכות כוח האדם שעובד בה, לא ניתן להמשיך כך לאורך זמן, כשהמערכת ממשיכה להישחק".
"מדאיגה במיוחד העובדה ששיעור המימון הציבורי מתוך התמ"ג דורך במקום על 4.7%, רמה נמוכה משמעותית מזו שבתקופת הקורונה ואינה מדביקה את צורכי המערכת", הוסיף פרופ' דוידוביץ'. "במחקרי מרכז טאוב הראינו כי המערכת נאלצת להתמודד עם גידול והזדקנות מואצת של האוכלוסייה, לצד הצטברות צרכים עצומה בעקבות המלחמה, בעיקר בתחומי בריאות הנפש, בריאות הציבור והשיקום, וכל זאת תחת מחסור חריף בכוח אדם רפואי וסיעודי ובמיטות אשפוז".
כשהמימון הציבורי נשחק, הנטל מתגלגל ישירות לכיס של האזרחים, כפי שמסביר פרופ' דוידוביץ': "כ-35% מההוצאה הלאומית לבריאות מגיעים כיום ממימון פרטי, תשלומים ישירים מכיסם של משקי הבית וביטוחים פרטיים. המשמעות החברתית ברורה ומדאיגה: העמקת אי-השוויון בבריאות. מי שיש לו אמצעים קונה שירותים וביטוחים פרטיים, בעוד שאוכלוסיות מוחלשות ותושבי הפריפריה נאלצים להמתין בתורים ארוכים או לוותר על טיפול רפואי".
הוא הזהיר: "ללא הגדלה משמעותית של ההשקעה הציבורית ועדכון ריאלי של מקדמי סל הבריאות, הפגיעה בנגישות ובאיכות הרפואה הציבורית תלך ותחריף. כל זה קורה ללא שר בריאות במשרה מלאה זמן רב, דבר המצביע על כך שבריאותנו לא נמצאת בסדר העדיפות המתאים ברמת המדינה".