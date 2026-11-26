הוא הזהיר: "ללא הגדלה משמעותית של ההשקעה הציבורית ועדכון ריאלי של מקדמי סל הבריאות, הפגיעה בנגישות ובאיכות הרפואה הציבורית תלך ותחריף. כל זה קורה ללא שר בריאות במשרה מלאה זמן רב, דבר המצביע על כך שבריאותנו לא נמצאת בסדר העדיפות המתאים ברמת המדינה".