DINCH נכנס לשוק ב-2002. לאחר שרשויות הפיקוח בארה"ב ובאיחוד האירופי החלו לנקוט צעדים נגד פתלאטים כמו DEHP, התעשייה הרחיבה את השימוש בחומר החלופי. כיום הוא משמש באריזות מזון מפלסטיק גמיש, ואפשר למצוא אותו גם במכשור רפואי, בצעצועי ילדים, בחיפויי רצפה ובמוצרי טקסטיל מסוימים. ענקית הכימיקלים הגרמנית BASF, שלפי ה

"גרדיאן"