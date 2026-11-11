ניילון נצמד, אריזות מזון מפלסטיק גמיש וצעצועי ילדים הם חלק מהמוצרים שבהם אפשר למצוא את DINCH, חומר שנועד להפוך פלסטיק לגמיש ועמיד יותר. כשהתבררו הסיכונים הבריאותיים של כמה מהפתלאטים ששימשו לריכוך פלסטיק, התעשייה הציגה אותו כתחליף בטוח. עכשיו, מחקר אמריקני מצא שחשיפה לחומר בהיריון נקשרה למשקל מעט נמוך יותר ולאורך גוף מעט קטן יותר בלידה.
החוקרים מצאו גם שבחלק מהבדיקות בשליש השלישי, רמות גבוהות יותר של תוצרי הפירוק של החומר נקשרו לסיכוי גבוה יותר שהתינוק יוגדר "קטן לגיל ההיריון". במחקר לא נמצא קשר ברור ללידה מוקדמת או ללידה במשקל נמוך מ-2,500 גרם.
מה מצאו בבדיקות השתן
המחקר פורסם בכתב העת Environment International, והוביל אותו פרופ' לאונרדו טרזנדה מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת ניו יורק (NYU). החוקרים ניתחו נתונים על 5,555 זוגות של אימהות ותינוקות מהריונות עם עובר יחיד, שנאספו ב-22 קבוצות מעקב במסגרת תוכנית ECHO של המכונים הלאומיים לבריאות בארה"ב. התוכנית בוחנת כיצד חשיפות סביבתיות משפיעות על בריאות הילדים.
כדי להעריך את החשיפה ל-DINCH, החוקרים מדדו שלושה תוצרי פירוק שלו בדגימות שתן שנאספו במהלך ההיריון. תוצרי הפירוק זוהו בשתן של 49.4% עד 66.8% מהמשתתפות, בהתאם לתוצר שנבדק. אצל 892 מהנשים היו כמה מדידות לאורך ההיריון, ובמקרים האלה החוקרים חישבו ממוצע. בניתוח הם הביאו בחשבון בין השאר את גיל האם, השכלתה, מספר הלידות הקודמות ומין היילוד.
כשהחוקרים בחנו את החשיפה לאורך כל ההיריון, רמה גבוהה פי עשרה של אחד מתוצרי הפירוק נקשרה למשקל לידה נמוך בכ-27 גרם בממוצע. משקל הלידה הממוצע במחקר היה 3,341 גרם. בהתחשב בטווח אי-הוודאות הסטטיסטית, ההבדל עשוי לנוע בין כמעט אפס לכ-55 גרם. בניתוח אורך הגוף בלידה נמצא קשר עם כל שלושת תוצרי הפירוק: רמות גבוהות פי עשרה נקשרו לאורך גוף קצר יותר בכ-0.19 עד 0.31 ס"מ, לפי התוצר שנבדק.
מה מלמד משקל הלידה?
בשליש השלישי, רמה גבוהה פי עשרה של תוצר פירוק אחר נקשרה למשקל לידה נמוך בכ-34 גרם בממוצע. רמות גבוהות יותר של שניים מתוצרי הפירוק נקשרו גם לסיכוי גבוה יותר שהתינוק יוגדר "קטן לגיל ההיריון", כלומר שמשקלו יהיה מתחת לאחוזון העשירי בהשוואה לתינוקות שנולדו באותו שבוע. באותם ניתוחים נמצא גם סיכוי נמוך יותר שהתינוק ייוולד גדול לגיל ההיריון. בניתוח החשיפה לאורך ההיריון, הקשר לסיווג "קטן לגיל ההיריון" לא היה מובהק סטטיסטית.
החוקרים ציינו שבשליש האחרון העובר גדל במהירות, דבר שעשוי להסביר מדוע חלק מהקשרים היו בולטים יותר בתקופה הזאת. עם זאת, המדידות בשלישים השונים התבססו בחלקן על נשים שונות, ובתחילת ההיריון היו פחות מדידות. לכן קשה לקבוע אם השליש האחרון הוא אכן תקופה רגישה יותר לחשיפה.
בניתוחי משנה, הקשר לאורך גוף קצר יותר בלידה היה בולט יותר אצל תינוקות לאימהות ממוצא היספני, אצל תינוקות לאימהות שהשכלתן הייתה תיכונית או פחות, ואצל בנים. בחלק מהבדיקות הקשר לסיווג "קטן לגיל ההיריון" היה בולט יותר אצל בנות. החוקרים הציגו את ההבדלים האלה כממצאים ראשוניים.
"לפער של 27 גרם במשקל הלידה אין בדרך כלל משמעות קלינית", אומר ד"ר דוד דנון, מנהל היחידה לאולטרסאונד נשים במרכז הרפואי העמק מקבוצת כללית. לדבריו, תינוקות שנולדים קטנים לגיל ההיריון נמצאים בסיכון מוגבר לקשיים התפתחותיים בהמשך, אך המחקר לא עקב אחר התפתחות הילדים לאורך זמן.
ד"ר דנון מסביר שמדידת המשקל בלידה מאפשרת לקבוע אם התינוק קטן ביחס לשבוע שבו נולד. כדי לדעת אם קצב הגדילה שלו הואט במהלך ההיריון, צריך לבחון את מדידות הגדילה לאורך ההיריון. גם בדיקת השליה יכולה לסייע בהבחנה בין המצבים.
לדבריו, הקשר שנמצא במחקר אינו מוכיח של-DINCH יש השפעה ישירה על גדילת העובר. הקשר לא נמצא בכל תוצרי הפירוק שנבדקו, וגורמים נוספים, כמו מחלות רקע, עשויים להשפיע על הגדילה. כדי לברר אם לחשיפה יש השפעה על גדילת העובר או על התפתחות הילד, נדרשים מחקרים שיעקבו אחר הגדילה בהיריון ואחר ההתפתחות לאחר הלידה. לחוקרים לא היו נתוני תזונה אחידים מכל קבוצות המעקב, והם לא יכלו לקבוע אילו מוצרים היו מקור החשיפה אצל הנשים שנבדקו.
התחליף שהוצג כבטוח
DINCH נכנס לשוק ב-2002. לאחר שרשויות הפיקוח בארה"ב ובאיחוד האירופי החלו לנקוט צעדים נגד פתלאטים כמו DEHP, התעשייה הרחיבה את השימוש בחומר החלופי. כיום הוא משמש באריזות מזון מפלסטיק גמיש, ואפשר למצוא אותו גם במכשור רפואי, בצעצועי ילדים, בחיפויי רצפה ובמוצרי טקסטיל מסוימים. ענקית הכימיקלים הגרמנית BASF, שלפי ה"גרדיאן", נמנית עם יצרניות החומר הגדולות, מציינת בעצמה את הניילון הנצמד בין השימושים שלו. לפי הדיווח, היקף הייצור העולמי עלה מ-25 אלף טונות ב-2002 ל-400 אלף טונות ב-2024..
חוקרים מארגון Food Packaging Forum, שמושבו בשווייץ, הביעו בשיחה עם ה"גרדיאן" דאגה מהמחסור במידע על השפעות החומר. לפי הדיווח, יש ראיות לכך ש-DINCH יכול לעבור מאריזות אל המזון שבתוכן, ורמותיו בקרב תושבי האיחוד האירופי עלו בעשורים האחרונים. הארגון בוחן כעת את השפעותיו הבריאותיות. פרופ' טרזנדה, שהוביל את המחקר החדש, חבר במועצה המייעצת של הארגון.
מחקרי מעבדה קודמים מצאו שבמינונים גבוהים תוצרי פירוק של DINCH יכולים להשפיע על פעילותם של קולטנים הורמונליים. במחקרים בתאים אנושיים נמצאו גם סימנים לעקה חמצונית ולתגובה דלקתית. המחקר הנוכחי לא בחן אם התהליכים הללו התרחשו בגופן של המשתתפות או אם הם מסבירים את ההבדלים שנמצאו בלידה. גם בבני אדם, הממצאים עד כה לא היו אחידים. מחקר אמריקני בנשים שעברו טיפולי פוריות מצא קשר ללידות מוקדמות, ואילו מחקר צרפתי מצא קשר למשקל עובר גבוה יותר לפי הערכת אולטרסאונד בשליש השני.
החוקרים הזכירו שמחקרים קודמים קשרו גדילה מוגבלת של העובר או לידה של תינוק קטן לגיל ההיריון לסיכון למחלות לב, לקשיים בהתפתחות ובהמשך גם להשמנה. המחקר הנוכחי בחן את מצב התינוקות בלידה. המשך המעקב במסגרת תוכנית ECHO יוכל לבדוק אם מופיעים אצלם הבדלים בריאותיים גם בהמשך החיים.
"להדק את הפיקוח"
הממצאים, אמר פרופ' טרזנדה, "מעוררים חששות רציניים למדי לגבי 'החלפה מצערת'" (regrettable substitution). זהו המונח המשמש לתיאור מקרים שבהם התעשייה מחליפה חומר שעורר חשש בריאותי בחומר אחר, שגם לגביו מתעוררים חששות לאחר שהוא כבר נכנס לשימוש. ב"גרדיאן" הביאו כדוגמה את המעבר מכמה חומרים ממשפחת PFAS, המכונים "כימיקלים לנצח", ובהם PFOA, לתרכובות GenX, שלפי הדיווח התבררו בהמשך כרעילות יותר.
"התוצאות האלה מדגישות את הצורך להדק את הפיקוח על חומרים כימיים המשמשים באריזות מזון ובמוצרים ביתיים אחרים, ולחייב בדיקות לפני כניסתם לשוק, במקום אחרי שכבר נמצא קשר בינם לבין בעיות בריאות", אמר פרופ' טרזנדה. לדבריו, המשא ומתן באו"ם על אמנת הפלסטיק העולמית הוא הזדמנות לקבוע כללים טובים יותר.
ב"גרדיאן" הציעו למי שמעוניינות לצמצם את החשיפה לבחור ככל האפשר במוצרים ללא פלסטיק, לרבות בגדים וצעצועים, להעדיף מזון שנמכר באריזות זכוכית ולהשתמש בכלי אחסון ובכלי מטבח מזכוכית או מעץ. המחקר לא בדק אם הצעדים האלה שינו את רמות החשיפה או את תוצאות הלידה.